Morrissey, en Barcelona una década después: cerrará el festival Barts con un concierto el 25 de julio

El artista británico Morrissey, uno de los nombres más influyentes de la historia de la música moderna, cerrará la primera edición del festival Barts con un concierto que tendrá lugar el 25 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, ha anunciado la promotora The Project. La velada se enmarca dentro de la gira europea de presentación de 'Make-up is a lie', 14.º trabajo de estudio del que fuera líder de The Smiths, que también contará con una fecha en el Movistar Arena de Madrid el 29 de julio. Así, Morrissey regresa a Barcelona una década más tarde para mostrar un proyecto con el que asegura que defiende que "la música debería ser la democracia definitiva, sin limitaciones".

Considerado uno de los grandes letristas de su generación, la influencia de Morrissey es indiscutible. Desde la fundación de The Smiths, con quien cambió el paisaje musical con solo cuatro álbumes, hasta su consolidada carrera como solista con catorce proyectos, su voz ha sido una de las más aclamadas de los últimos cuarenta años.

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De este modo, himnos como 'This charming man', 'There is a light that never goes out', 'Suedehead' o 'Everyday is like Sunday' resonarán bajo el cielo barcelonés en una noche de celebración de la cultura pop. La venta general de entradas estará disponible a partir de las 10 horas del 24 de abril a través de la web oficial del festival.