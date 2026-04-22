Siluetas vanguardistas, guiños 'vintage' y alta costura por un tubo, las últimas propuestas en moda nupcial toman la Barcelona Bridal Fashion Week

Seguramente hayan visto a Rosalía vestida de la novia que nunca fue en su último videoclip, 'Focu Ranni'. La diva de 'Lux Tour' luce un modelo ochentero apretado de cintura, mangas abullonadas, metros y metros de raso y pedrería a gogó en el escote. La típica novia clásica de hace unas décadas.

Pero nada de eso, sin embargo, representa ahora las últimas tendencias del sector nupcial, que estos días celebra en Barcelona uno de los mayores cónclaves a nivel mundial. La Barcelona Bridal Fashion Weekmostrará hasta el viernes un millar de 'looks' de novia firmados por 34 diseñadores para la temporada 2027. El programa del salón incluye referentes de la alta costura, desde el propio protagonista de la 10ª Bridal Night, el 'couturier' Stéphane Rolland, firmas consolidadas y otras más nuevas, en una edición focalizada en mostrar la diversidad actual de estilos.

Este miércoles, la pasarela se ha centrado en los nombres más locales. Para empezar, el desfile a tres de 'The Edit', que ha reunido a tres 'ateliers' de Barcelona con mucho carácter y con visiones creativas muy diferentes.

Desfile de la diseñadora Immaclé en la Barcelona Bridal Fashion Week. / FERRAN NADEU

Gasas y flores nuevas

Immaclé, conocida por sus novias románticas, elegantes pero relajadas, ha presentado su nueva colección, 'Nómad', una propuesta profundamente emocional y contemporánea, con un punto de libertario. "Empezamos a observar que muchas de nuestras novias ya no respondían a un único lugar ni a una única forma de entender la boda. Había necesidad de movimiento, de ligereza, de decidir sin reglas", tal como cuenta la diseñadora a este diario.

Desfile de la diseñadora Immaclé en la Barcelona Bridal Fashion Week. / FERRAN NADEU

Sus siluetas son etéreas y orgánicas, donde los tejidos, sedas ligeras, gasas vaporosas y delicadas puntillas, dialogan con el cuerpo sin imponerse. La paleta cromática, sutil y luminosa, transita entre blancos puros, blancos rotos, tonos mantequilla y también arenas, destacando también sus tocados, con flores en los mismos tonos y velos 'vintage' como los de principios del siglo XX.

Desfile de Mariano Moreno en la Barcelona Bridal Fashino Week. / FERRAN NADEU

La propuesta del murciano Mariano Moreno, con 'atelier' en la calle Trafalgar de Ciutat Vella, transita por otros derroteros, entre la vanguardia, el arte y la osadía de reformular desde una óptica nueva los símbolos de la novia y del traje de su gran día. "Es pura coincidencia que mi última colección de novia se llame 'Groundbreaking', como la icónica reflexión de 'El diablo viste de Prada' -"Florals? For spring? Groundbreaking!" (¿Flores? ¿En primavera? ¡Qué innovador!)-, cuya secuela se estrena la semana que viene.

Desfile de Mariano Moreno en la Barcelona Bridal Fashino Week. / FERRAN NADEU

Había hecho tres colecciones con flores y me dije que ya no haría más, pero ahora vuelvo a ella de una manera distinta, reinterpretando la botánica de una manera radicalmente contemporánea, lejos del cliché estacional y nupcial", explica el creador fundador de su propia marca hace tres años, después de pasar por Pronovias y Rosa Clará, tras haberse fogueado con el vestuario teatral y operístico de la mano de Christian Lacroix.

Mariano Moreno y Sita Abellán, al final de su desfile en la Barcelona Bridal Fashino Week. / FERRAN NADEU

La guinda: el tocado

Su propuesta fusiona innovación, artesanía y alta costura (miriñaques, faldas versallescas y estampados florales sin miedo al color). Sus 'looks', con telas de Gratacós, los rematan, como una guinda al pastel, los tocados de Rafa Peinador, el artista madrileño afincado en Londres que trabaja con el maestro de la sombrerería Stephen Jones, y de cuyas manos han salido, por ejemplo, el tocado de plumas negras que luce Rosalía cuando canta 'Berghain' en su gira, o el alado de Bad Gyal, en los conciertos de 'Más cara'. En esta ocasión, ha firmado el de flores naturales que ha lucido la icónica artística Sita Abellán, encargada de rematar el desfile con un 'minidress' verde de plumas de pavo real, así como el tocado alado del artista y 'performe' Hugáceo Crujiente que también se ha sumado al 'show'.

El sombrerero Rafa Peinador le coloca el tocado de flores a Sita Abellán, antes de desfilar para Mariano Moreno, en la Barcelona Bridal Fashion Week. / Ferran Nadeu

Ha cerrado la edición de Barcelona la propuesta de Andrea Lalanza, siempre atenta a la novia mediterránea. En 'Luz primera', su nueva propuesta, ha querido reflejar ese soplo de aire fresco de la mañana, al clarear el día. Belleza serena y autenticidad, con especial hincapié en los detalles, en la artesanía, en el oficio bien hecho.

Estética 'boho'

Un año más, no han faltado a la de la Bridal ni la firma de Sabadell Yolancris, ni la valenciana Isabel Sanchís, referentes dentro y fuera de España. La primera, autora de los dos últimos diseños que ha lucido Laura Escanes en las Campanadas de TV-3, ha presentado 'Alter Ego, un juego entre lo convencional y lo no tanto, una propuesta doble, entre la alta costura y el ADN 'boho vintage' de la marca: siluetas estructuradas, corsetería, 'looks' para novias 'por lo civil', en pantalón y con túnica, o vestidos cortos, para ceremonias más fuera de lo común. "Una invitación a dejar de lado lo impuesto y dar espacio a lo auténtico", ha subrayado Yolanda Pérez.

Isabel Sanchís y Paula Maiques, en el 'backstage', antes de su desfile en Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Isabel Sanchís, la firma que pilota al alimón junto a su hija, Paula Maiques, esta vez han cambiado las flores 3D con movimientos de la pasada colección, por los bordados excepcionales, los volúmenes arquitectónicos y las flores y plantas pintadas a mano sobre grasas y tules, emulando 'La primavera' de Botticelli.

Noticias relacionadas

Volúmenes y siluetas arquitectónicas, las novias de Isabel Sanchís. / Ferran Nadeu / EPC

Antes del gran desfile de la noche, con Stéphane Rolland y la colaboración con alumnos de las escuelas IED, LCI y ESDI, el primer día también ha acogido los 'shows' de las firmas tinerfeñas de Marco & María, y de Amarca y By Loleiro, además de la presentación de la ucraniana Oksana Mukha, famosa por sus refinados encajes.