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Música

Fallece el músico malagueño Víctor Eloy López

El director de orquesta, catedrático del Conservatorio Superior de la capital y asistente de dirección, murió el sábado a los 43 años

El músico malagueño, en una imagen de archivo

El músico malagueño, en una imagen de archivo / La Opinión

Víctor A. Gómez

Málaga
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Luto en la música clásica malagueña. El director de orquesta Víctor Eloy López falleció el sábado en el Hospital Quirón de la capital a consecuencia de un cáncer. López, que en junio habría cumplido 44 años, fue catedrático de trombón del Conservatorio Superior de Málaga y fundó el conjunto Málaga Brass Band. Como director estaba desarrollando una carrera con mucho futuro, que le había llevado a trabajar como asistente en el Teatro Real de Madrid y asumir la batuta para la propia Filarmónica de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Precisamente el conjunto canario quiso manifestar su tristeza por la pérdida con una nota dirigida a los medios de comunicación. El malagueño fue asistente del director artístico y titular, Karel Mark Chichon, y también dejó huella en áreas especialmente sensibles para el futuro del sector, como la divulgación musical, la programación para públicos jóvenes y el impulso de la Joven Orquesta de Gran Canaria.

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En el mismo comunicado se destaca de Víctor Eloy López su sólida preparación musical, además de su carácter generoso y su clara vocación de servicio. El propio Karel Mark Chichon lo define como “un músico único”, dotado de un conocimiento extraordinario y de una dedicación intachable, unas cualidades que, según remarca, fueron una fuente constante de inspiración dentro del trabajo diario. Descanse en paz.

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