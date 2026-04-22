Marta Ortega dedicará la próxima exposición de fotografía en A Coruña a Paolo Roversi

La obra del fotógrafo italiano de moda Paolo Roversi protagoniza la próxima exposición de verano de la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez, presidenta de Inditex) en A Coruña.

La muestra estará abierta en el espacio de la Fundación MOP del muelle de Batería del puerto de A Coruña entre el 20 de junio y el 20 de septiembre.

"He admirado la fotografía de Paolo desde siempre, por lo que para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición", ha explicado la fundadora y presidenta de la Fundación, Marta Ortega.

En un comunicado, la entidad explica que a lo largo de más de cuarenta años, "Paolo Roversi ha construido un lenguaje fotográfico absolutamente propio", por lo que es único "y es que es capaz de insuflar vida a sus imágenes de una forma que roza lo desconcertante".

Esta muestra da continuidad, como fotógrafo de estudio, a la exposición ya realizada en torno a la figura de Irving Penn.

La iniciativa lleva por título 'Doubts' (dudas, en inglés), elegido por el propio Roversi, pues para él las dudas "abren la puerta a la creatividad y la imaginación, de igual modo que las certezas la cierran".

"Roversi transformará la nave del Centro MOP en una red de secciones interconectadas, cada una de las cuales representará un aspecto diferente de su estética: 'Theatre' (teatro), 'Appearances' (apariciones), 'Shadows' (sombras), 'Doubts' (dudas), 'People' (gente), 'Presence' (presencia), 'Grace' (elegancia), 'Beauty' (belleza) y 'Fading' (desvanecimiento)", agrega la Fundación.

Marta Ortega señala que "esta increíble exposición de Paolo", que es la segunda muestra de verano, "es un regalo maravilloso para la Fundación y para A Coruña". "'Doubts' nos invita a retirarnos del mundo, ignorar las distracciones y sentarnos junto a Roversi en una de esas estancias íntimas a mirar cómo el artista conjura la magia desde las sombras", concluye.