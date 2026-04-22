Decora cabezas famosas
Rafa Peinador, creador de tocados icónicos como el negro de Rosalía en el 'Lux Tour', corona a las novias de la Barcelona Bridal Fashion Week
El madrileño afincado en Londres, que trabaja en el equipo del maestro sombrerero Stephen Jones, firma también una pieza para Bad Gyal y no esconde su siguiente ambición: entrar en la realeza española y hacer algún día un tocado para la reina Letizia
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A Rafa Peinador el apellido le venía hecho, pero no el oficio. "Sí, y no tiene nada que ver", responde cuando le preguntan si estaba predestinado a acabar entre peinetas, flores, tocados y sombreros. La gracia del nombre está ahí, claro, pero su historia no arranca en un taller ni en una saga familiar, sino en una vida anterior hecha de publicidad, diseño y otros trabajos muy alejados de la sombrerería. "He hecho millones de cosas", explica a este diario. Hasta que un día decidió cambiar de piel.
Ese giro llegó tarde, pero con una determinación que ahora parece parte de su firma. "Llegué a la sombrerería hace casi siete años", cuenta. "Yo llegué a la crisis de los casi 50, y me dije: 'no puedo seguir mi vida sin hacer algo que me guste. Lo cambié todo, lo dejé todo'", explica. Lo extraordinario no es solo el cambio, sino la velocidad con la que convirtió ese salto en una voz reconocible.
El tocado de 'Berghain'
Hoy, este madrileño afincado en Londres trabaja en el equipo de Stephen Jones, uno de los grandes maestros internacionales del oficio, y ha firmado piezas que ya forman parte del imaginario reciente del pop español. Suya es una de las imágenes más potentes del universo escénico de Rosalía: el tocado negro de plumas del 'Lux Tour', el que se pone cuando interpreta la canción 'Berghain', la misma de la coreo que acaba con la estampa a imagen y semejanza del famoso 'El aquelarre' de Francisco de Goya. Lo cuenta con una naturalidad casi desarmante: "Estuve la semana pasada en el concierto. Se lo hice en blanco y en negro. Pero el blanco no se ha visto".
También firma una pieza (alada y negra) para Bad Gyal, vista en el Palau Sant Jordi durante la gira 'Más Cara', y ese detalle encaja con su forma de entender el tocado: no como remate, sino como centro de gravedad del 'look'. "Es el único accesorio que ha trascendido la utilidad que tiene el accesorio y se ha convertido en algo diferente", sostiene. Y remata con esta frase-manifiesto: "Es la guinda".
El tocado "empodera"
En su discurso no hay nostalgia, sino convicción contemporánea. Habla de Beyoncé, de Lady Gaga, del escenario y de la capacidad del sombrero para dejar de ser complemento y convertirse en declaración. Pero donde la idea se vuelve más precisa es cuando describe lo que ocurre en la persona que se lo pone. "Incluso cambia a la gente", dice. "Veo que la gente se empodera". No habla solo de estrellas entrenadas para ocupar el foco. Habla también de mujeres más tímidas, de esas que se colocan una pieza en la cabeza y cambian la postura, la presencia, el gesto. "Hay algo que las estira y que las hace sentirse más seguras, más altas, más visibles", describe.
Ese efecto le interesa especialmente en las novias, uno de los territorios donde mejor encaja ahora su lenguaje. Su presencia en la Barcelona Bridal Fashion Weekresponde a esa idea de la novia como aparición, no como ejercicio de contención. "La novia también se empodera más", asegura. A él le gusta el velo, sí, pero no le basta el velo. "El velo es bonito y se pueden hacer muchas cosas", concede. "Pero una buena pieza en la cabeza, que cuando la veas entrar por la puerta sea 'wow', eso no tiene precio". Ahí está el núcleo de su propuesta: una elegancia con impacto, una teatralidad medida, un gusto por el volumen y por la pieza que obliga a mirar hacia arriba. "Yo es que cuanto más grande, mejor", se ríe.
También por eso asoma en su discurso una ambición lógica: la realeza. Aunque no ha trabajado para ella aún, le gustaría hacerlo. Más aún: menciona de forma expresa a la reina Letizia como uno de esos nombres a los que le encantaría llegar. No suena a fantasía vacía, sino al siguiente peldaño en una carrera que ha avanzado a base de intuición, oficio y atrevimiento.
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