Un comisario de Mossos con ELA escribe con los ojos su primera novela negra

El comisario de los Mossos d'Esquadra Xavier Gámez está habituado a explicar, por redes sociales y en publicaciones, su convivencia con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que sufre desde 2018. Hace un año presentó 'Cuaderno de bitácora de un gladiador con ELA' en el que lanzaba un mensaje lleno de vitalidad y optimismo cuando narraba su convivencia con esta enfermedad degenerativa.

Sin embargo, su siguiente trabajo literario es mucho más sombrío. Se trata de 'Marquitos. Un monstruo entre nosotros' una "novela negra que combina reconstrucción forense, realismo procedimental y ofrece una mirada implacable sobre la naturaleza del mal y las grietas que lo alimentan", como el propio Gámez lo define. Por eso, el debut en novela negra de este comisario de Mossos se encuadra dentro de los relatos psicológicos que pretenden llevar al lector al límite pero manteniendo el rigor policial en todo momento, como si fueras de la mano del investigador a la caza de un sanguinario delincuente. Además, la obra también ofrece el particular punto de vista del criminal y ayuda a comprender las razones que lo llevan a matar.

Gámez remarca que su experiencia profesional como teniente de la Guardia Civil con dilatada trayectoria en investigación primero, comisario general en los Mossos d’Esquadra después y abogado "ha servido para dotar al relato de un fondo técnico y jurídico riguroso que sustenta la reconstrucción de las investigaciones y los procedimientos policiales descritos en la obra”. Además añade que "la historia, aunque ambientada en escenarios donde he vivido y trabajado, es totalmente ficticia y no reproduce casos reales”.

La novela narra la historia de Marcos, un joven granadino, con rasgos psicopáticos, marcado por la pérdida y la desestructuración familiar, cuya deriva violenta comienza a temprana edad con un crimen que condicionará el resto de su vida. Tras cinco años de internamiento, regresa a la sociedad construyendo una doble identidad: la de un ciudadano aparentemente ejemplar y la de un asesino metódico que actúa con una frialdad calculada.

Portada del libro del comisario de Mossos Xavier Gámez / El Periódico

En paralelo, Dani Guerrero, sargento de la Guardia Civil en Albacete, lidera una investigación para esclarecer una serie de desapariciones y homicidios que apuntan a un patrón común. A medida que avanza el caso, la tensión aumenta y se van revelando las fisuras psicológicas que alimentan la violencia, remarca el autor.

Escrito con los ojos

Al estar postrado en una cama por el ELA la redacción del libro le ha supuesto una gran dificultad técnica a Gámez. Está escrito íntegramente con los ojos. “Desde hace 7 años y medio convivo con esta enfermedad en fase avanzada, circunstancia que me obliga a escribir mediante control ocular. Redactar esta novela, en mi situación actual, ha sido una forma de narrar la complejidad del mal y liberar mi creatividad en un testimonio que conjuga experiencia personal y reflexión humana”, señala el autor que se ha autoeditado a través de Amazon.

Gámez es abogado y desarrolló su carrera profesional en la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, cuerpos en los que ascendió a cargos de responsabilidad. Por eso, usa su experiencia para relatar de forma precisa una investigación criminal, aunque sea ficticia. En 2018 fue diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Hasta ahora ha relatado su experiencia con esta enfermedad en sus publicaciones: “Guía para personas dependientes con espíritu guerrero” (distribución libre) y “Cuaderno de bitácora de un gladiador con ELA” (autopublicado en Amazon con un millar de ejemplares vendidos).

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'Marquitos. Un monstruo entre nosotros' es su primera novela y para el debut literario Gámez ha decidido explorar las razones que tiene el mal para actuar. Un ámbito que conoce muy bien por su experiencia como agente de la ley. De esta forma, el autor muestra que conserva esta vocación de servicio público y que la ELA no se la ha arrebatado pese a cruzarse en su camino hace casi ocho años. Y es que ser policía es una forma de vivir.