Un documental desmonta el mito misógino en torno a la figura y la obra de Carmen Laforet

'Por qué no escribo nada', dirigido por Isabel Fernández, que ahonda en la vida de la escritora Carmen Laforet, desmonta el mito misógino de la joven escritora promesa que apenas es capaz de escribir más libros después de publicar 'Nada' y descubre al espectador el espíritu salvaje de una mujer feminista y deseosa de libertad adelantada a su tiempo.

"Con este documental hemos querido, en primer lugar, restaurar la imagen de Carmen Laforet y darle el lugar que merece su figura en la literatura en español contemporánea, que sea reconocida", ha contado a EFE Isabel Fernández, la directora del documental a competición en el BCN Film Fest.

Laforet, en contra de la creencia popular, siguió publicando tras su aclamada novela 'Nada', con la que ganó el premio Nadal en 1945, con 23 años, una carrera que la prensa y el mundo intelectual franquista hizo de menos pero que ella fue capaz de combinar, nada más y nada menos, que con la crianza de cinco hijos.

El pecado de Laforet fue, señala la directora, ser una joven, talentosa y guapa ganadora de un prestigioso galardón literario a la que rápidamente todos quisieron convertir en un "producto de mercadotenia, en un objeto interesante".

La escritora Carmen Laforet. / EFE

La cinta muestra imágenes de aquella gala literaria en la que la prensa le preguntaba si la protagonista, Andrea, estaba basada en ella misma, una pregunta que no se acostumbra a hacer a los hombres que escriben, a los que fácilmente reconocen como "creadores", ha reflexionado la cineasta.

La señora de Cerezales

Solo un año después del Nadal, la "señorita Laforet" se convirtió para todo el mundo en "la señora de Cerezales" tras casarse con el periodista y editor Manuel Cerezales, y en las entrevistas empezaron a preguntarle si iba a descuidar su labor de madre dedicándose a la literatura.

Escritos de la época reflejan que existía la teoría de que era él quien asesoraba y corregía a la autora. "Esa idea de que hay un hombre a cargo gestionando todo, pasa en este y en muchos otros casos", lamenta Fernández, quien destaca cómo en sus artículos y en la correspondencia con sus amistades Laforet afronta esas "sutilezas" machistas desde un lugar que no es ni de confrontación ni de victimismo.

Aunque parezca que el episodio de Laforet (1921-2004) es un retrato propio del franquismo, Fernández reivindica que es "una historia de presente" pues las escritoras siguen sufriendo discursos y restricciones para su desarrollo creativo que no tienen que afrontar los hombres. Aunque la propia familia de la escritora se implicó en el proyecto, no es este un documental al uso conformado en torno a entrevistas, sino un viaje de imágenes rescatadas de otro tiempo a las que da unidad la propia Laforet con textos que lee en voz en 'off' la actriz Mónica López.

Penalizada por salirse del camino

Ávida de encontrar la libertad fuera de casa y viajar por todo el mundo y sentirse libre, Laforet se separó 24 años después de casarse. Tal y como recoge el documental, la escritora se fue de la casa "con menos" de lo que llevó cuando entró en ella. Además, en el acuerdo legal de separación se le prohibió hablar en ninguna de sus novelas futuras de su ya exmarido.

"Fue una mujer que no quiso seguir el guión ni el camino pautado, sino que quiere caminar simpáticamente por donde su alma y su impulso creativo la quisieran llevar, y es por eso por lo que fue penalizada y dejada al margen", añade la directora del documental.

Lo cierto es que frente a la premisa de que fue la eterna joven novelista flor de un día, siguió escribiendo tanto artículos como libros. Hasta cuatro novelas más después de 'Nada': 'La isla y los demonios', 'La mujer nueva', 'La insolación' y 'Al volver la esquina' (póstuma).

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"Dijeron que 'La mujer nueva' era una historia de rebelión. Yo creo que en la vida de Carmen Laforet fue toda su trayectoria vital la que fue una historia de rebelión", apunta la autora del documental.