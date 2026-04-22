Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránMarc GiróCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

23 de abril

Día del Libro: ¿sabrías identificar estas citas?

El 23 de abril una fecha proclamada por la UNESCO para honrar la lectura, los libros y los autores que han dejado huella en la historia literaria

Imagen genérica, Día Internacional del Libro

Imagen genérica, Día Internacional del Libro / Redacción Central

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada 23 de abril, las librerías se llenan, las recomendaciones vuelan de boca en boca y los lectores encuentran la excusa perfecta para perderse entre páginas. El Día Internacional del Libro, impulsado por la UNESCO, no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio del poder que tienen las historias para acompañarnos, enseñarnos y, a veces, cambiarnos.

La elección del día no es casual. Coincide con la despedida de dos gigantes de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, cuyas obras siguen más vivas que nunca siglos después. Y precisamente de eso va esta celebración: de mantener viva la lectura, de descubrir nuevos mundos y de regresar, una y otra vez, a los clásicos.

Así que este año te proponemos un pequeño juego. Nada de listas interminables: un test ágil y pensado para disfrutar. Te lanzamos frases que seguro te suenan… pero la pregunta es: ¿sabrías decir de qué libro salen? Algunas serán pan comido; otras, quizá, te hagan dudar.

Noticias relacionadas

¿Te animas a intentarlo?

Test del día del libro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

Fallece director argentino Luis Puenzo, ganador del Óscar por 'La historia oficial'

Fallece director argentino Luis Puenzo, ganador del Óscar por 'La historia oficial'

Marta Ortega dedicará la próxima exposición de fotografía en A Coruña a Paolo Roversi

Marta Ortega dedicará la próxima exposición de fotografía en A Coruña a Paolo Roversi

Los 10 libros imprescindibles para Sant Jordi 2026

Los 10 libros imprescindibles para Sant Jordi 2026

Los mejores libros de geopolítica para Sant Jordi 2026

Los mejores libros de geopolítica para Sant Jordi 2026

El sacerdote DJ que arrasa en redes con una versión cristiana de Bad Bunny: así fue el espectáculo en Argentina

El sacerdote DJ que arrasa en redes con una versión cristiana de Bad Bunny: así fue el espectáculo en Argentina

Día del Libro: ¿sabrías identificar estas citas?

Día del Libro: ¿sabrías identificar estas citas?

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Karol G en Barcelona? Fecha, dónde comprar y precios

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Karol G en Barcelona? Fecha, dónde comprar y precios

Los mejores libros en catalán para obsequiar este Sant Jordi 2026

Los mejores libros en catalán para obsequiar este Sant Jordi 2026