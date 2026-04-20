Polonia y Suiza cancelan los conciertos del cantante Kanye West, que mantiene el de Madrid

Suiza y Polonia han sido los últimos países en sumarse a la ola de cancelaciones de conciertos del cantante Ye (Kanye West). Así, la gira europea del rapero se encuentra en peligro, debido a que ya son hasta cuatro los países que han anulado o suspendido los conciertos.

El equipo suizo FC Basel, encargado de los espectáculos que se llevan a cabo en el estadio St. Jakob-Park, aseguró a la agencia Reuters que, como el proyecto del cantante no se alinea con sus valores, no pueden "proporcionar una plataforma para el artista en este contexto".

De este mismo modo, el recinto dónde se celebraba el concierto de Ye en Polonia anunció el viernes a través de su web que el evento no se iba a celebrar "debido a motivos formales y legales". De hecho, previamente a la anulación, la ministra de cultura polonesa, Marta Cienkowska manifestó que la "promoción del nazismo" de Kanye West se contradecía con “los valores de Polonia”.

Las cancelaciones de ambos países los espectáculos llegan justo después de que el artista anunciase que pospone el concierto de Marsella. El ministro de interiores francés Laurent Nuñez explicó a Agence France-Presse que estaban "explorando todas las posibilidades" para anular el concierto. Por su lado, el gobierno de Reino Unido bloqueó el acceso del rapero al país, por lo que el Wireless Festival, celebrado en Londres, tuvo que cancelar su actuación.

De momento, la actuación en Madrid sigue en pie y no se prevé la anulación de esta. Así, el concierto del Riyadh Air Metropolitano del 30 de julio se mantiene junto a los espectáculos de Turquía, Paises Bajos, Italia y Portugal.

Un pasado antisemita

El rapero es conocido por sus polémicos comentarios antisemitas. De hecho, en varias ocasiones ha expresado: "I love Nazis (Amo a los nazis)" y llegó a vender camisetas con la esvástica. Además, publicó un tema llamado 'Heil Hitler'.

Ye pidió disculpas en enero mediante un anuncio en el Wall Street Jounal asegurando que no es "Nazi o antisemita" y que ama "a la gente judía", achacando su comportamiento a un "episodio maníaco" de su trastorno bipolar.

Sin embargo, en 2023 publicó una publicación en Instagram en hebreo disculpándose por sus declaraciones. Pero en 2025 volvió a hacer comentarios antisemitas.