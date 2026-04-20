El editor Jaume Torrent arenga a los autores a vender ejemplares para un Sant Jordi de éxito: "Todos nuestros libros son la hostia, si no, no los habríamos publicado"

A pocos días de celebrar Sant Jordi, todo el equipo humano que hay tras las editoriales, las librerías y las floristerías —no las olvidemos tampoco— ultiman los detalles de este gran entramado que moviliza cifras de vértigo. No podemos olvidar a los escritores y las escritoras, ni siquiera a los traductores que siempre quedan más a la sombra, porque, sin ellos, esta gran fiesta de las letras no existiría; es decir, sin esta vertiente creativa que lo alimenta todo no habría Sant Jordi. Ya lo decía hace unos días el crítico literario Sam Abrams durante la presentación de buena parte del corpus poético de Carme Montoriol en Figueres, 'La mirada encesa' (Brau): "Sant Jordi es nuestra fiesta de la literatura, la cultura y la lengua catalana, por mucho que diga el señor Eduardo Mendoza, a quien buena falta le haría leer este libro a ver si se le aclaran las ideas".

En primer plano, la escritora ampurdanesa Mercè Saurina durante el encuentro de Cal·lígraf. / CRISTINA VILÀ

Que Sant Jordi sea un éxito depende de muchos factores, pero uno de ellos es el climático que, en el caso de Figueres, al no haber alternativa posible bajo techo que sustituya la Rambla, hace temblar a todos los agentes culturales implicados porque el riesgo es muy grande. El año pasado la facturación del mundo editorial superó los 26 millones de euros y se vendieron unos 2 millones de libros, cifras que evidencian que Sant Jordi es uno de los motores económicos principales del sector. Se habla de un 5% de la facturación de todo el año en un solo día, que se puede doblar si se amplía con las ventas de los días previos que hacen muchos lectores previsores. Es por este motivo que buena parte de las novedades del año se publican unos pocos meses antes de Sant Jordi. Respecto a las floristerías, la jornada todavía es más importante. El año pasado se vendieron unos 7 millones de rosas y, según algunos estudios, esto supone entre el 20% y el 25% de la facturación total anual de una floristería media en Cataluña. Con estos datos en la mano, Sant Jordi no es poca cosa.

Jaume Torrent, subido en el banco y dirigiéndose a los autores presentes. / CRISTINA VILÀ

Pese a algunos ataques recientes, salpimentados de ironía o quizás por afán de ser noticia, en el caso de Eduardo Mendoza que, recordemos, también llega con nuevo libro, la jornada de Sant Jordi continúa necesitando el esfuerzo de todos. Así lo recordó el editor Jaume Torrent, de Edicions Cal·lígraf, durante el segundo encuentro de autores que impulsó, con un tono muy informal, la editorial independiente ampurdanesa hace unos días en la azotea del Museu del Joguet de Catalunya, en Figueres. Buena parte de la nómina de autores que publican este año con este sello respondieron a la llamada, que se tradujo en un aperitivo —unas patatas y un vinito— degustados en buena sintonía y bajo un sol que ya apretaba. Jaume Torrent hizo honor a su carácter desenfadado y abierto, y, sin pensárselo dos veces, se subió a un banco, emulando a un director de orquesta, para dirigirse a su auditorio, es decir, a los autores y autoras que, en parte sorprendidos y en parte divertidos, le escucharon con una media sonrisa mientras animaba a los presentes a hojear las novedades. También les informó de la progresiva consolidación de las nuevas, y más recientes, colecciones de poesía y de perfiles ampurdaneses.

Noticias relacionadas

"Sobre el interés de los libros no os quiero decir nada porque todos son la hostia, si no, no los habríamos publicado", reconoció Torrent, revelando que ahora recibían entre veinte y treinta manuscritos mensuales, pese a que en la web especifican que no aceptan. "Publicamos lo que podemos", confirmó el editor. Este 2026, sin embargo, es excepcional porque Cal·lígraf ha pasado de los quince volúmenes anuales publicados a veintiuno, una cifra inédita. "Pero los libros se tienen que vender, que es la parte más jodida, así que contamos con todos vosotros", les arengó el editor recordando que esta es una tarea colectiva. "Esperamos que Sant Jordi nos vaya de puta madre y que agotemos todos los libros", concluyó con espontaneidad. Un deseo clamado de manera franca y sincera desde esta atalaya de la Rambla figuerense, pero que, seguramente, mucha gente en todo el territorio catalán comparte mientras mantiene los dedos cruzados para que esta fiesta de los libros, tan singularmente de nuestra casa y replicada en muchos otros puntos, vuelva a ser un éxito con millones de personas disfrutando y saliendo a la calle con una rosa y un libro en la mano, símbolo de que la cadena no se detiene, para bien o para mal. Porque, ¿qué pasaría si lo hiciera? Aquí queda un punto de partida posible para una distópica novela de Sant Jordi.