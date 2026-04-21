La novela 'Los malos muertos' de Elisabeth Anglarill sitúa una investigación policial en el yacimiento de Empúries

La aparición de dos cadáveres en las ruinas de Empúries, durante unas obras en el yacimiento, es el punto de partida del debut como novelista de la periodista Elisabeth Anglarill. Especializada en el mundo audiovisual, ha sido guionista, reportera y presentadora de programas de RTVE como 'El Escarabajo Verde' o 'Imprescindibles'. Tras publicar varios libros de no ficción, ahora se estrena en la narrativa de ficción con 'Los malos muertos' (Siruela), una mezcla de novela histórica y negra con L'Escala y el yacimiento arqueológico de Empúries como escenarios principales.

A pesar de ser barcelonesa, Anglarill explica que son dos escenarios que conoce bien y que, como buena parte de la Costa Brava, ofrecen durante los meses de invierno una cara muy diferente de la que se encuentran los veraneantes durante la temporada alta. Fue en una de sus estancias en la zona cuando comenzó a interesarse por las primeras excavaciones en Empúries a principios del siglo XX, unos trabajos que quedaron documentados gracias al fotógrafo Josep Esquirol: "Viendo aquellas fotografías y al saber que el actual Hostal Empúries, entonces Villa Teresita, era el lugar donde se alojaban aquellos primeros arqueólogos, empecé a pensar que de ahí podía salir una historia".

'Los malos muertos', publicada por Siruela, transcurre en dos tiempos: en 1912, cuando el joven arqueólogo Mateu Mercader se incorpora a los trabajos del yacimiento, que hacía apenas cuatro años que se había empezado a excavar, y un siglo más tarde, cuando unas obras para construir un centro de visitantes dejan al descubierto restos humanos que no encajan con los rituales de enterramiento del antiguo enclave griego.

La joven policía Alex Sabell, con la colaboración de Jérôme Tolbert, un comisario francés jubilado aficionado a la arqueología, trabajarán para resolver los crímenes, tirando de un hilo que los llevará hasta una historia de traiciones y pactos de silencio que se remonta a cien años atrás.

La periodista y escritora Elisabeth Anglarill. / EDUARDO LAPLAZA

Los "policías de la historia"

"Uno de los personajes dice que los arqueólogos son como policías de la historia, y es cierto: la investigación policial y la búsqueda arqueológica no están alejadas, trabajan a partir de indicios que les ayudan a plantear hipótesis de lo que ha pasado", explica la autora.

Para lograr que la ficción sea "lo más fidedigna posible a la realidad" —"deformación profesional: me divierte mucho investigar y contrastar, y soy muy estricta en este sentido", reconoce—, Anglarill se ha documentado a partir de conversaciones con arqueólogos, forenses e investigadores.

Más allá de la trama policial del presente, la novela retrocede hasta un momento fascinante de la historia de Cataluña: el hallazgo de un patrimonio valioso y el debate de cómo y dónde debe preservarse. "Se empiezan a realizar descubrimientos muy importantes y los implicados se dan cuenta de que no puede ser que este legado se malvenda o se expolie, como hacían los americanos que compraron claustros y esculturas para llevárselos a Estados Unidos", recuerda Anglarill, que también pone sobre la mesa el caso de los escalenses que encontraban restos arqueológicos en sus terrenos de cultivo.

"Es un momento interesante para este debate que, en cierta manera, con el proceso de descolonización de los museos continúa vivo, y también porque se está empezando a configurar la identidad de Empúries, un yacimiento que acaba teniendo mucha importancia a nivel histórico y académico, y también en nuestro imaginario, porque Cataluña se refleja en el mundo clásico", apunta.

Elisabeth Anglarill ya trabaja en una segunda novela, también protagonizada por la agente Alex Sabell. L'Escala compartirá protagonismo con otro escenario que el lector descubrirá al final de 'Los malos muertos'.