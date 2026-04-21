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Morrissey tocará en Madrid tras cancelar su concierto en Valencia "por falta de sueño": fechas, entradas y precios

El cantante británico anuncia dos conciertos en España este julio, donde repasará el legado de The Smiths y su material en solitario

Morrisey, en un concierto celebrado en Chile en 2015.

Morrisey, en un concierto celebrado en Chile en 2015. / EFE

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid
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Morrissey regresa a España. Lo hará en Madrid y Barcelona, tras más de 10 años sin tocar en ambas: el 25 de julio pisará el Poble Espanyol y el 29 estará en el Movistar Arena de la mano de Primavera Sound y SFMusic. Dos fechas que forman parte de su gira Make-Up Is A Lie y que, pese a la sonada cancelación en Valencia, ojo, ya ha testado con éxito en el país. Tras pasar por Zaragoza y Sevilla, el ex líder de The Smiths ha decidido volver.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia le dejó en un estado catatónico", recogió un comunicado publicado en su página web.

No faltarán himnos como This Charming Man, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead y Everyday Is Like Sunday, entre otros. Aunque, bueno, todo dependerá de su bienestar el día de turno. Ya en Madrid, ojo, canceló su cita a última hora en las Noches del Botánico 2025 por una "sinusitis aguda".

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La venta general de entradas arrancará el 24 de abril a las 10:00 horas a través de la web de Primavera Sound. En el caso de Barcelona, también estarán disponibles en la página de Barts Festival, mientras que para Madrid se suman además Notikumi y baila.fm.

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