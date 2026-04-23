Las historias de los lectores: "Sant Jordi transmite ganas de lectura, menudo ambiente"

Las bibliotecas, tan reivindicadas por Ali Smith, pregonera de Sant Jordi, debieron quedar vacías este jueves. Los amantes de la lectura aguantaron horas de cola a veces para poder tener unos minutos de conversación con sus escritores favoritos y un libro dedicado. Muchos habían cogido fiesta para disfrutar de la 'diada' con calma, otros salían algo antes del trabajo al mediodía para aprovechar la ocasión y no solo llevarse una dedicatoria personalizada sino también un selfi con el libro recién firmado junto al autor o autora. Comprar libros es una forma de definirse y de presumir en redes.

Terapia exprés

"Soy una veterana de Sant Jordi porque ya tengo 66 años. Antes de ir en silla de ruedas no me organizaba tanto, ahora voy con un 'planning'". Lo explica Neus Pascual, una barcelonesa que desde el 2021 va en silla de ruedas. Agradece que la gente la dejara pasar para ser la primera en conectar con Oriol Mitjà en una parada de paseo de Gràcia. "Siento una verdadera admiración por él. Por su coraje y su valentía", asegura. Y lo dice no solo por el rol de este médico durante la pandemia al lado del doctor Clotet. "Hablar de enfermedades mentales es algo muy difícil". Ella, que tenía una hermana con esquizofrenia que murió con 46 años, cree que "nadie sabe qué es cuidar a un paciente mental, sufra la patología que sufra, hasta que no le pasa". Tiene muchas ganas de leer el libro 'On neix la llum' de Mitjà, donde habla de la depresión que sufrió. Mitjà se saltó el protocolo y en lugar de quedarse detrás de la mesa para firmar, se colocó junto a ella. Lo mismo hizo con el resto de lectores que vinieron después. No solo firmaba, sus encuentros con los lectores tenían algo de terapia exprés y acabaron varias entre besos y abrazos. ¡Viva la empatía!

Neus Pascual en su encuentro con Oriol Mitjà. / El Periódico

"Menudo ambiente, fabuloso"

Ángel y Pablo, unos veinteañeros venidos desde Andalucía, esperan a la escritora belga Amélie Nothomb que tiene fans de diferentes generaciones. "Es nuestro primer Sant Jordi y estamos disfrutando porque todo está muy animado y las calles muy concurridas. Sant Jordi transmite las ganas de lectura. Menudo ambiente, fabuloso". El año pasado la autora había anulado y este ha disfrutado de cada momento. Hasta champagne francés le han puesto en la mesa para que viviera la fiesta de manera distendida. "¡Viva Barcelona y viva Sant Jordi. Santé!" ha lanzado a los lectores antes de dar el primer sorbo a su copa. Cada uno llevaba un ejemplar de 'Psicopombo' en la mano y ha salido satisfechos de su breve encuentro con la autora. "Yo había leído 'Metafísica de los tubos' y me gustó su humor", dice Àngel. Su itinerario incluía también el encuentro con Joël Dicker, todo autores internacionales. "Dudamos si ir a David Uclés", confiesan antes de partir.

Barcelona 23/4/2026 Diada de Sant Jordi Pablo y Ángel en la firma de libro de Amélie Nothomb Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Un Premio Planeta "muy sexy"

Glòria, una podóloga de Gavà, acude con cierto morbo hoy al estand donde firma Juan del Val. Sabe que a sus amigas no les cae bien, "aquí mucha gente le encuentra casposo, pero yo lo encuentro muy sexy e interesante". Cada Sant Jordi acude a Barcelona desde Gavà para conseguir las firmas de los autores de los últimos Premio Planeta, tanto el ganador como el finalista, y del Ramon Llull. "Este año el Premio Planteta tenía malas críticas, pero aun así yo lo compré porque quería formar mi propia opinión. Para mí el más flojo de todos los que he leído y no merecía el premio", sentencia.

Dicho esto, ha conseguido la dedicatoria y la foto de rigor con Del Val y después con Ángela Banzas, la última finalista del Planeta que firmaba al lado. Lleva siete años con esta tradición pero este ha sido especial porque quería descubrir cuánto de verdad había en la imagen del autor de 'Vera, una historia de amor'. En su opinión, no demasiada. "Transmite cercanía, te escucha, pero está en su papel comercial, en el personaje que se ha creado". Desde luego colgará su foto en el chat de amigas. "¡Verás qué dicen!". Al otro lado de la valla que separa la zona de firmas de los paseantes, una mujer anciana se ha parado para ver al tertuliano del programa 'El hormiguero' (Antena 3), nos acerca su teléfono para que le saquemos una foto al autor. Con eso le basta.

Barcelona 23/4/2026 Diada de Sant Jordi Gloria en la firma de libro de Juan del Val Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Defender el catalán

Decidida a defender la lengua catalana este Sant Jordi, Marissa ha optado por el 'Manual de defensa del català' del popular humorista Òscar Andreu. "Me siento muy identificada con todo lo que explica", afirma en la parada de Plataforma per la llengua. "Ahora estamos peor. En casa mi marido no 8 sino 12 apellidos catalanes y hablamos en catalán siempre pero mi nieta pequeña usa muchas palabras en castellano, aunque en la escuela las clases son en catalán. Se está perdiendo el idioma en nuestra propia casa", advierte. También en su empresa, "que es muy catalana, pero todo el mundo habla en castellano". Alucina. "Yo me crié en lengua castellana en Catalunya y al salir del barrio descubrí que había otro mundo que hablaba catalán", recuerda Marissa, una mujer de casi 60 años. "Mi madre, que era andaluza, decía siempre: mi pequeña es catalana. Y lo decía con orgullo. Pero yo aprendí el catalán de mayor. ¿Si yo lo he aprendido y lo hablo en casa por qué ahora las nuevas generaciones no lo hacen?" se pregunta. Le preocupa el tema, especialmente desde que su sobrino le ha dicho que el castellano es más 'guay'.

Barcelona 23/4/2026 Diada de Sant Jordi Marissa en la firma de libro de Oscar Andreu Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

"Me he convertido en lectora activa"

Pese a llevar 12 años en Barcelona, Mercedes no había solicitado nunca la firma en la 'diada', pero no ha podido resistirse ante el dúo formado por Ana Garriga y Carmen Urbita, que han puesto de moda a las monjas del barroco con su pódcast Las hijas de Felipe y el libro 'Instrucción de novicias'. Las felicita por todo, por su profundo conocimiento y su redescubrir la historia a través de mujeres del barroco invisibilizadas. A ella y a su amiga, Maria (lo escribe así, en catalán) les encanta su discurso entre feminismo y misticismo. "Paseo siempre por Sant Jordi, pero, por primera vez, he querido pedir la firma de un libro porque sigo a estas mujeres y admiro su trabajo. Sé que será un libro brillante porque ellas saben mucho sobre las mujeres del pasado y cómo ponerlas en valor. Además también salgo de aquí con la foto, estoy contentísima", dice Mercedes. "En el último año me he convertido en una lectora activa". Y tiene ganas de llegar a casa para devorar el libro.

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Barcelona 23/4/2026 Diada de Sant Jordi Carmen Urbita y Ana Garriga firman el libro a Mercedes y Maria Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Con el bebé a cuestas

Noemí, técnica de laboratorio, ha pedido el día libre para disfrutar de Sant Jordi en familia. Lo hace con su pareja y cada uno acompaña al otro en buscar a su autor preferido. Este año llevan, además, a su hija de un año y medio. "La última vez que Elisabet Benavent me firmó un libro yo estaba embarazada", recuerda Noemí. Ha leído todos los libros de Benavent, famosa por sus novelas románticas, que sostiene el último recién firmado, 'Una niña buena'. "Me encantan sus libros porque no puedes parar de leerlos. Son todos muy amenos y no siempre habla de lo mismo. Logra que te sientas reflejada en el personaje". Lamenta que a diferencia de otros estands a las familias con bebés no se les haya cedido el paso en el de El Corte Inglés de plaza Catalunya. Después de dos horas, algo cansados, han logrado su primer objetivo. Solo les queda intentar ver a Joël Dicker antes de volver a su casa en Badalona.