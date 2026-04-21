Casting de Disney en Catalunya: se buscan figurantes y bailarines de varias edades para 'Enredados', la nueva versión de Rapunzel

Girona formará parte de las localizaciones del rodaje de la nueva adaptación en acción real de 'Enredados'. La producción, vinculada a The Walt Disney Company, prevé grabar este verano escenas en el Barri Vell, que se convertirá en uno de los espacios destacados del reino ficticio donde transcurre la historia. Por este motivo, la ciudad acogerá el lunes 27 de abril un casting presencial para seleccionar figurantes para la película, según ha adelantado 'El Gerió Digital'. La convocatoria es en la Fira de Girona, en el paseo de la Devesa, entre las 10 y las 19 horas, con la intención de reunir a un gran número de participantes para esta producción musical.

El rodaje de la película basada en el cuento de Rapunzel está previsto a partir de junio de 2026 y tendrá una duración aproximada de ocho meses. Aunque Girona será una de las localizaciones destacadas, la base principal de la producción se instalará en la Ciutat de la Llum de Alicante. El proyecto también pasará por otros espacios, como el Castell de Santa Bàrbara y la Catedral de Burgos.

¿Qué necesitas para presentarte?

La nueva versión de 'Enredados', inspirada en el cuento de los hermanos Grimm y basada en la película estrenada en 2010, estará dirigida por Michael Gracey y contará, según la información difundida, con Teagan Croft en el papel de Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider.

En cuanto al casting, la convocatoria se dirige a hombres, mujeres y niños de entre 4 y 80 años, así como a bailarines profesionales y amateurs de hasta 70 años. Según la convocatoria, no hay restricciones de origen o apariencia. En el caso de los menores de edad, será obligatorio que se presenten acompañados de un familiar.

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Las personas interesadas deberán aportar un documento de identidad vigente o el NIE. La organización también advierte que, si se alcanza el aforo máximo previsto, se podrá cerrar el acceso antes de la hora anunciada. La convocatoria especifica asimismo que se trata de un trabajo remunerado.