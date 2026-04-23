Concierto
La cantante Amaia Romero se suma a la lista de artistas españoles en el Tiny Desk de NPR tocando una silla-flauta
La artista española se une a otros músicos nacionales como C. Tangana o María José Llergo que ya han participado en el prestigioso ciclo de actuaciones
La cantante española Amaia Romero es la protagonista del próximo episodio del Tiny Desk, el famoso ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR, que se publicará este jueves.
La emisora dio la noticia este miércoles en su Instagram, donde publicó una imagen de la artista en el icónico estudio de grabación en el que tienen lugar estos conciertos.
"La cantante y multiinstrumentista española Amaia se mueve entre la ferocidad y la dulzura. Su música juega con el flamenco pero nunca olvida sus raíces", escribió NPR en la publicación, donde indicó que su concierto saldrá a la luz este jueves en Youtube.
Amaia, de 27 años y originaria de Pamplona, saltó a la fama en 2017, cuando participó y ganó el 'reality' español de música 'Operación Triunfo', que también la llevó a participar en el festival de Eurovisión.
Desde que se dio a conocer, la pamplonica ha sacado tres álbumes: 'Pero no pasa nada' (2019); 'Cuando no sé quién soy' (2022) y 'Si abro los ojos no es real' (2025), en los que ha contado con productores como Santiago Motorizado, Alizzz o Ralphie Choo.
En 2020 fue nominada a Mejor Video Musical de Versión Larga en los premios Grammy Latino por su documental 'Una vuelta al sol', que indagaba en la creación de su primer disco.
Películas y serie
Recientemente, dio el salto a la gran pantalla con un cameo en la nueva película del español Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad', y antes formó parte de la serie 'La Mesías', de los Javis, donde interpretó a Cecilia Puig-Baró, un papel por el que fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios Feroz.
Con su participación en el Tiny Desk de NPR, Amaia se une a otros cantantes españoles que han actuado en el mítico escritorio de esta emisora, como C. Tangana, María José Llergo, Silvia Pérez Cruz o Rusowsky.
Por este "escenario", que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más prestigiosos del mundo, también han pasado artistas internacionales como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Adele, Coldplay o Bad Bunny.
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