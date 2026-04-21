Pat Ubach, escritora: "Llevaba años diciendo a mis hijas que deben alcanzar sus sueños y yo no lo estaba intentando, hasta ahora"

Pat Ubach (Cabrera de Mar, 1980) es licenciada en Historia del Arte y Antropología y trabaja, desde hace seis años, como contable fiscalista cerca de Mataró. Durante quince años, sin embargo, estuvo muy vinculada al sector del libro trabajando en librerías, producción editorial y agencia literaria. Para completar el triángulo le faltaba presentarse como escritora, algo que ahora ha cumplido publicando su primera novela, 'Escafandre de vidre', con el sello Spècula, dirigido por el editor y escritor ampurdanés Jordi Casals. Anteriormente, había ganado el premio 'Sexe fora de norma' con el relato 'De prínceps i princeses' (Raig Verd, 2024), y también ha recibido el XVII Premio Helena Jubany con 'Elisenda' (Associació Helena Jubany, 2024).

Usted dejó el mundo del libro para ser contable, aunque no dejó de escribir nunca.

Me cansé un poco de este mundo del libro por muchos motivos. La contabilidad no es sencilla, pero es más mecánica. Al alejarme de lo que era el trabajo del libro, también he recuperado las ganas de escribir. Mientras paso números pienso en otros mundos. Es cierto que me aburro más en el trabajo, no te lo negaré, pero he ganado calidad de vida. Estando al otro lado, me liberé más y como ahora hago algo muy mecánico y numérico, cuando salgo de la oficina tengo ganas de inventar más mundos. Además, no me creo el mito del emprendedor, a menos que tengas un buen apoyo económico detrás; también pienso que no es de fracasado o de haber dado un paso atrás hacer esto. Yo realmente estoy cómoda. El mundo editorial era muy exigente en cuanto a hacer más horas de las que tocan, ir a Barcelona, sueldos bajos, mucha exigencia, ambiente crispado... cosas así que yo ahora no tengo, y eso debe percibirse.

Creo que los lectores le debemos a sus hijas la existencia de 'Escafandre de vidre'.

En parte. No el hecho de escribir, que siempre ha estado conmigo, pero sí dar el paso adelante. Llevo muchos años, como madre, diciéndoles que deben hacer lo que quieran, que deben alcanzar sus sueños, siempre con los pies en el suelo, y yo no lo estaba intentando, hasta ahora. Otra gente me lo había comentado, pero no fue hasta el día que me lo dijeron ellas directamente: que por qué no estaba yo dando charlas en las convenciones literarias a las que vamos. Ellas han leído muchas cosas mías y yo les había escrito cosas directamente. Entonces, sí, aquel día no pude dormir y pensé que tenía que intentarlo. Y como Spècula me gusta mucho, cogí ideas que me rondaban por la cabeza de cuando tenía 15 o 16 años, cuando había empezado a escribir, y me dejé llevar para hacer una novela y enviarla a Spècula. Y al editor le gustó.

Alejándome de lo que era el trabajo del libro, también he recuperado las ganas de escribir. Mientras paso números pienso en otros mundos

¿Siempre ha escrito ciencia ficción? ¿Es el género que más le interesa?

Es lo que más me gusta leer, ciencia ficción y fantasía, aunque no es lo único. Me gusta irme a mundos muy lejanos, más que a cosas más realistas. De pequeña y de joven, cuando escribía, sobre todo hacía fantasía y ciencia ficción. Después me alejé un poco. Pero cuando empecé a hacer cursos en el Ateneu Barcelonès, supongo que por contexto o por la gente que éramos, me alejé un poco; me daba más por hacer cosas más realistas o quizás históricas, que también me gustan mucho. Pero también es verdad que ciencia ficción en catalán siempre ha habido, aunque poca, y es desde hace diez años que ha pegado una explosión bestial con editoriales que han ido saliendo como Spècula, Males Herbes o Mai Més. Poder leer autores de aquí y sobre todo autoras, que en ciencia ficción era algo que prácticamente no se veía, me hizo decidir a intentarlo. Además, conecté con mi pasado, a escribir lo que realmente me apetecía.

¿Tenía claros ciertos aspectos de la historia?

Sí. Aparte de la escritura, me gusta mucho cuando una novela está estructurada y hace juegos como los que yo propongo o va saltando de personaje y después descubres aspectos que no te esperabas y al final te atan muchas cosas. Yo tenía dos finales muy claros, pero era o elegir uno o poner los dos, y puse los dos. Me gustaba hacer como un final trágico, pero que en el fondo el lector se diera cuenta de que había servido de algo.

Con 'Escafandre de vidre', hace viajar al lector hacia un mundo futuro, quizás no muy lejano, pero donde ha pasado algo.

No hago nada demasiado extraño y más hoy en día, viendo las noticias de guerras y cambio climático, todos podemos verlo muy claro. Al final, yo como autora no me he visto con la necesidad de explicar qué ha pasado. En muchas novelas de ciencia ficción, no en todas, al principio te dicen que ha habido una guerra o lo que sea, pero a mí no me hace falta. Poniendo la metáfora de un horizonte que va quemando, como un exceso de capitalismo, que ya no sabemos qué hacer con todo lo que fabricamos y he tirado una cerilla y allí se ha encendido todo. Estamos en un momento muy pesimista o quizás seamos los catalanes así. Entre los lectores, cada uno ve lo que ve y todo es válido. Vamos por mal camino y escribirlo es mi manera de decirlo.

En este mundo existe una entidad propia, que llaman Bruna, una especie de niebla polvorienta que dificulta la respiración y la vida.

Es polvo contaminado. Yo me imagino esas fábricas del siglo XIX que hacían tejidos o piezas metálicas donde quedaba todo el ambiente con micropartículas que son de muchos materiales, pero sobre todo metálicas. Eso te machaca mucho los pulmones. Mi madre me contaba, por ejemplo, que años atrás ella, cuando era pequeña, iba a la Estación de Francia en Barcelona, cuando aún había trenes muy antiguos, y que le caía el polvo negro por los hombros. Es como si el mundo o al menos esta parte fuera como una pequeña fábrica cerrada, donde la atmósfera se hubiera quedado muy concentrada y lo hace bastante irrespirable o muy malo para el cuerpo.

La comunidad que describe también vive encerrada y en un régimen en el que cada individuo tiene una función.

Sí. Esto es evidente que lo hemos encontrado en otras obras. A mí me gusta mucho este tipo de ciencia ficción social, donde hay grupos que están organizados de una manera o de otra. Yo estudié Antropología y, aunque nunca he trabajado en ello, lo llevo dentro y, cuando puedo, intento leer también libros de ensayo y de antropología, de antropología del género también. En muchas narrativas, cuando hay una sociedad muy estructurada como esta, normalmente es o partiendo de fármacos o partiendo de una especie de gobierno autoritario muy fuerte y controlado. Las personas crecemos en un entorno y, desde pequeños, creemos en lo que nos dicen en ese entorno como la religión, ser de un equipo de fútbol o llevar el género que se supone que debemos llevar. Pues, si te dicen que no debes dejar aflorar los sentimientos, funcionas así. Aquí hay un símil con la masculinidad tóxica en la que los hombres deben contenerse, no pueden llorar, no pueden mostrar según qué sentimientos, solo la ira. Eso está muy estudiado. Yo aplico un poco este símil: creces en un entorno y te hacen caminar de esta manera, pues tú caminas de esta manera. En este caso, deciden quitar todas las emociones y los recuerdos que pueden traer las emociones para ser más prácticos y para afrontar la vida que deben afrontar, que es algo más compleja.

Sorprende el papel de las mujeres y esa manera tan poco natural de tener hijos.

Soy muy feminista y leo mucha teoría feminista y, al final, siempre acaba reflejada en muchas de las cosas que escribo por no decir todas, aunque no lo haga expresamente. En momentos de crisis, está muy estudiado y demostrado, las mujeres en el grupo social siempre son las que más sufren. Lo vimos en la Covid y en situaciones de guerra, de crisis muy fuertes. Por tanto, en un grupo social que debe soportar este tipo de vida, también tomo como una clasificación: tú, por el hecho de tener cuerpo de mujer y ser una mujer biológicamente, harás esta función y los otros harán otra. Y una de las funciones es mantener la especie y así lo regulamos. De hecho, realmente, regular los cuerpos de las mujeres y las maternidades se hace en todas las sociedades. Aquí evidentemente lo hago de una manera muy exagerada. Ellas tienen este papel y quedan algo apartadas del resto de la vida comunitaria.

Con este punto de vista no extraña que la protagonista sea una mujer, Ane, a quien, cuando la separan de su hijo porque ya ha cumplido seis años y es lo que toca, algo se le remueve dentro y empieza a cambiar.

Toma una decisión de manera extraña, sin pensar mucho, y al principio se arrepiente, pero al final con las que ella cree que son unas chicas completamente perdidas, porque se han dejado llevar por los sentimientos, acaba creando un feedback: lo que les enseña ella es una cosa, pero ella también acaba aprendiendo mucho y haciendo una evolución. Esto es algo complicado de escribir, que la evolución de un personaje parezca lógica. Estuve trabajándolo mucho, fue un reto difícil.

Estas chicas de las que habla han sido descartadas por esta sociedad, aisladas del resto.

Al final, poner a una persona alejada del grupo social hace que tenga un punto de vista que está fuera de las normas. Es como esas personas que viven solas en la montaña y a veces dicen cosas que te sorprenden porque estás demasiado inmerso en la vida de la ciudad. Ellas, al estar alejadas desde pequeñas y al no saber [la sociedad] muy bien qué hacer con ellas, porque tampoco las pueden matar, pues nadie les enseña que tienen que reprimir los sentimientos y, por lo tanto, van haciendo: los sentimientos y el arte.

'Escafandre de vidre' Autora: Pat Ubach Editorial: Spècula Páginas: 183 Precio: 19,50 euros

Es cuando aparece esta parte creativa, liberadora.

También hice Historia del Arte y el arte me gusta mucho. Los biólogos dicen que la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso y, a mí, me gusta decir que en los humanos el arte también encuentra siempre una manera de abrirse paso. Yo creo que el arte es algo inherente del ser humano, aunque haya personas que no sean creativas o te digan que no saben hacer nada. Yo creo que esto nos sale de manera humana, sin pensar, todos llevamos algún tipo de arte dentro o varios. Los niños pequeños nos lo demuestran. En la novela hago un poco como un renacimiento del arte a través de la inocencia de estas chicas.

Los biólogos dicen que la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso y, a mí, me gusta decir que en los humanos el arte también encuentra siempre una manera de abrirse paso

La escafandra de vidrio es un objeto muy importante dentro de la trama, pero también paradójico porque protege a las mujeres en el exterior, pero también las ahoga.

Sí, exacto, y además es uno de los objetos que da una diferencia más visible entre los hombres y las mujeres. Ellos llevan unas escafandras que son de metacrilato, que no pesan y son más manejables, y las de vidrio no son para trabajar sino para salir un momento. Pero a ellas se les impone que deben llevar estas, es un poco como un techo de cristal. Es decir, tienes que hacer lo mismo pero demostrando más y con más dolor. Me gustaba mucho esta metáfora y me hacía gracia que pudiera ser el título de la novela y la ilustración de la cubierta; sobre todo, necesitaba que saliera la escafandra. Aquí, el editor Jordi Casals estuvo totalmente de acuerdo.

Da sufrimiento cuando estas mujeres se ponen el equipo para salir al exterior.

Siempre me ha gustado mucho medir bien todas las cosas que pongo en un texto e, incluso, busqué qué podría pesar una escafandra de este tipo: entre siete y nueve kilos.

Esta situación extrema hace aflorar la sororidad entre mujeres, pero también, cabe decir, se suma un hombre.

Me gusta mucho el concepto sororidad, pero creo que también es humano ayudarse los unos a los otros. No considero que el machismo sea una cosa de los hombres, es una cosa social; por lo tanto, hay hombres buenos y me gusta que también salgan. En la novela, hay un hombre al que también le afloran los sentimientos de alguna manera y le echa una mano a Ane; se comprenden el uno al otro.

¿Cómo ha vivido ver la novela publicada finalmente?

Cuando el editor me escribió y me dijo que le gustaba mucho, que trabajaríamos un poco en algún punto pero que se publicaría, me hizo una ilusión inmensa, porque no pensaba que lo intentaría y me saldría a la primera; la verdad no es muy habitual. El día que más me impactó fue cuando me envió la propuesta de portada por el móvil. A mí me gustan mucho las portadas que hace Àlex Santaló para Spècula, portadas que recuerdan a los libros clásicos de los años 70 que me compraba en el mercado de Sant Antoni. Ver mi nombre con aquella tipografía, aquel día sí que la cabeza me dio vueltas.

Los catalanes hemos querido tener un arte y una cultura muy concreta y ahora nos estamos dejando llevar y somos capaces de hacerlo todo y hacerlo bien

¿Trabaja en alguna nueva historia en estos momentos?

Sigo trabajando, pero lo hago desde hace tiempo. Ahora que mis hijas son un poco más mayores es cuando me he podido dedicar más, pero hace años que hago cosas. Quiero terminar el primer libro de una trilogía que hace tiempo que me pasó por la cabeza y quería escribir. Esta es en castellano, pero también me gusta escribir en castellano, aunque lo hago prácticamente todo en catalán. También el año pasado, por ejemplo, hice un proyecto que he presentado a un premio, y veremos qué pasa. Yo trabajo por proyectos.

Con todo esto, ¿Pat Ubach ya se siente escritora?

Me he empezado a sentir escritora cuando he empezado a publicar. Eso fue cuando gané el premio de literatura 'Fora de Norma' con el libro 'Sexe fora de norma', el concurso de Raig Verd. Hasta entonces, cuando me preguntaban, decía que a mí me gustaba escribir, pero me daba reparo decir que era escritora; pero ahora sí que lo digo porque puedes entrar en una librería y pedir algún libro con mi nombre.

¿Cree que cada vez hay más público interesado en lo fantástico y la ciencia ficción?

Siempre ha habido público, pero ahora nos hemos quitado la máscara, ya no lo consideramos algo de folletín o cutre, por decirlo de alguna manera; ya no se considera algo de segunda. Aún hay gente que lo ve como una literatura de segunda o poco seria, pero estos últimos años nos hemos quitado la vergüenza de encima. Lo digo personalmente porque también me pasa con la música. Soy superfán del metal extremo, me gusta el rock, el rock duro y el metal, pero sobre todo el metal extremo. Estos últimos diez años han salido un montón de festivales y ya tenemos muchos grupos de música metal en catalán, que son de aquí y están muy bien. Con esto también nos hemos quitado la vergüenza, ¿no? Supongo que los catalanes hemos querido tener un arte y una cultura muy concreta y ahora nos estamos dejando llevar y somos capaces de hacerlo todo y hacerlo bien.