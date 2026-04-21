Muere Luis Puenzo, director de 'La historia oficia'' y primer Oscar del cine argentino

El cineasta argentino Luis Puenzo, director de 'La historia oficial', la primera película de su país galardonada con un Oscar, ha muerto a los 80 años en Buenos Aires, según informó este martes la Sociedad General de Autores, Argentores.

Puenzo se encontraba alejado de la vida pública desde hacía un tiempo por problemas de salud, aunque no se han precisado las causas de su fallecimiento. "Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires a los 80 años", señaló la organización en un comunicado.

Reconocimiento internacional

El director se consagró internacionalmente cuando 'La historia oficial' se alzó con el Oscar a la Mejor película extranjera en 1986. La cinta, protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro, también fue nominada al premio a Mejor guion, firmado por el propio Puenzo junto a Aída Bortnik.

La película aborda el último tramo de la dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983, con especial foco en la apropiación de bebés nacidos en cautiverio y en la lucha de las Madres de Plaza de Mayo por recuperar a sus hijos desaparecidos.

Además de este hito, Puenzo dirigió títulos como 'Gringo viejo' en 1989, con Jane Fonda y Gregory Peck, y 'La peste' en 1992, basada en la novela de Albert Camus, con un reparto encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Sandrine Bonnaire.

Impulso al cine argentino

Más allá de su carrera como cineasta, Puenzo fue una figura clave en el desarrollo de la industria audiovisual de su país. Participó en la impulsión de la Ley de Cine de 1994, que favoreció el crecimiento del sector, y llegó a presidir el Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales de Argentina.

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El director siempre vinculó su obra con la memoria histórica. De hecho, al recoger el Oscar un 24 de marzo, fecha que conmemora el inicio del último golpe de Estado en Argentina, recordó aquel episodio desde el escenario: "Al mismo tiempo que estoy aquí, aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace diez años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla".