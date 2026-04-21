Elvira Dyangani Ose deja el Macba y el museo le agradece su "mirada crítica y transformadora"

Elvira Dyangani Ose ya no es directora el Macba. La hasta ahora responsable del Museu d'Art Contemporani de Barcelona ha cesado en sus funciones, tal y como anunció hace unas semanas, y pone rumbo a la Bienal de Arte Público de Abu Dabi, cuya dirección era incompatible con la del centro barcelonés, según el órgano de gobierno de la institución.

El Macba, a través de un comunicado, agradece a Dyangani Ose la labora realizada y le reconoce "una trayectoria marcada por el compromiso y una clara apuesta por una mirada crítica y transformadora del arte contemporáneo, así como por una aproximación comunitaria que ha situado al museo como un espacio activo capaz de interpelar, cuestionar y generar nuevas formas de relación con su entorno". El proceso para seleccionar una nueva dirección está abierto y, durante esta transición, la gerencia del museo asume las funciones directivas con el apoyo del equipo directivo.

En enero, la directora saliente anunció su intención de compaginar la dirección del Macba con la dirección artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi hasta septiembre, que era cuando finalizaba su contrato, pero los órganos directivos de la institución resolvieron que su puesto requería dedicación exclusiva y pactaron una salida en abril, coincidiendo con la clausura de la exposición 'Proyectar un planeta negro: el arte y la cultura de panáfrica'.

En su despedida a Dyangani Ose, el Macba recuerda que "impulsado una programación que ha situado al museo como espacio de reflexión y debate, con una especial atención a narrativas críticas y perspectivas decoloniales" y destaca las exposiciones dedicadas a Nancy Holt, Laura Lima, Carlos Motta y Coco Fusco. "En paralelo, prosigue el comunicado, "se ha reforzado el vínculo con la escena local con muestras monográficas de artistas como Jordi Colomer, Mari Chordà o Daniel Steegmann Mangrané".

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La Colección del museo, por su parte, "se ha abordado también a partir de nuevas formas de presentación que han situado las obras, los artistas y su relación con los públicos en el centro del relato. Este trabajo ha permitido consolidar el papel de la colección como un espacio vivo, capaz de generar nuevas narrativas y de abrir cuestiones sobre el presente, al tiempo que se ha proyectado hacia el territorio, ampliando su presencia y capacidad de interacción más allá de los límites físicos del museo". Por todo ello, el Macba agradecer "la dedicación, la visión y la labor desarrollada a lo largo de estos años".