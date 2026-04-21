Controversia en Italia
La ocurrencia viral de Katy Perry: usar una tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi al no llevar monedas
Katy Perry, investigada en Australia como sospechosa de agresión sexual
Katy Perry ha vuelto a captar la atención de todo el mundo. Y esta vez no ha sido por ninguno de sus grandes éxitos musicales, ni por un nuevo amor, por su 'outfit' o, más recientemente, por acusaciones de abusos sexuales. La artista estadounidense ha sido noticia por una ocurrencia del todo imprevista cuando acudió a la Fontana di Trevi en una visita a Roma para dar un concierto privado a un selecto grupo de personalidades.
Conocedora de la tradición de buscar la buena fortuna lanzando una moneda a la mítica fuente, pero con el hándicap de no contar con dinero en efectivo en ese momento, decidió recurrir a su tarjeta de crédito e introducirla en las aguas de la Fontana a modo de pago telemático.
Un gesto que ha causado estupefacción general, risas y complicidad de muchos de sus seguidores y críticas de otros tantos al considerarlo una reacción frívola.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación