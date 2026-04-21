El Mag Lari debuta en la novela con 'La casa dels àngels', inspirada en leyendas de su casa solariega en Castellserà

El Mag Lari cambia las salas de teatro por las librerías en su primera incursión en la novela con 'La casa dels àngels' (Pagès Editors). La obra gira en torno a los misterios y leyendas que esconde Cal Tarragona, la casa solariega del siglo XVI de Castellserà (Urgell) donde Lari vive, y de cómo estos se entrelazan con las "pasiones de todas las personas que han vivido en ella". En una entrevista a la ACN, el autor ha explicado que la idea de escribir la novela surgió "enseguida" que entró a vivir en el antiguo inmueble. "Tenía muchas ganas de fabular y, sobre todo, de dar vida a la leyenda que explica que el Santo Grial pasó una noche en esta casa", expresa.

Lari estudió Filología Catalana y siempre había querido hacer una novela, aunque al principio comenzó a escribir la obra "sin ninguna pretensión de publicarla". La inspiración le llegó de golpe cuando llegó a Cal Tarragona y se enteró de las historias que acompañan a la casa.

De esta manera, el antiguo edificio solariego no es un espacio corriente, sino un protagonista más del libro y el eje principal que une las diferentes épocas en las que transcurre la trama, que alterna historias ambientadas en el siglo XII con la actualidad, cuando el Mag Lari adquiere la casa en el año 2018.

Entre las leyendas antiguas de la casa que se pueden encontrar en el libro está la que dice que el Santo Grial pasó una noche allí o la que afirma que la viuda Francina Redorta, conocida como la bruja de Menàrguens, trabajó en ella como criada antes de ser encarcelada y colgada.

Estas historias se entrelazan con personajes principales como el de Aniol, un joven de origen humilde que descubre su sexualidad y que tiene un papel clave en la llegada del Santo Grial a Castellserà. Lari añade que "el motor de la historia son las pasiones de todas las personas que han vivido en esta casa. Pasiones de odio, de envidias, de amor o de venganza".

Con estas historias y protagonistas, Lari consigue difuminar la línea entre lo que es real y lo que es ficción. "Como ilusionista me gusta mucho engañar a la gente y me gusta que la novela cree esta duda", señala. De hecho, ha tardado cinco años en hacer la novela y dos los ha pasado investigando para que muchos datos históricos coincidieran con la historia.

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El Mag Lari cree que la novela hará que la gente que no ha visitado 'La casa dels àngels' tenga ganas de ir "para conocer en primera persona este espacio, que es real". Y para aquellos que ya la han visitado, dice que querrán volver después de que descubran nuevas historias ambientadas entre sus paredes.