Música
Madonna denuncia el robo de su vestuario de Coachella y ofrece una recompensa
La artista asegura que las prendas, recuperadas de sus archivos personales, "forman parte de mi historia" tras desaparecer después de su actuación junto a Sabrina Carpenter
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La cantante Madonna ha denunciado la desaparición del vestuario que utilizó el pasado 17 de abril durante su aparición sorpresa en el festival Coachella, donde actuó junto a Sabrina Carpenter, y ha ofrecido una recompensa para recuperarlo.
La artista, que regresaba al escenario principal del festival dos décadas después de su actuación en el mismo, explicó lo ocurrido a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Instagram, celebró primero su vuelta al evento antes de relatar el incidente.
"Estoy en lo más alto desde el viernes por la noche en Coachella. Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. Fue emocionante traer de vuelta Confessions II al lugar donde comenzó", señaló.
Sin embargo, poco después detalló la desaparición de varias piezas clave de su archivo personal. Según explicó, se trata de prendas vintage que había recuperado para la actuación, entre ellas una chaqueta, un corsé y un vestido, además de otros objetos vinculados a aquella etapa de su carrera.
"No son solo ropa, forman parte de mi historia", afirmó la cantante, que añadió que también han desaparecido otros elementos de sus archivos personales correspondientes a la misma época.
Llamamiento público
Ante esta situación, Madonna ha hecho un llamamiento público para intentar recuperar el material. La artista pide que cualquier persona que tenga información se ponga en contacto con su equipo y ofrece una recompensa por la devolución de las prendas.
"Espero y rezo para que alguna persona de buen corazón encuentre estas piezas y se ponga en contacto con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su devolución", señaló en el mensaje.
Durante su actuación en Coachella, Madonna recordó su presencia en el festival hace veinte años, cuando presentó el álbum 'Confessions on a Dance Floor'. Parte del vestuario utilizado en esta ocasión procedía precisamente de aquella etapa y había sido recuperado de sus archivos originales.
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