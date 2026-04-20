Los mejores libros sobre bienestar y salud para este Sant Jordi 2026

El interés social por la psicología como disciplina académica y, en concreto, por el lenguaje psicológico y todo lo que la rodea ha ido creciendo en los últimos años. 'Gran guía visual de la psicología', del japonés licenciado en bellas artes Masato Tanaka —quien ya publicó 'Gran historia visual de la filosofía' y 'Gran guía visual de la historia'—, propone un recorrido ilustrado por la historia de la psicología y por algunas de sus ideas, autores y experimentos fundamentales. La obra reúne más de 150 conceptos y teorías de 96 pensadores y psicólogos influyentes —desde Platón, Freud y Jung hasta Pavlov, Piaget, Bowlby o el test de Rorschach— con el objetivo de hacer más comprensible la compleja arquitectura de la mente humana.

Y más psicología. En el ensayo 'Se han cometido errores (pero yo no fui)', dos prestigiosos psicólogos sociales exploran por qué a las personas les cuesta tanto reconocer que se han equivocado. Carol Tavris y Elliot Aronson parten de la disonancia cognitiva y de los mecanismos de autojustificación para explicar cómo defendemos creencias absurdas, decisiones fallidas o conductas dañinas con tal de proteger nuestra autoestima. El libro muestra cómo la disonancia cognitiva no es solo una teoría psicológica abstracta, sino algo que influye en debates públicos muy vivos, como el Black Lives Matter. Además, la obra incluye un capítulo dedicado a ilustrar cómo la disonancia cognitiva está desempeñando un papel en la actual escena política polarizada, cambiando los valores nacionales y poniendo en riesgo la propia democracia.

'Gran guía visual de la psicología' Masato Tanaka Blackie Books 23€

'Se han cometido errores (pero yo no fui)' Carol Tavris y Elliot Aronson Capitán Swing 25€

Además, entre las novedades sobre salud y bienestar de este Sant Jordi también están:

'Medicina narrativa' Rita Charon Libros del Zorzal 19,90€

La medicina narrativa es una forma de entender y practicar la atención sanitaria que da un valor central a cómo el paciente cuenta lo que le pasa, cómo lo vive y cómo lo interpreta su entorno. No es "medicina alternativa" ni sustituye a la evidencia científica, sino que intenta complementar a esta última: el médico no se limita a síntomas y pruebas, sino que también escucha la experiencia subjetiva del paciente.

'El maestro y su emisario' Iain McGilchrist Capitán Swing 32€

Este ambicioso ensayo parte de la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales para defender que no se trata solo de funciones separadas, sino de dos maneras distintas de comprender el mundo. El hemisferio izquierdo tiende al detalle, al control y a lo mecánico, mientras que el derecho ofrece una percepción más amplia, contextual y relacional.

'Será por las hormonas' Gemma Parramon Puig Vergara 21,90€

La prestigiosa psiquiatra Gemma Parramon, presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria, recorre la historia de la medicina para desmontar mitos sobre la salud mental de la mujer, a la vez que explica cómo actúan las hormonas femeninas en el cerebro. Parramon reivindica la necesidad de introducir una nueva perspectiva en las etapas vitales de la mujer.

'Conspiritualidad' Derek Beres, Matthew Remski y Julian Walker Capitán Swing 26€

Este libro analiza cómo ciertos discursos de la 'new age', el bienestar y la espiritualidad alternativa han acabado mezclándose con el negacionismo, la desinformación sanitaria y las teorías de la conspiración. Desde la pandemia, hay un auge de 'influencers' que convierten espacios supuestamente dedicados al crecimiento personal en canales que generan desconfianza hacia la salud pública.

'Microbiota y salud mental' Ignacio López-Goñi La esfera de los libros 18,90€

Cada vez más estudios demuestran que la microbiota está relacionada con enfermedades como la obesidad, la diabetes e incluso la depresión, el párkinson o el alzhéimer. El catedrático de Microbiología Ignacio López-Goñi, uno de los mayores expertos en el vínculo entre intestino y cerebro, explica cómo alterar la microbiota para mejorar la salud mental.

'Social' Matthew D. Lieberman Capitán Swing 25€

Este ensayo sostiene que la conexión con los demás no es un añadido de la vida humana, sino una necesidad básica inscrita en el cerebro. A partir de investigaciones en neurociencia social, el autor defiende que la mente humana está programada para orientarse hacia otras personas, interpretar sus intenciones, buscar vínculos y sufrir cuando esos lazos se rompen o se debilitan.

'Enredados' Michael Hornberger Crítica 20,90€

Este profesor de investigación aplicada en demencia de Reino Unido presenta una guía clara, amable y rigurosa, con un lenguaje accesible y ejemplos cotidianos, sobre el alzhéimer. Hornberger explica, entre otras cosas, cómo se manifiesta la enfermedad, qué factores aumentan el riesgo, cuáles protegen el cerebro y cómo reconocer los primeros síntomas.

'Dormir para vivir' Alfredo Rodríguez-Muñoz Kailas 22,90€

Este catedrático en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en sueño aborda, en este libro, "la ciencia del descanso en la era del cansancio". En él explica por qué el sueño y el descanso son fundamentales para afrontar la ansiedad y el ritmo de vida actual. "El sueño no es una interrupción de la vida, sino su continuidad más sabia", defiende.

'Medicina psiquedélica' José Carlos Bouso Kairós 24,04€

Ensayo divulgativo en el que el autor revisa el renacimiento contemporáneo de los psicodélicos desde una perspectiva clínica, científica y cultural. Bouso analiza la evidencia disponible sobre la psilocibina, el MDMA, el LSD o la ayahuasca y examina hasta qué punto pueden ser útiles y seguras en el tratamiento de problemas de salud mental, sin dejar de lado sus límites y riesgos.

'Inmunidad en forma' Alfredo Corell Planeta 20,90€

El inmunólogo y divulgador Alfredo Corell ofrece claves sobre cómo entrenar las defensas y potenciar el sistema inmunitario, algo crucial para vivir más y mejor. Además de explicar por qué a veces fallan las defensas, Corell también aborda los "inmunotimos": alimentos, suplementos o terapias anunciadas como "potenciadoras del sistema inmunitario".

'La era del diagnóstico' Suzanne O' Sullivan Ariel 20,90€

Esta neuróloga, experta en pacientes con enfermedades psicosomáticas, argumenta cómo la actual obsesión por el diagnóstico —autismo o TDAH, por ejemplo— puede provocar daños. El libro también incluye capítulos sobre cribados, genética y los efectos psicológicos de saber demasiado sobre el propio cuerpo. Es un texto riguroso, pero no neutral y conviene leerlo junto a otras fuentes.

'Le seré sincero, no pinta bien' Álvaro Carmona Crítica 22,90€

Planteado como "un viaje a través del arte y la enfermedad", este libro recorre 42 obras maestras para hacer una especie de "autopsia del pasado" y observar cómo el cuerpo, la dolencia y la salud han marcado también la creación artística. Con un tono divulgativo y accesible, el autor —doctor en Medicina Molecular— mezcla conocimiento, curiosidad y mirada clínica.

'17 de marzo: la vacuna nos cambió la vida' Daniel Torrado Medina Murciégalo Ediciones 18€

Este cómic cuenta la historia real de Pedro García, un profesor que, como trabajador esencial, se vacunó contra el covid en 2021. A consecuencia del fármaco de AstraZeneca, sufrió varios trombos. Pedro, que defiende que no es negacionista ni antivacunas, puso una denuncia. La justicia le dio la razón y declaró accidente laboral lo sucedido.

'La hora del corazón' Irvin D. Yalom y Benjamin Yalom Destino 19,90€

Irvin D. Yalom es uno de los psicoterapeutas más influyentes de la actualidad pero, a sus 90 años, su memoria ya no funciona igual. En este libro, escrito con la ayuda de su hijo, explica cómo decidió reinventar su práctica: si antes las terapias eran largas y podían durar años, ahora realiza sesiones únicas de una hora. Yalom presenta historias de pacientes reales —aunque anónimos—.

Noticias relacionadas

'El valor de la intuición' Mikel Alonso Ariel 19,90€

Este doctor en neurociencia aplicada al comportamiento plantea que la intuición no es una corazonada irracional ni un fenómeno misterioso, sino una capacidad mental real y cultivable que influye en muchas decisiones. Alonso explora cómo actúa esa inteligencia intuitiva y qué papel juega en el trabajo, el deporte, las relaciones o la vida cotidiana.