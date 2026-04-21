Industria audiovisual
Marvel Studios regresa a la Comic-Con de San Diego en 2026 tras su ausencia
El estudio recupera su panel en el Hall H y prepara anuncios clave sobre el futuro del UCM, con 'Vengadores: Doomsday' en el horizonte
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EP
Marvel Studios volverá a la Comic-Con de San Diego en 2026 después de su ausencia en la edición de 2025, una decisión que generó debate por el histórico vínculo del estudio con el evento y por el momento de reajuste que atraviesa la franquicia.
La convención, que se celebrará del 23 al 26 de julio, marcará el regreso del estudio a uno de sus principales escaparates internacionales. Según publica TheWrap, Marvel recuperará su tradicional panel del sábado por la noche en el Hall H, el espacio más emblemático del evento y reservado a los grandes anuncios de cine y televisión.
Regreso al Hall H
Además del panel, la compañía contará con una presencia destacada en la zona de expositores, con espacio propio y actividades abiertas al público. El retorno supone recuperar un escenario clave en la estrategia de comunicación del estudio, que ha utilizado históricamente la Comic-Con para presentar novedades de gran impacto.
Desde los inicios del Universo Cinematográfico Marvel, el Hall H ha sido el lugar elegido para anunciar fichajes, revelar proyectos y definir nuevas fases de la franquicia. Uno de los precedentes más recientes se produjo en 2024, cuando el estudio sorprendió al anunciar el regreso de Robert Downey Jr. para interpretar a Víctor Von Doom en 'Vengadores: Doomsday', cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.
Próximos anuncios
El regreso a San Diego anticipa nuevos anuncios sobre el futuro inmediato del estudio. Entre las posibilidades figura la presentación pública del primer tráiler completo de 'Vengadores: Doomsday', mostrado hasta ahora únicamente a puerta cerrada en la CinemaCon, así como nuevos detalles sobre su trama y su reparto.
Marvel también podría ofrecer información adicional sobre 'Vengadores: Secret Wars', prevista para el 17 de diciembre de 2027 y considerada por el presidente del estudio, Kevin Feige, como una pieza clave para redefinir el futuro del UCM.
Además, la compañía podría abordar otros proyectos en desarrollo, como 'Blade' o la nueva película de los X-Men, dirigida por Jake Schreier, en una comparecencia que se perfila como uno de los momentos más relevantes de la convención.
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