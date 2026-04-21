20.000 dólares por dos minutos
Los promotores del Festival Coachella, multados por exceder el horario previsto
Goldenvoice deberá pagar más de 40.000 dólares por excederse durante el segundo fin de semana
Goldenvoice, la promotora del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, ha recibido varias multas por valor de más de 40.000 dólares por exceder el horario previsto durante el segundo fin de semana de este evento que se celebra en Indio, California, según la revista Billboard.
Según confirmó un representante de la ciudad de Indio a la publicación especializada, el festival fue multado por sobrepasar el toque de queda de la 1:00 de la madrugada establecido por la ciudad, donde se celebra este evento desde 1999.
La revista indica que la noche del viernes 17 de abril, la fiesta de medianoche de Anyma se extendió hasta la 1:09 horas, lo que le costó al festival 24.000 dólares en multas.
Y el sábado 18 de abril, la actuación estelar de Justin Bieber se extendió dos minutos más de lo previsto, lo que le costó 20.000 dólares adicionales.
Coachella tiene un acuerdo vigente con las autoridades de la ciudad de Indio que establece que el festival debe finalizar a la 1:00 los viernes y sábados, y a las 24:00 horas los domingos.
Según el acuerdo, Coachella recibe una multa de 20.000 dólares por los primeros cinco minutos de exceso de tiempo, con multas adicionales a partir de entonces, explica Billboard.
Esta no es la primera vez que el festival es multado por esta causa. En 2009, Goldenvoice pagó una multa de 54.000 dólares después de que el cantante Paul McCartney se excediera en 54 minutos del tiempo permitido.
El año pasado, el festival fue penalizado con 20.000 dólares cuando Travis Scott se pasó tres minutos del horario previsto durante el primer fin de semana, mientras que en 2024, una actuación de Lana Del Rey le costó 17.000 dólares.
En 2023, Goldenvoice acumuló más de 168.000 dólares en multas después de que seis artistas —Bad Bunny, Frank Ocean, The Weeknd, Skrillex, Fred Again y Four Tet— excedieran el horario permitido.
Coachella fue clausurado el domingo tras dos fines de semana con actuaciones estelares de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. entre otros.
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