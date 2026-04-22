Lo que esconde por dentro el depósito de Plaza de Castilla: una instalación gratuita que convierte este icono de Madrid en arte

Parecía imposible habitarlo. El depósito elevado de Plaza de Castilla, tan conocido por fuera, ojo, ha abierto su interior para albergar la última instalación artística de Madrid. La Fundación Canal ha levantado en élVolver a mirar, una videoinstalación de Rosa Muñoz que invita a redescubrir este icono de la arquitectura hidráulica desde una mirada contemporánea. La intervención, abierta al público de manera excepcional hasta el 25 de octubre, forma parte del programa con el que Canal celebra su 25º aniversario. La propuesta permite acceder al interior de uno de los enclaves más singulares del paisaje madrileño y resignificarlo a través del lenguaje audiovisual.

En su obra, de entrada libre y gratuita, Muñoz toma el depósito como punto de partida para una exploración visual en la que la arquitectura deja de ser un simple contenedor y pasa a convertirse en materia de creación. La artista fragmenta el edificio, lo descompone en formas, ritmos y estructuras, poniéndolo en relación con el agua para construir una nueva lectura del espacio. La obra se despliega en cuatro grandes pantallas led dispuestas en forma de prisma en el centro del recinto, generando una experiencia inmersiva en la que imagen, volumen y memoria dialogan de forma constante.

La acción forma parte de la programación especial prevista con motivo de los 25 años de la Fundación Canal. / IGNACIO HERNANDO

Más que una intervención sobre un edificio, la pieza funciona como una reflexión sobre el valor simbólico y material de las infraestructuras hidráulicas. El agua, la ingeniería y la ciudad aparecen aquí entrelazadas en una propuesta que sitúa en primer plano aquello que habitualmente permanece en segundo término: los sistemas que sostienen la vida urbana y la relación entre entorno, sostenibilidad y cultura.

La videoinstalación se inscribe, además, en el aniversario de la Fundación Canal, creada en 2001 coincidiendo con los 150 años de la primera traída de aguas a Madrid. Desde entonces, la institución ha desarrollado una programación que enlaza divulgación, arte, ciencia y conciencia medioambiental. En estos 25 años, más de 8,3 millones de personas han participado en más de 2.100 actividades culturales, divulgativas y ambientales, tanto presenciales como online, consolidando un proyecto que ha hecho del agua un eje de reflexión pública y creación cultural.

Intervención visual

Como parte de esta celebración, la Fundación Canal ofrecerá también una obra original vinculada al proyecto. Se trata de una versión fotográfica de Volver a mirar, realizada por la propia Muñoz, que podrá descargarse desde la web de la institución para su impresión.

Rosa Muñoz plantea una reinterpretación contemporánea del espacio a través de un videoarte. / IGNACIO HERNANDO

La trayectoria de la artista refuerza el alcance de esta propuesta. Muñoz ha desarrollado una obra centrada en la intervención visual sobre la realidad, introduciendo en ella un componente de ficción que convierte sus imágenes en metáforas. Su trabajo ha podido verse en museos, centros de arte e instituciones nacionales e internacionales, y ha estado presente en ferias como ARCO, Foto London, MACO o Seoul Photo Festival. Recientemente, además, ha sido reconocida con el premio BeArt Madnum Colonial 2025 y ha resultado finalista en el Premio Enaire de Fotografía y en el Premio Pilar Citoler.