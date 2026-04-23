Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Jordi 2026Buscador firmas Sant JordiFreixenetLamine YamalGuerra IránBarcelonaPedro SánchezMago PopLeche PascualMonos Gibraltar
instagramlinkedin

Buscador de firmas de Sant Jordi 2026: horario y dónde firman los autores en Barcelona

Directo de Sant Jordi 2026: libros, mapa de paradas y última hora

Superilla de Sant Jordi 2026 en Barcelona: calles afectadas, cortes de tráfico y horarios

Mapa de Sant Jordi 2026 en Barcelona: todas las paradas, nuevas zonas y recomendaciones

David Morán

Ricard Gràcia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No todo los días aterriza una premio Nobel de Literatura como Han Kang en pleno Sant Jordi o se celebra la vitalidad del sector con un nuevo récord de paradas de venta de libros y rosas en Barcelona, así que para que nadie pierda detalle, EL PERIÓDICO pone a disposición de sus lectores un buscador que irá actualizándose hasta el miércoles 23 de abril con los posibles cambios o cancelaciones que puedan surgir, con información facilitada por las librerías y las editoriales. ¿Dónde firma David Uclés? ¿Volverá a lancear Eduardo Mendoza al legendario (nunca mejor dicho) caballero medieval? ¿Descorcharán en Anagrama el champán que compraron el año pasado segundos antes de que Amèlie Nothomb cancelase su viaje a Barcelona? Ante la duda, el ‘click’.

Barcelona, lista para celebrar Sant Jordi / VÍDEO: Atlas News / EL PERIÓDICO

Firmas destacadas

Lista completa

Este buscador permite saber dónde y a qué hora firmará cada autor presente en Sant Jordi 2026. En él podrás filtrar esta búsqueda por escritor, día y hora e, incluso, por cada uno de los 257 puestos profesionales donde acudirán los autores a recibir a los lectores.

Las superillas literarias repartidas por la ciudad contarán este año con 364 puestos de venta de libros, 257 de los cuales con firma de autores. Por distritos, el Eixample, con 243, y Ciutat Vella, con 110, concentran la mayoría de actividad. Le siguen Gràcia (35), Poblenou (15), Les Corts (14), Sant Andreu (5) y Sarrià (3). En Horta-Guinardó y Sants-Montjuïc se habilitarán nuevos nuevas zonas de agrupación de librerías y flores, mientras que la actividad de La Rambla se traslada por obras al entorno de la Catedral: Portal de l’Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral.

08:00 - 22:00
1572 firmas encontradas
Autor/a Día y Hora Localización
Ada Klein
23-abr
10.00-11.00 h
Ada Parellada
23-abr
18.00-19.00 h
Ada Parellada
23-abr
19.00-20.00 h
Adrià Santasusagna
23-abr
16.00-17.00 h
Adrián Suárez Mouriño
23-abr
17.00-18.00 h
Adriana Criado
23-abr
13.00-14.00 h
Adriana Hest
23-abr
12.00-13.00 h
África Vázquez
23-abr
12.00-13.00 h
Agnès Marquès
23-abr
10.00-11.00 h
Agnès Marquès
23-abr
11.00-12.00 h
Agnès Marquès
23-abr
12.00-13.00 h
Agnès Marquès
23-abr
13.00-14.00 h
Agnès Marquès
23-abr
16.00-17.00 h
Agnès Marquès
23-abr
17.00-18.00 h
Agnès Marquès
23-abr
18.00-19.00 h
Agnès Marquès
23-abr
19.00-20.00 h
Agnès Marquès
23-abr
20.00-21.00 h
Agustí Comotto
23-abr
17.00-18.00 h
Agustina Guerrero
23-abr
13.00-14.00 h
Aida Sunyol
23-abr
11.00-12.00 h
Aida Sunyol
23-abr
12.00-13.00 h
Aida Sunyol
23-abr
13.00-14.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
10.00-11.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
11.00-12.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
12.00-13.00 h
Aina Fullana Llull
23-abr
17.00-18.00 h
Aina Riu
23-abr
19.00-20.00 h
Alán Barroso
23-abr
12.00-13.00 h
Alba Cardalda
23-abr
17.00-18.00 h
Alba Cardalda
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Cargol
23-abr
16.00-17.00 h
Alba Cargol
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Castellvi
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Castellví
23-abr
16.00-17.00 h
Alba Castellví
23-abr
18.00-19.00 h
Alba Castellví
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Dalmau
23-abr
12.00-13.00 h
Albert Casals
23-abr
11.00-12.00 h
Albert Casals
23-abr
16.00-17.00 h
Albert Casals
23-abr
17.00-18.00 h
Albert Casals
23-abr
19.00-20.00 h
Albert Espinosa
23-abr
18.00-19.00 h
Albert Martí
23-abr
16.00-17.00 h
Albert Pijuan
23-abr
12.00-13.00 h
Albert Pijuan
23-abr
16.00-17.00 h
Albert Pijuan
23-abr
17.00-18.00 h
Albert Pijuan
23-abr
18.00-19.00 h
Albert Sánchez Piñol
23-abr
11.00-12.00 h
Albert Sánchez Piñol
23-abr
12.00-13.00 h
Alberto Edjogo-Owono
23-abr
11.00-12.00 h
Alberto Edjogo-Owono
23-abr
18.00-19.00 h
Ale Lacour
23-abr
18.00-19.00 h
Aleix Sarri
23-abr
11.00-12.00 h
Aleix Sarri
23-abr
12.00-13.00 h
Alejandra G. Remón
23-abr
12.00-13.00 h
Alejandra G. Remón
23-abr
18.00-19.00 h
Alejandra Scherk
23-abr
16.00-17.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
16.00-17.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
17.00-18.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
18.00-19.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
19.00-20.00 h
Alejandro Pérez
23-abr
16.00-17.00 h
Alessandro Maccarrone
23-abr
13.00-14.00 h
Álex Clavero
23-abr
16.00-17.00 h
Àlex de la Guia
23-abr
15.00-16.00 h
Alex Fuentes
23-abr
18.00-19.00 h
Álex Fuentes
23-abr
11.00-12.00 h
Alexandra García Tabernero
23-abr
13.00-14.00 h
Alexandra García Tabernero
23-abr
19.00-20.00 h
Alexandra Henríquez
23-abr
19.00-20.00 h
Alexandre Escrivá
23-abr
18.00-19.00 h
Alfonso Casas
23-abr
18.00-19.00 h
Alfonso Goizueta
23-abr
12.00-13.00 h
Alfonso Goizueta
23-abr
18.00-19.00 h
Alfonso Reyes
23-abr
11.00-12.00 h
Alfonso Reyes
23-abr
13.00-14.00 h
Alfonso Reyes
23-abr
16.00-17.00 h
Alfred Bosch
23-abr
10.00-11.00 h
Alfred Bosch
23-abr
11.00-12.00 h
Alfred Bosch
23-abr
12.00-13.00 h
Ali Smith
23-abr
11.00-12.00 h
Alice Kellen
23-abr
11.00-14.00 h
Alice Kellen
23-abr
17.00-18.00 h
Alice Kellen
23-abr
17.00-20.00 h
Alice Kellen
23-abr
18.00-19.00 h
Alice Kellen
23-abr
19.00-20.00 h
Alicia Kopf
23-abr
10.00-11.00 h
Alicia Kopf
23-abr
16.00-17.00 h
Alina Not
23-abr
12.00-13.00 h
Alina Not
23-abr
13.00-14.00 h
Alma Obregón
23-abr
11.00-12.00 h
Alma Obregón
23-abr
12.00-13.00 h
Alma Obregón
23-abr
13.00-14.00 h
Alma Obregón
23-abr
16.00-17.00 h
Alma Obregón
23-abr
17.00-18.00 h
Alma Obregón
23-abr
18.00-19.00 h
Amarna Miller
23-abr
11.00-12.00 h
Amarna Miller
23-abr
20.00-21.00 h
Amélie Nothomb
23-abr
12.00-14.00 h
Amélie Nothomb
23-abr
17.00-19.00 h
Ana Garriga
23-abr
11.00-12.00 h
Ana Garriga
23-abr
12.00-13.00 h
Ana Garriga
23-abr
13.00-14.00 h
Ana Garriga
23-abr
17.00-18.00 h
Ana Garriga
23-abr
18.00-19.00 h
Ana Jarén
23-abr
12.00-13.00 h
Ana Jarén
23-abr
18.00-19.00 h
Ana Merino
23-abr
10.00-11.00 h
Ana Merino
23-abr
17.00-18.00 h
Ana Merino
23-abr
20.00-21.00 h
Ana Milán
23-abr
12.00-13.00 h
Ana Milán
23-abr
13.00-14.00 h
Ana Milán
23-abr
17.00-18.00 h
Ana Milán
23-abr
18.00-19.00 h
Andoni Luis Aduriz
23-abr
11.00-12.00 h
Andoni Luis Aduriz
23-abr
16.00-17.00 h
Andoni Luis Aduriz
23-abr
20.00-21.00 h
Andrea Longarela
23-abr
16.00-17.00 h
Andrea Longarela
23-abr
17.00-18.00 h
Andrea Vilallonga
23-abr
11.00-12.00 h
Andrés Jiménez
23-abr
12.00-13.00 h
Andrés Jiménez
23-abr
16.00-17.00 h
Àngel Iturriaga
23-abr
12.00-13.00 h
Àngel Iturriaga
23-abr
16.00-17.00 h
Angela Banzas
23-abr
12.00-13.00 h
Ángela Banzas
23-abr
11.00-12.00 h
Ángela Banzas
23-abr
12.00-13.00 h
Ángela Banzas
23-abr
13.00-14.00 h
Ángela Banzas
23-abr
17.00-18.00 h
Ángela Banzas
23-abr
18.00-19.00 h
Ángela Banzas
23-abr
19.00-20.00 h
Ania Posada
23-abr
13.00-14.00 h
Anna Caballé
23-abr
11.00-12.00 h
Anna Caballé
23-abr
18.00-19.00 h
Anna Freixas
23-abr
17.00-18.00 h
Anna Pacheco
23-abr
17.00-18.00 h
Anna Pazos
23-abr
12.00-13.00 h
Anna Terés
23-abr
11.00-12.00 h
Annie Summerlee
23-abr
15.00-16.00 h
Antoni Luis Adúriz
23-abr
13.00-14.00 h
Antoni Pladevall
23-abr
19.00-20.00 h
Antònia Carré Pons
23-abr
10.00-11.00 h
Antònia Carré-Pons
23-abr
16.00-17.00 h
Antònia Carré-Pons
23-abr
18.00-19.00 h
Antònia Carré-Pons
22-abr
19.00-20.00 h
Antonia Sambola
23-abr
13.00-14.00 h
Antonia Sambola
23-abr
18.00-19.00 h
Antonio Ayuso
23-abr
17.00-18.00 h
Antonio Hitos
23-abr
18.00-19.00 h
Antonio Maestre
23-abr
12.00-13.00 h
Antonio Maestre
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Maestre
23-abr
19.00-20.00 h
Antonio Orozco
23-abr
11.00-12.00 h
Antonio Orozco
23-abr
12.00-13.00 h
Antonio Orozco
23-abr
13.00-14.00 h
Antonio Orozco
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Orozco
23-abr
17.00-18.00 h
Antonio Orozco
23-abr
18.00-19.00 h
Antonio Orozco
23-abr
19.00-20.00 h
Antonio Pampliega
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Valenzuela
23-abr
13.00-14.00 h
Antonio Valenzuela
23-abr
16.00-17.00 h
Arantxa Portabales
23-abr
13.00-14.00 h
Arantza Portabales
23-abr
11.00-12.00 h
Arantza Portabales
23-abr
13.00-14.00 h
Arantza Portabales
23-abr
17.00-18.00 h
Arantza Portabales
23-abr
18.00-19.00 h
Ariadna Oltra
23-abr
13.00-14.00 h
Ariadna Oltra
23-abr
17.00-18.00 h
Arnau París
23-abr
10.00-11.00 h
Arnau París
23-abr
11.00-12.00 h
Arnau París
23-abr
12.00-13.00 h
Arnau París
23-abr
13.00-14.00 h
Arnau París
23-abr
16.00-17.00 h
Arnau París
23-abr
18.00-19.00 h
Arnau París
23-abr
20.00-21.00 h
Àrtur Martínez
23-abr
16.00-17.00 h
Arturo del Burgo
23-abr
17.00-18.00 h
Arturo González Campos
23-abr
11.00-12.00 h
Ascen Capel
23-abr
16.00-17.00 h
Ascen Capel
23-abr
18.00-19.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
10.00-11.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
11.00-12.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
12.00-13.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
13.00-14.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
16.00-17.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
18.00-19.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
19.00-20.00 h
Assumpta Montellà
23-abr
12.00-13.00 h
Audur Ava Olafsdottir
23-abr
12.00-13.00 h
Audur Ólafsdóttir
23-abr
16.00-17.00 h
Àurea López
23-abr
13.00-14.00 h
Àurea López
23-abr
19.00-20.00 h
Aurelio Rojas
23-abr
12.00-13.00 h
Ayesha L. Rubio
23-abr
12.00-13.00 h
Ayesha L. Rubio
23-abr
17.00-18.00 h
Beatriz Bena
23-abr
16.00-17.00 h
Beck M.
23-abr
11.00-13.00 h
Bego Arretxe
23-abr
11.00-12.00 h
Bego Arretxe
23-abr
12.30-14.00 h
Bego Arretxe
23-abr
15.00-16.30 h
Bego Arretxe
23-abr
17.00-18.00 h
Begoña Méndez
23-abr
19.00-20.00 h
Bel Olid
23-abr
11.00-12.00 h
Bel Olid
23-abr
16.00-17.00 h
Bel Olid
23-abr
19.00-20.00 h
Benito Arruñada
23-abr
12.00-13.00 h
Bernardo Muñoz
23-abr
11.00-12.00 h
Bernat Castany
23-abr
11.00-12.00 h
Bernat Castany
23-abr
12.00-13.00 h
Bernat Castany
23-abr
17.00-18.00 h
Bernat Castany
23-abr
19.00-20.00 h
Bernat Castany Prado
23-abr
11.00-12.00 h
Bernat Gimeno Polls
23-abr
11.00-12.00 h
Bernat Vilaró
23-abr
16.00-17.00 h
Berta Creus
23-abr
16.00-17.00 h
Berta Cusó
23-abr
15.00-16.00 h
Berta Cusó
23-abr
18.00-19.00 h
Berta Cusó
23-abr
19.00-20.00 h
Berta Jardí
23-abr
12.00-13.00 h
Berta Jardí
23-abr
16.00-17.00 h
Biel Mesquida
23-abr
17.00-18.00 h
Blanca Arias
23-abr
13.00-14.00 h
Blanca Busquets
23-abr
10.00-11.00 h
Blanca Busquets
23-abr
11.00-12.00 h
Blanca Busquets
23-abr
13.00-14.00 h
Blanca Busquets
23-abr
16.00-17.00 h
Blanca Busquets
23-abr
17.00-18.00 h
Blanca Busquets
23-abr
18.00-19.00 h
Blanca Busquets
23-abr
19.00-20.00 h
Blanca García-Orea
23-abr
11.00-12.00 h
Blanca Lacasa
23-abr
12.00-13.00 h
Blanca Lacasa
23-abr