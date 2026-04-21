Ángeles González-Sinde: "Solo tenemos una segunda oportunidad si los demás nos la dan"

Perder a una hija es una experiencia que ningún padre debería sufrir. Menos aún cuando la hija se encuentra a kilómetros de distancia y el contacto con ella es escaso. De esto trata ‘Después de Kim’, la nueva película de Ángeles González-Sinde que se ha presentado en los Cines Lys y donde la directora ha acudido junto al actor Dario Grandinetti. Una historia, rodada en espacios de la Comunitat Valenciana, donde Juan y Gloria, separados desde hace tiempo, se encuentran de repente con una hija fallecida, un nieto al que no conocen y muchas dudas.

'Después de Kim fue una de sus novelas, ¿por qué decide que este es el momento de pasarla al cine?

Ángeles González-Sinde: Los tiempos en el cine no los decide uno, sino el proceso de financiación, que suele ser muy largo y que suele ser una tarea de mucha paciencia y resiliencia. Estoy contenta de haber podido rodarla tal y como la historia pedía.

En la historia, el protagonista pierde a una hija con la que no tiene relación. ¿Cómo fue el proceso de crear el personaje? Es un dolor complicado de experimentar.

Dario Grandinetti: Es algo bastante lejano a mí. Me llamó la atención la distancia que había entre ese personaje y su hija. Soy padre también y en la película se cuentan las nuevas formas de relación en algunas familias. Los chicos se van a buscar un mejor futuro por el mundo y, bueno, algunas relaciones se rompen. Inventarse eso fue probablemente lo más complicado para mí y a lo mejor, si yo fuese otro tipo de padre, me costaría menos entenderlo.

Ángeles González-Sinde presenta 'Después de Kim' en los Cines Lys / Fernando Bustamante

Como directora, ¿cómo ha sido el transmitir a Darío lo que buscaba?

A.G.S: Creo que, en general, a los buenos actores muchas veces no necesitas decirles mucho. Ellos, desde el texto, ya son capaces de crear y elaborar cómo va a ser la persona que queremos recrear. Lo importante para mí era la dinámica entre ellos, que pudiéramos ahorrarnos el tener que explicar en diálogos que estuvieron casados y acabaron mal; que eso fueran capaces de transmitirlo con su comportamiento y sus miradas.

¿Es más difícil contar lo que es un dolor visible o transmitir al espectador el dolor de la pérdida de una hija que está más en los pequeños detalles que en algo visible?

D.G: Todo depende del guion. Si es bueno, uno puede trabajar; si no lo es, uno no puede transmitir ningún dolor ni ninguna herida. Lo importante es que estamos contando una historia dolorosa pero en la que también ocurren otras cosas. Hay una relación entre dos personajes que la tragedia los juntó, pero aparece que hay una relación que va más allá de este momento puntual. Cuando alaban el trabajo de una actriz, de un actor, inequívocamente están ensalzando también el guion..

A.G.S: Aunque la historia tiene como punto partida la pérdida que les ha unido, la historia también habla de cómo las personas podemos reconstruirnos, de la familia, de en quién podemos apoyarnos y en quién no cuando han pasado muchos años. Ellos, partiendo de posiciones muy alejados, acaban confluyendo en algún tipo de ayuda mutua. Eso es lo importante, cómo dosificar y cómo ir haciendo esos acercamientos, alejamientos, enfrentamientos, reconciliaciones…

Ángeles González-Sinde y Dario Grandinetti presentan 'Después de Kim' en los Cines Lys / Fernando Bustamante

Como directora ¿ha tratado de ser fiel al libro o quería darle una segunda vida al adaptarlo a la pantalla?

A.G.S: Si quieres adaptar una novela, sea tuya o de otros, tienes que tener muy claro que vas a tener que renunciar a algunas cosas, porque todo no cabe en una película. Una novela no tiene los condicionantes de producción, simplemente la extensión. Como directora no estaba negociando con la novela ni conmigo misma, estaba viendo cómo puedo sacar de este material el mayor partido para generar en el espectador la emoción o el interés que los lectores han tenido con esta novela.

¿Hasta qué punto buscaban que se juzguen las actitudes de los personajes y hasta qué punto buscaban lograr un acompañamiento del espectador?

D.G: Los actores no juzgamos a los personajes, o al menos yo considero que es un error, porque hay que intentar entenderlos.

A.G.S: Y estar siempre de parte del personaje.

D.G: Exactamente, a partir de que lo entiendes, puedes hacerlo. No justificarlo, ni juzgarlo para mal o para bien. No, entender lo que hace y por qué lo hace. Sino, actuaría siempre de lo que yo creo que está bien.

A.G.S: Lo que nos interesa como espectadores cuando vamos al cine es ponernos en la piel de otro. Entender otras vidas desde otro lugar, que a lo mejor nosotros jamás hubiéramos llegado a esa situación. A mí lo que no me gusta es tomar decisiones por el espectador. Me gusta que el espectador pueda ser el que juzgue y el que decida si aquellos padres procedieron bien.

Dario Grandinetti presenta 'Después de Kim' en los Cines Lys / Fernando Bustamante

¿Creen que siempre hay una segunda oportunidad o que hay veces que es demasiado tarde?

A.G.S: Creo que tenemos una segunda oportunidad si los demás nos la dan y si hay alguien que te tiende la mano. Ninguno de los dos personajes hubiera podido superar esa situación si no hubieran tenido el uno al otro. Hay que buscar esa ayuda, esa compañía y esta película es lo que viene a contar.

D.G: Claramente habla de eso y como decía Ángeles uno está dispuesto si el otro le tiende la mano y el otro estará dispuesto si se la tiendes tú. Hay cosas que uno hace o dice en la vida que no tienen retorno. Entonces ahí no hay ni segunda oportunidad ni para el otro ni para uno mismo, esa relación queda ahí cortada.

¿Qué opinan del momento del cine español y qué dirección creen que va o debería coger?

D.G: Comparado con mi país, lo veo muy bien. Hay mayores apoyos en algunos lugares que en otros pero el cine siempre ha sido cuestionado, sobre todo por los gobiernos de derecha, siempre quitan, recortan financiación y creen que es un gasto superfluo. Ni siquiera lo toman como una industria que lo es y muy beneficiosa.

A.G.S: Creativamente el momento es muy bueno. Este año van tres películas al festival de Cannes, eso es insólito para un festival que siempre ha sido muy refractario del cine español. También hay mucha competencia, se hacen muchísimas películas y luego hay pocas salas. Tendemos a ver las películas en casa y la industria todavía está enfocada a darle una importancia enorme a la taquilla. Hay cosas que deberíamos modular para que no se pierdan películas que son muy buenas y que no terminan de encontrar a su público porque enseguida son empujadas fuera de las salas.