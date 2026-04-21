Illa aboga por una Catalunya "comprometida con Europa y abierta al mundo" en la entrega de las Creus de Sant Jordi

Inicio y final musicales tuvo la ceremonia de entrega de las Creus de Sant Jordi 2026, en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) este martes por la tarde. El comienzo corrió a cargo de Marc Parrot & Quartet Brossa con 'On és l’amor?', pieza de su reciente disco conjunto 'El frec i la bala'. Canción de autor con sensibilidad pop y música de cámara en modo atrevido. La clausura fue cortesía de miembros de la Agrupació Coral Flors d’Urgell y de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, una alianza de más de 60 voces que brindó una interpretación imponente de 'Els segadors'.

La 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández, indicó que las Creus de Sant Jordi, que la Generalitat entrega desde 1981, no solo reconocen a "nuestros referentes", sino que simbolizan valores como "la humildad, la perseverancia, el respeto y el compromiso", que contribuyen al "progreso del país". Existe, prosiguió Hernández, "una red real y viva" de personas y entidades que trabajan para construir una catalunya "más próspera y humana".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, hizo entrega a continuación de la Creu de Sant Jordi, en forma de placa, a las entidades Agrupació Coral Flors d’Urgell, Banda de Música de Benissanet, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, Fundació Ernest Lluch, Fundació Pau Casals, Grup Cultural de la Dona de Solivella, Pastorets de Calaf, T’acompanyem y Universitat de Barcelona, fundada en 1450 y una de las instituciones más antiguas de Catalunya.

Foto de familia de la entrega de la Creu de Sant Jordi 2026. / Zowy Voeten

En nombre de las entidades premiadas, el abad de Montserrat, Manel Gasch, también presidente de la Fundació Pau Casals, citó al músico para señalar que los reconocimientos recibidos "aumentan la responsabilidad de los propios actos". Gasch deseó que el ambiente de "cohesión social" que se respiraba en la ceremonia no se quedara en el MNAC.

Tras la actuación de Ginestà, que interpretó 'Les coses senzilles', Illa puso en el cuello la Creu de Sant Jordi a Ramon Alberch (archivero e historiador), Carmen Armengol (emprenedora social), Victòria Camps (filósofa), Maite Carranza (escritora y guionista), Maria Àngels Domingo (artísta plástica que firna como 'Madola'), Joan Foncuberta (artista y teórico de la imagen), Salah Jamal (médico, historiador y escritor), Enric Majó (actor), Roser Marcé (diseñadora de moda), Miquel Martí (empresario del sector del transporte colectivo), Sílvia Munt (actriz y cineasta), Julia Otero (periodista), Maria Lluïsa Solà (actriz de doblaje), Ernestina Torelló (empresaria vitivinícola), Miguel Agustín Torres (empresario de la viña y el vino), Anna Vallès (empresaria comprometida con la cultura y la sociedad) e Ignasi Vila (investigador en Psicología y Educación). Asimismo, fueron galardonados a título póstumo Enric Morist (educador y activista social), Fermí Puig (cocinero y gastrónomo) y Josep Rius (teólogo).

Maite Carranza, en nombre de las personalidades premiadas, resaltó que todas ellas han aportado "su singularidad" a la sociedad catalana, "en la que han dejado huella". La escritora y guionista se mostró orgullosa de representar a un colectivo que ha sido "básico para construir un imaginario colectivo catalán". Carranza reclamó políticas culturales, educativas y sociales que permitan a los jóvenes "tener esperanza en el futuro", que consideró más bien negro debido a la crisis de la vivienda, las guerras, la inteligencia artificial y la cultura del individualismo, la ambición y la competitividad.

Noticias relacionadas

En su parlamento, el president de la Generalitat agradeció a los premiados "su ejemplo". "Todas las personas que viven y trabajan en Catalunya" merecen la oportunidad de "participar con su talento a hacer un país mejor", agregó. Illa abogó por una Catalunya con "la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad", así como "comprometida con Europa y abierta al mundo". Illa subrayó que "un país se construye con la generosidad de todos, dando y recibiendo".