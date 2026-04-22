Salvador Illa critica la "campañita" de las juventudes de Junts para que se le retire la Creu de Sant Jordi a Eduardo Mendoza

El presidente catalán, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que Junts "no es racista" y que las palabras que pronunció en este sentido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fueron "desafortunadas".

"Los dirigentes de Junts con los que trato no son racistas. Me parece una calificación desafortunada", ha dicho el president en declaraciones a Onda Cero.

Illa ha sostenido que Junts, pese a no definirse de derechas, tiene "políticas cuando menos de centro derecha", aunque este "no es un espacio uniforme".

El jefe del ejecutivo socialista ha vuelto a mostrar su deseo de que el líder de este partido y expresidente catalán, Carles Puigdemont, pueda regresar ya a Cataluña.

"Me gustaría que la amnistía ya fuera vigente", ha señalado antes de defender que su año y medio al frente de la Generalitat demuestra que la aprobación de esta norma forma parte del "camino correcto" que se debía emprender en Cataluña.

Critica la "campañita" contra Mendoza

Illa también ha criticado la "campañita" que desde algunos sectores del independentismo, entre ellos las juventudes de Junts, se ha puesto en marcha para que se le retire la Creu de Sant Jordi a Eduardo Mendoza.

Este escritor, en la presentación de su nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente', espetó: "Voy a empezar a hacer campaña de que 'Fuera Sant Jordi'. Es el Día del Libro. Siempre se le llamó Día del Libro. Sant Jordi no pinta nada. Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer".

Para Illa, la mencionada campaña "no es representativa del sentir mayoritario de los catalanes" y es "muy reprobable".

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Se ha mostrado en contra de quienes quieren "suprimir al que no piensa como tú y hace una humorada" y ha expresado su "condena rotunda a este tipo de actuaciones".