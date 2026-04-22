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Pinturas de Sijena

El MNAC afea a la jueza de Sijena que haya ignorado sus informes y se abre a que Aragón realice "los actos materiales" para la ejecución de la sentencia

El museo responde a la providencia de la magistrada con un duro recurso en el que recuerda que es ella quien debe crear una comisión de expertos

Barcelona duda de que Aragón "se atreva" a llevarse las pinturas de Sijena del MNAC

Pinturas de Sijena en una de las salas de arte románico en el MNAC, Museo Nacional de Arte de Catalunya. Fotografía de Jordi Cotrina

Pinturas de Sijena en una de las salas de arte románico en el MNAC, Museo Nacional de Arte de Catalunya. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

David Morán

David Morán

Barcelona
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El reloj ha empezado a correr y las 56 semanas de plazo que dio la jueza para que el MNAC restituya las pinturas de Sijena al monasterio oscense son ya 55, pero el museo barcelonés no ha dejado pasar la ocasión de responder a la providencia de la jueza de Huesca con duro recurso de reposición en el que, entre otras cosas, afea a la magistrada haber vulnerado su derecho fundamental a "utilizar todas las pruebas pertinentes para la defensa de sus intereses" y contravenir el mandato constitucional que "que pone a cargo de todos los poderes públicos la obligación de garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran".

En su escrito, el museo despeja también una de las incógnitas relativas a la devolución de los murales y, amparándose de nuevo en la "incapacidad técnica" alegada durante todo el proceso, se abre a que sea la parte aragonesa la que, a costa del MNAC, realice el proceso de extracción y restitución de la obra. En concreto, apunta que "si en el momento actual, el Gobierno de Aragón y/o el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena disponen de los conocimientos técnicos necesarios, bien ellos mismos, bien terceros contratados por ellos, para cumplir en sus propios e íntegros términos la sentencia condenatoria, el MNAC, al amparo de lo prevenido en el artículo 706 LEC, manifesta desde ya su conformidad a que sean las partes ejecutantes o terceros contratados por ellas quienes, a costa del MNAC, realicen los actos materiales conducentes a dicha ejecución".

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