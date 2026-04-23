Lux Tour
Vídeo | Emocionante abrazo de Rosalía con Loli Bahia en su concierto de Ámsterdam
Rafa Peinador, creador de tocados icónicos como el negro de Rosalía en el 'Lux Tour', corona a las novias de la Barcelona Bridal Fashion Week
El fenómeno Rosalía sigue impactando con su gira Lux Tour, que esta semana le ha llevado a Ámsterdam (Países Bajos), donde sus fans han disfrutado de un repertorio que transita con una naturalidad pasmosa entre el sonido de diseño experimental y el sentimiento más profundo.
La capital neerlandesa fue testigo de una brillante puesta en escena en la que se subraya la madurez de una artista que no necesita de artificios para sostener el peso de un pabellón entero sobre sus hombros.
Y uno de los momentos más disfrutados de la noche y que ya inunda las redes sociales fue un gesto de la artista catalana con Loli Bahia. Rosalía fue a buscar a Bahia en los alrededores del escenario y se fundió en un abrazo con ella en un gesto genuino de complicidad que pareció detener el pulso del concierto.
Un encuentro cargado de magnetismo y afecto real, que simbolizaba la unión de dos mundos, el de la música y el de la alta costura mientras el público ovacionaba el gesto.
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