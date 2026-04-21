Pop coreano
Las fans del K-pop están de enhorabuena: así es el macro festival que llega a Barcelona
RIIZE y ATEEZ podrían ser dos de los grupos que actuarán en el concierto
El grupo de K-pop BTS y su música: "Son como suplementos vitamínicos", afirman fans en el concierto de Tokio
¡Atención K-popers! La organización Music Bank by Korean Power ha anunciado el nuevo escenario para su macroconcierto anual: el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Este gran evento, que se celebrará el 12 de septiembre, contará con la participación de los solistas y las bandas más exitosas de Corea del Sur.
La organización ha presentado su elección a través de un vídeo publicado en Instagram, que mezcla varios iconos de la capital catalana: un dragón de Sant Jordi, el emblemático Día del libro y de las rosas, que este año se celebra este jueves, día 23; la Sagrada Família, que ya ha culminado la construcción de la Torre de Jesús; y unas vistas espectaculares del Estadi Olímpic, que mientras han durado las obras del Spotify Camp Nou ha acogido los partidos del Barça.
¿Quién actuará en el Music Bank?
Aún no se ha publicado la lista oficial de artistas que actuarán en el Music Bank. No obstante, algunos fans, teniendo en cuenta el 'line-up' de la edición de Madrid 2024 y la de Lisboa (Portugal) 2025, ya han empezado a hacer apuestas.
El concierto de Madrid incluyó varios grupos de la cuarta y quinta generación, los que debutaron a partir de finales de 2018 y los que iniciaron su carrera entre 2022 y 2023, respectivamente: ENHYPEN, que ahora cuenta con un miembro menos; Aespa; BOYNEXTDOR; Nmixx; KISS OF LIFE; RIIZE; MAMAMOO, y P1Harmony. Por otro lado, el cartel de Lisboa contó con ATEEZ, ZEROBASEONE, RIIZE, Teamin, Ive e Izna.
Tanto RIIZE como ATEEZ podrían ser dos de las bandas que vendrán este año a Barcelona, pues esta última ya ha dado tres conciertos en Madrid y es actualmente uno de los grupos más queridos en España; aunque, como muchos piensan, no estaría de más contar con la presencia de BTS, que finalizará su gira mundial el 5 de octubre en Bogotá (Colombia).
De lo que algunos sí están seguros es que el grupo TWICE no participará en esta edición, ya que tiene un concierto programado en el Palau Sant Jordi para el próximo 12 de mayo.
Proyección internacional
El Music World Bank Tour es una gira internacional de conciertos organizada por el programa Music Bank de KBS World, la emisora de radio oficial de Corea del Sur, y la empresa de producción y promoción de eventos Rock Entertainment. Desde 2011, ha recorrido más de 20 ciudades en Asia, America y Europa, llevando al K-Pop hacia audiencias globales cada vez más altas.
Este festival, considerado el mayor evento del género, ha funcionado como un escaparate internacional de la música coreana a través de artistas reconocidos como BTS, Twice y Stray Kids. Con esta nueva parada, pretende reforzar su presencia en Europa y situar Barcelona como uno de los epicentros del K-Pop, en una cita que promete cerrar el verano por todo lo alto.
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