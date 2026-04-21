¿Quién es Maren Wade?: la artista que ha demandado a Taylor Swift por un conflicto de marcas

Maren Wade es una artista y escritora que sostiene haber construido durante más de una década su marca 'Confessions of a Showgirl'. Comenzó en 2014 a publicar en 'Las Vegas Weekly' una columna con dicho título en la que contaba su experiencia en la industria del espectáculo. Posteriormente amplió el proyecto y lo asoció comercialmente a actuaciones en directo, contenidos audiovisuales, un podcast y otras iniciativas. Wade defiende que todo esto es anterior al lanzamiento del álbum de Swift.

De hecho, el escrito judicial del que se hace eco Europa Press recoge que la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas Registradas en Estados Unidos) argumenta, para la suspensión del registro de Swift en USA, el que ambas denominaciones comparten la expresión "of a Showgirl", con similitudes en su apariencia y sonido, y el que se usan en ámbitos próximos, relacionados con actuaciones musicales y teatrales, lo que podría llevar al público a pensar que existe una conexión entre ambos proyectos.

Jaymie Parkkinen, abogada de Wade, ha declarado que "una artista en solitario que ha dedicado doce años a construir una marca no debería verse obligada a contemplar cómo desaparece porque ha llegado alguien más grande". Reuters, por su lado, recoge además otra valoración de la letrada en la que subraya que existe "un gran respeto por el talento y el éxito de Swift", pero recuerda que el derecho de marcas existe para proteger también lo que levantan artistas de menor escala.

Se da la circunstancia de que Taylor Swift es una de las artistas con más marcas registradas en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), con sede en Alicante. Tal y como reveló el diario Información, desde su firma en hasta cuatro categorías distintas hasta el término "swifties" con el que se denomina su comunidad de fans, pasando por títulos de álbumes, giras e incluso parte de las letras de sus canciones. Actualmente, según la wikipedia, en EEUU ha presentado más de 300 solicitudes de registro de marca, mientras que a nivel internacional posee más de 400 registros concedidos en al menos 16 países, de los cuales la gran mayoría pertenecen a los títulos de sus álbumes, seguido por las marcas relacionadas con su nombre e identidad personal. Hasta los nombres de sus gatos los tiene registrados como "Meredith, Olivia & Benjamin Swift.