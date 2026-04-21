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Muere a los 77 años el humorista y cantante Paco Aguilar

Convivía desde principios de los años ochenta con la esclerosis múltiple, una enfermedad de la que habló públicamente en numerosas ocasiones

Paco Aguilar cuando presentó su libro 'El humor como muleta'

Paco Aguilar cuando presentó su libro 'El humor como muleta' / La Opinión

Ana Ramos Caravaca

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La comunicación andaluza despide a Paco Aguilar, humorista, cantante, compositor y presentador sevillano que dejó una larga huella tanto en la televisión como en la radio. Nacido en Sevilla el 1 de enero de 1949, Francisco Aguilar Reina desarrolló una trayectoria marcada por el humor, la creatividad y su compromiso con la visibilización de las personas con discapacidad. Han sido los micrófonos de Canal Sur Radio, su casa en los últimos años, desde donde se ha informado de la noticia de su muerte.

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla y formado también como productor en el Instituto Oficial de RTVE, Paco Aguilar inició su carrera artística en el ámbito musical, como guitarrista en grupos como Los Amigos de Gines y Yerbabuena durante las décadas de 1960 y 1970. Con el paso de los años, su perfil profesional se amplió hasta convertirlo en una figura muy reconocible de la comunicación andaluza.

Su nombre alcanzó proyección nacional por su participación como cómico en No te rías que es peor, el popular programa de Televisión Española emitido entre 1990 y 1995, aunque antes ya había trabajado como productor en distintos espacios de RTVE. Aquel escaparate televisivo consolidó su faceta humorística y lo situó entre los rostros conocidos del entretenimiento de varias generaciones.

Diagnosticado de esclerosis múltiple

Más allá de la televisión, Paco Aguilar encontró una de sus aportaciones más valiosas en la radio. Durante más de dos décadas ha sido la voz de Andalucía sin barreras, el espacio de Canal Sur Radio dedicado al mundo de la discapacidad y considerado pionero en España por abordar de forma exclusiva esta realidad desde una perspectiva cercana, útil y alejada de la condescendencia. El programa, que presentó junto a Mercedes Vega, se convirtió en un altavoz para miles de oyentes y en una referencia de servicio público.

Su trabajo en ese ámbito estuvo profundamente ligado a su propia experiencia vital. Paco Aguilar convivía desde principios de los años ochenta con la esclerosis múltiple, una enfermedad de la que habló públicamente en numerosas ocasiones y que nunca le apartó ni del humor ni de la comunicación. Al contrario, convirtió esa vivencia en una herramienta para romper prejuicios, reivindicar derechos y acercar a la sociedad una mirada más real sobre la discapacidad.

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Con su fallecimiento desaparece una voz muy reconocida de la radio y la televisión, pero permanece el legado de un comunicador versátil que supo combinar humor, sensibilidad y compromiso social. Paco Aguilar no solo hizo reír a varias generaciones, sino que también abrió camino en los medios para hablar de discapacidad con naturalidad, respeto y autenticidad.

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