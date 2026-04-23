Estrenos de cine
Crítica de 'El sonido de la caída': un drama majestuoso sobre el dolor, el trauma y la pulsión de muerte que atraviesa a varias generaciones de mujeres
La alemana Mascha Schilinski rechaza la narrativa complaciente y abraza la ambigüedad para representar la aflicción femenina a través de la imagen, el sonido y la palabra
'El sonido de la caída'
Dirección: Mascha Schilinski
Intérpretes: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Luise Heyer, Lea Drinda, Lucas Prisor, Konstantin Lindhorst, Filip Schnack
Año: 2025
Estreno: 24 de abril de 2026
★★★★
El majestuoso segundo largometraje de la cineasta alemana Mascha Schilinski, Premio del Jurado en el pasado festival de Cannes, se mueve en un equilibrio perfecto entre imagen, sonido y palabra. En él, las tres cosas son igual de importantes. Y, tal y como verbaliza una de las voces en 'off' de la película, las tres son más importantes que la acción. "Siempre se dice que cuentan las acciones. Que una persona es lo que hace. Pero no me lo creo", afirma en 'off' uno de los múltiples personajes femeninos de esta historia (¿o en realidad son todos el mismo?). Y ahí están la clave de 'El sonido de la caída' y lo que la convierte en una película tan estimulante y, a día de hoy, a contracorriente.
En un momento en el que las imágenes, la palabra y el sonido se han convertido en algo funcional, en recursos para formular (sin ningún misterio o doblez) un tema y explicarlo mediante una sucesión de acciones sencilla, Schilinski resignifica esas tres cosas, confía en el lenguaje cinematográfico para componer un majestuoso fresco sobre el dolor que atraviesa a varias generaciones de mujeres. Narrada en distintos tiempos mediante un sugerente –y nada obvio– juego de espejos, 'El sonido de la caída' rechaza genuinamente la explicación y el significado único. También la narrativa complaciente. En su lugar, abraza la fragmentación, el misterio, la ambigüedad e incluso lo esotérico.
Con un gusto estético exquisito, un planteamiento nada convencional de las situaciones y muchas ideas de dirección, Schilinski encuentra las imágenes, las voces y los sonidos (los sonidos de la caída) de la aflicción (no tanto heredada como sostenida en el tiempo) de esas mujeres, a las que observa en la adultez pero también en la juventud y en la infancia. Es realmente impresionante cómo representa visualmente el trauma, la herida y, sobre todo, la pulsión de muerte consecuencia de ambas cosas.
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