Almodóvar, premio Sant Jordi de Honor: "Ojalá se me ocurra alguna nueva película aquí para poder volver a rodar en Barcelona"

El director de cine Pedro Almodóvar, que ha recibido el premio de Honor por su trayectoria en la septuagésima edición de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, ha afirmado que él no "concibe" su "futuro" sin seguir rodando películas.

"Ojalá se me ocurra alguna nueva película aquí para poder volver a rodar en Barcelona", ha añadido el cineasta, que ha recogido el premio de manos de la actriz Barbara Lennie y la cantante Amaia, ambas presentes en su última obra, 'Amarga Navidad'.

El director manchego, de 76 años, ha querido hacer expansivo el premio a "todos los equipos" de su larga cinematografía y ha aprovechado para pedir el fin de "todas las guerras". "Que acabe el delirio grotesco del presidente americano que no solo vulnera el derecho internacional sino también los derechos humanos", ha añadido.

El director de 'Hable con ella', 'Átame' o 'La flor de mi secreto' ha reivindicado que su cine es hijo de la "libertad" y que "sin democracia nunca hubiera" podido rodar su cine.

'Los domingos', mejor película

La gala en el Teatre Lliure de Montjuïc, presentada por Gemma Nierga y Sílvia Abril, también ha sido escenario del reconocimiento a 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, que ha recibido el premio a la mejor película.

Por su parte, el de mejor producción extranjera ha sido para 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan.

En el ámbito interpretativo, han recogido los principales galardones Nora Navas ('Mi amiga Eva'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), Renate Reinsve y Stellan Skarsgård ('Educación sentimental').

El premio a la mejor ópera prima era para 'Sorda', de Eva Libertad, que también triunfó en varias categorías de los últimos premios Goya.

Aparición de Carme Elías

La ceremonia también ha contado con la participación de la galardonada con una Mención Especial, Carme Elías, que hace unos años confesó que padece Alzheimer y hace pocas apariciones públicas.

Otro momento esperado ha sido el Premio a la Trayectoria Internacional para Karla Sofía Gascón, que el año pasado llegó hasta los Oscar con 'Emilia Pérez'.

En cuanto a la votación del público -las Rosas de Sant Jordi-, los reconocimientos han sido para 'La cena' y 'Flow', como mejor película española e internacional, respectivamente.

La gala ha servido también para conmemorar los 50 años de Radio 4, la radio en catalán de RNE.