Woody Allen iniciará el rodaje de su película en Madrid el 5 de octubre

Woody Allen ya tiene fecha para volver a ponerse detrás de la cámara en España. Su próxima película, ambientada en Madrid, empezará el 5 de octubre de 2026 y tendrá a la Comunidad como único territorio de filmación. La grabación, prevista inicialmente para primavera de este año, incluirá además el nombre de Madrid en su título definitivo. Un retraso que, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a través de la productora, Wanda Visión, no ha puesto en peligro el proyecto.

La producción se desarrollará íntegramente en puntos regionales y se enmarca en el terreno de la comedia contemporánea. La oficina Film Madrid Region, a través de su Film Commission, se ocupa del acompañamiento institucional al proyecto, con tareas como la localización de espacios y la interlocución con distintos municipios de la región.

La nueva cinta de Woody Allen deberá incluir la palabra Madrid en el título por contrato. / GUGLIELMO MANGIAPANE

La estrategia institucional pasa por convertir la película en una herramienta de proyección exterior. El Ejecutivo autonómico plantea el filme como un escaparate para mostrar el paisaje urbano, arquitectónico e histórico madrileño, con la intención de reforzar el llamado turismo cinematográfico y aumentar la visibilidad internacional del destino. "La aparición de estos espacios en el film busca influir en el flujo de visitantes y en el posicionamiento de Madrid como destino en el mercado internacional. La estrategia se centra en la visibilidad de las localizaciones en el momento en que el usuario planifica un viaje", ha explicado la Comunidad en un comunicado.

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El respaldo público a la producción fue formalizado en 2025 mediante un patrocinio de 1,5 millones de euros, vinculado a varias condiciones, entre ellas que la cinta se ruede en la región, que el título incorpore Madrid y que el lanzamiento tenga recorrido internacional. El contrato también prevé la presentación de la película en un festival de prestigio y la celebración de tres preestrenos en ciudades internacionales antes de su llegada a salas comerciales.