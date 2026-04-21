La Llibreria Finestres Palestina abrirá el 15 de mayo, el día de la Nakba, en la calle Verdi

La calle de Verdi, 17, acogerá a partir del 15 de mayo la Librería Finestres Palestina. Su inauguración coincide con la conmemoración del día de la Nakba, que en árabe significa catástrofe y que hace referencia a la expulsión de sus tierras ancestrales y la desposesión que sufrieron más de 700.000 palestinos durante los años 1947-1949, a raíz del Plan de las Naciones Unidas para la consiguiente primera guerra árabe-israelí, ha informado la librería en un comunicado.

Será un nuevo espacio dedicado a la difusión de la cultura, pensamiento y situación del pueblo palestino. Con motivo de la inauguración, la tarde del 15 de mayo la librería acogerá una programación especial de actividades culturales abiertas al público que se hará pública próximamente.

Será la cuarta librería que el empresario y mecenas cultural Sergi Ferrer-Salat ponga en marcha desde que en abril de 2021 inauguró en el número 249 de la calle Diputació su local-bandera, un "proyecto cultural total" de 550 metros cuadrados y más de 45.000 libros dispuestos entre sofás, tresillos y elegantes lámparas de lectura.

La nueva librería ofrecerá obras principalmente en catalán y castellano, pero también en árabe y otras lenguas como el francés y el inglés con el objetivo de reflejar la pluralidad de voces y perspectivas. El catálogo abarcará géneros y temáticas como: literatura, ensayo, arte, narrativa, poesía, teatro, infantil y gastronomía.

Se da el caso que el pasado mes de julio, la librería Finestres de la calle Diputació 249 sufrió "un acto de destrucción del patrimonio cultural y un atentado contra la voz del pueblo palestino y la libertad de expresión" después de que un hombre atacara deliberadamente una treintena de libros sobre la cuestión palestina expuestos la sección de ensayo del local. Según denunció la librería, un hombre derramó intencionadamente un vaso de café sobre copias de títulos dedicados específicamente a Gaza como 'El rabo mueve al perro', de Martín Alonso Zarza, 'La insumisa de Gaza', de Asmaa Alghoul y Sélim Nassib, 'El mundo después de Gaza', de Pankaj Mishra e 'Historias de Gaza', de Mikel Ayestaran.