El sacerdote DJ que arrasa en redes con una versión cristiana de Bad Bunny: así fue el espectáculo en Argentina

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, más conocido como DJ Guilherme, ha sorprendido a la multitud argentina con un concierto gratis, el pasado día 18, en la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Bajo el título 'Todos, todos, todos', el espectáculo ha reunido a cerca de 250.000 personas, que han podido disfrutar de música electrónica al estilo 'rave', además de escuchar y bailar en primicia de una nueva versión del tema de Bad Bunny 'Café con ron': "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección".

Un homenaje original

El show ha ofrecido una propuesta inédita, con un gran despliegue técnico que buscaba rendir homenaje al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, tras sufrir complicaciones por una enfermedad pulmonar. Según ha explicado Peixoto en el pódcast 'Desde la fe', Francisco lo impulsó a profundizar en el camino de llegar a los fieles y a los jóvenes por vías que normalmente la Iglesia no explora; es decir, en cómo "salir de las sacristías", palabras de Francisco.

Vestido con su camisa clerical y un alzacuello, el cura DJ ha mezclado elementos del tecno con canciones religiosas, campanas y algunas intervenciones, como este mensaje de voz del difunto Papa: "Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño. Cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Y acérquense a Dios. Dios es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre".

Miles de personas en la ciudad

La encargada del evento ha sido la Asociación Civil Miserandos, que ha querido impulsar este concierto no solo para destacar el legado de Francisco, sino para promover la 'cultura del encuentro' entre los ciudadanos, sin distinción de origen ni de religión: miles de personas provenientes tanto de parroquias como de colegios, barrios y otras localidades han podido asistir al espectáculo.

Es por ello que el Gobierno de Buenos Aires previamente decidió implementar un dispositivo de seguridad: se cortaron varias calles del sector de la Plaza de Mayo y se llevó a cabo un operativo especial de tránsito para garantizar el movimiento seguro de los asistentes y los peatones en la ciudad que, ese mismo día, también acogió los conciertos de Ricky Martin y DJ Argy.

Peixoto: sacerdote, DJ y coronel

La carrera de Peixoto como pinchadiscos empezó en 2016 como una iniciativa para recaudar fondos para su comunidad. La viralización de sus sesiones durante la pandemia amplió su público, pero no fue hasta 2023, cuando actuó frente a 1,5 millones de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa (Portugal), que alcanzó una gran popularidad y pudo saludar al papa Francisco.

Guilherme Peixoto no solo es sacerdote, también es teniente coronel del ejército de Portugal: se ha desempeñado como capellán militar en misiones como Afganistán y Kosovo, aunque eso no le ha impedido ejercer en otros ámbitos: “Soy el mismo sacerdote en la parroquia, en el ejército o en un festival”, ha subrayado en 'Desde la fe'.

A finales de abril, cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram y también con el apoyó de figuras como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien, en una entrevista para el diario argentino 'La Nación', no dudó en mostrar su entusiasmo por la propuesta de Peixoto: "Si bien no es un estilo de música que a mí me guste demasiado, es una oportunidad de recibir el mensaje de Dios".