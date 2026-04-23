Crítica de ‘La plaga’: un perturbador buceo en los rituales del ‘bullying’

'La plaga' Dirección: Charlie Polinger Intérpretes: Everett Blunck, Kenny Rasmussen, Kayo Martin, Joel Edgerton Año: 2025 Estreno: 30 de abril de 2025 ★★★★

La infancia es una enfermedad de la que nos curamos al crecer. Lo afirmó William Golding décadas después escribir su obra maestra, ‘El señor de las moscas’ (1954), arquetipo absoluto de las brutales dinámicas sociales que determinan la preadolescencia y, por tanto, inspiración inevitable de esta perturbadora exploración de los extremos a los que pueden llegar los niños para sobrevivir a los primeros rituales de interacción varonil; aquí, eso sí, los personajes no pueden culpar a una isla desierta de su regresión a la barbarie.

Ambientada en un club de waterpolo, ‘La plaga’ combina la retórica del cuento infantil con la del relato de terror para incidir en la camaradería que generan el acoso y la marginación, la fragilidad de la mente colectiva frente a las más ilógicas manipulaciones sectarias y cómo la crueldad se absorbe y se propaga. Aunque no dice mucho nuevo al respecto, compensa con creces esa carencia prestando una atención ‘cronenbergiana’ a la fragilidad corporal -los torsos eczemados, la carne llagada, las mejillas salpicadas de sangre- y manejando tanto una estilización visual y sonora como una esterilidad espacial inconfundiblemente ‘kubrickianas’ para envolver el relato de una tensión, una atmósfera de amenaza y una sensación de fatalidad absorbentes. Y, entretanto, nos invita a cuestionar a Golding: la virulencia consustancial a la masculinidad infantil que retrata es muy propicia a perpetuarse a través de la adultez.