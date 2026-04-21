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La ocurrencia viral de Katy Perry: usar una tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi al no llevar monedas

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Katy Perry se hace viral en Roma al sumergir su tarjeta de crédito en la Fontana di Trevi

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EFE

El Periódico

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Barcelona
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Katy Perry ha vuelto a captar la atención de todo el mundo. Y esta vez no ha sido por ninguno de sus grandes éxitos musicales, ni por un nuevo amor, por su 'outfit' o, más recientemente, por acusaciones de abusos sexuales. La artista estadounidense ha sido noticia por una ocurrencia del todo imprevista cuando acudió a la Fontana di Trevi en una visita a Roma para dar un concierto privado a un selecto grupo de personalidades.

Conocedora de la tradición de buscar la buena fortuna lanzando una moneda a la mítica fuente, pero con el hándicap de no contar con dinero en efectivo en ese momento, decidió recurrir a su tarjeta de crédito e introducirla en las aguas de la Fontana a modo de pago telemático.

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Un gesto que ha causado estupefacción general, risas y complicidad de muchos de sus seguidores y críticas de otros tantos al considerarlo una reacción frívola.

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