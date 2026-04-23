Athina Onassis, Nieves Álvarez y Candela Peña arropan a Stéphane Rolland en la Barcelona Bridal Night, un homenaje al amor con mayúsculas

Athina Onassis, la famosa amazona y heredera francesa nieta del aún más famoso armador griego Aristóteles Onassis; la modelo Nieves Álvarez y la actriz Candela Peña fueron algunas de las invitadas VIP que acapararon buena parte de los 'flashes', este miércoles por la noche, en el 'photocall' de la Barcelona Bridal Night, la gran cita social con la que Barcelona Bridal Fashion Week quiso celebrar por todo lo alto su décima gala.

Antes de que se apagara la luz y arrancara el desfile, por esa alfombra roja previa fueron pasando también las modelos Judit Mascó y Verónica Blume, las actrices María Bernardeau y Najwa Khliwa; las 'influencers' Mery Turiel y María Alcalde; y la periodista, 'influencer' y 'podcaster' Isa Hernáez, componiendo una primera imagen de noche grande, de esas en las que la moda empieza bastante antes de que aparezca el primer vestido sobre la pasarela.

La famosa amazona y heredera francesa Athina Onassis. / Jordi Otix / EPC

Candela Peña, invitada al desfile de Stéphane Rolland. / Jordi Otix / EPC

Había expectación... Y muuuucha. No todos los días un nombre como Stéphane Rolland, el 'niño prodigio de la alta costura', debuta en España, y menos aún en una cita tan calculada para el impacto visual como esta. El diseñador francés convirtió el Palacio 8 del recinto de Montjuïc en una escenografía de gran solemnidad para presentar 'Love for Peace', una propuesta pensada como tributo a la vida, al amor y a la transmisión del oficio. No fue un desfile al uso, de los que estamos acostumbrados. Fue una pieza escénica construida con alta costura, música en directo, poesía y una ambición plástica muy reconocible en el universo del modista parisino.

Nieves Álvarez, musa de Stéphane Rolland, en la Barcelona Bridal Night 2026. / Jordi Otix / EPC

Colaboración con el talento joven

La noche arrancó, además, con una declaración de intenciones. Antes de enseñar su trabajo, Rolland cedió el foco al talento joven con 23 'looks' ideados por alumnos de diseño de moda de IED Barcelona, LCI Barcelona y ESDI, desarrollados bajo su tutela dentro del proyecto 'Sculpted by Nature'. Con tejidos cedidos por Gratacós, las piezas exploran la naturaleza, el volumen y las formas orgánicas desde una mirada muy escultórica.

¡Menudo preámbulo! Como explicó a este diario el pasado marzo el propio diseñador, cuando tuvo un encuentro con los alumnos diseñadores para seguir el avance de sus diseños, el nivel de los trabajos es muy alto: "Estoy impresionado, creo que algunos, en poco tiempo, pueden venir a París para trabajar conmigo".

Tras ese arranque espectacular, entendida como una defensa del 'savoir-faire', del aprendizaje y de esa cadena invisible que une a los grandes 'ateliers' con quienes todavía están empezando, llegaría el 'show' del propio diseñador. Antes, resumió su puesta en escena en Barcelona: "La moda nupcial habla de esperanza, de alegría y de vida". Y añadió que 'Love for Peace' quería ser "un mensaje de transmisión, de positividad, y un sí a la vida, al futuro y al amor".

80 'looks'

En su turno, Rolland también fue muy generoso, pues presentó ni más ni menos que un total de 80 piezas entre su nueva colección nupcial 'prêt-à-porter' 'Noce de Sang' y una selección de vestidos de alta costura de su trayectoria en gala y alfombra roja.

Y entre las apariciones más aplaudidas, Nieves Álvarez, musa habitual del diseñador, desfilando junto a Ariadna Gutiérrez, Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz, Mercedes Muñoz, Madeleine Hjort y Bárbara García. La pasarela habló en el idioma habitual de la casa: volúmenes arquitectónicos, cortes muy depurados, hombros con presencia, siluetas casi monumentales y una idea del vestido entendida como construcción. El blanco dominó la parte bridal; el rojo y el negro pusieron el contrapunto dramático en las salidas de noche.

Nieves Álvarez, en un momento del desfile. / Jordi Otix / EPC

Música en directo

En Rolland siempre hay algo de ceremonia, de gesto solemne, de mujer convertida en figura. Aquí también. Sus prendas no parecen pensadas para pasar, sino para quedarse unos segundos más en la mirada. Y esa vocación escultural encontró un buen aliado en la música en directo de la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Carlos Checa y formada por 65 músicos, que acompañó el desfile con piezas de Chopin, Debussy, Bach, Vivaldi, Massenet, Offenbach, Mendelssohn, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. Entre un bloque y otro, la actriz Nathalie Poza recitó 'Cet amour', de Jacques Prévert, y letras de canciones como 'Hymne à l’amour' o 'El día que me quieras', sumando a la noche una capa sentimental que, en otro contexto, habría podido resultar excesiva, pero aquí encajó a las mil maravillas.

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Hubo, además, una derivada solidaria que encaja bien con la narrativa planteada por el diseñador. Antes del inicio de la feria, Rolland realizó una donación de 22 bocetos originales, expuestos estos días en The Museum para recaudar fondos a favor de la Fundación Kálida, dedicada al acompañamiento de personas en tratamiento oncológico y de sus familias.