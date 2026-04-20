Los autores de EL PERIÓDICO, listos para la Diada "No se puede no estar a favor de Sant Jordi"

No están todos los que son, porque hay nietas recién nacidas que atender, lesiones que tratar y otros compromisos profesionales que cumplir, pero los que están componen una alineación prácticamente imbatible. A saber: la ganadora del último premio Ramon Llull, un exeditor sin pelos en la lengua, una eminencia del periodismo gastronómico, una reina del grito que se prepara para conquistar Estados Unidos (previo paso, claro, por el ritual de la firma y el 'selfie,' o viceversa) y un autor que, literalmente, vale por tres. Cinco firmas de EL PERIÓDICO con novedad en Sant Jordi reunidas en el patio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) bajo la atenta mirada no de Sant Jordi, sino del arcángel San Miguel, inmortalizado aquí en plena estocada a, algo es algo, el dragón. ¿Qué pensaría Eduardo Mendoza de todo esto?

Ante la cámara del compañero Jordi Cotrina, sin embargo, las dudas son otras. ¿Sentados o de pie? ¿Con libro o sin él? "Soy periodista, sé cómo se hace”, dirige Enrique Murillo, un prodigio de puntualidad y un auténtico incordio para la industria editorial, como reconoce, orgulloso, mientras espera al resto. Qué menos: en sus memorias 'Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición', el traductor y editor en Planeta, Alfaguara y Anagrama airea con nombres, apellidos y todo lujo de detalles prácticas más que discutibles relativas a pagos de derechos de autor, descontrol de las tiradas y todo tipo de triquiñuelas económicas. "También escribí en ‘abril’ un artículo sobre el tema dirigido al ministro Urtasun, pero ni caso", recuerda.

Algunos de los autores de EL PERIÓDICO que presentan libro en Sant Jordi: Miqui Otero, Desirée de Fez, Enrique Murillo, Agnès Marquès y Pau Arenós, en el patio del CCCB el pasado viernes 17 de abril. / JORDI COTRINA

Seguimos. Llegan Pau Arenós y Miqui Otero y en cuestión de segundos, casi en lo que tarda en desaparecer la espuma de una caña, ya están hablando de tapas, bodegas de pega del 'upper' Diagonal y la recién nacida Casa Sidral, donde a Otero le dejan poner discos de vez en cuando. ¿Sant Jordi? Bien, gracias. "Con deportividad. A ver", suspira Arenós, de riguroso estreno con ese 'Bocabulario' que le tendrá entretenido desde buena mañana y que le dejará quien sabe si ‘zombi’, última entrada del personalísimo diccionario gastronómico del responsable de Cata Mayor.

A Otero, decíamos, le ha tocado multiplicarse por tres, pero el día D comparecerá bien flanqueado por Jordi Puntí, uno de los colaboradores de EL PERIÓDICO que no pudieron acudir a la cita por motivos logísticos, e Irene Pujadas. Juntos acaban de publicar el libro de relatos 'Sembla mentida' y como tridente pasearán por Barcelona concentrando fuerzas únicamente en un par de puntos de firmas. Al ser tres, explica el autor de 'Orquesta', han pedido que no les mareen demasiado, así que estarán dos horas en La Central y otras dos en la parada de Quaderns Crema. Mejor para ellos y mucho más fácil para ese amigo que cada año le sorprende con un plato de jamón o unas cuantas gambas, avituallamiento 'premium' para escritores en plena faena.

"Es que no se puede no estar a favor a Sant Jordi", irrumpe la periodista y crítica de cine Desirée de Fez, firme defensora de una fiesta en la que ya debutó con ‘Reinas del grito’ y a la que ahora regresa, sospecha que con algo más de trabajo, con la novela ‘No la dejes sola’. Se trata, algo habrán leído, de un fenomenal fenómeno de terror doméstico y pesadilla en el centro comercial cuya traducción al inglés se vendió por seis cifras antes incluso de que Blackie Books la publicara en España. Será, en cualquier caso, su primer Sant Jordi normal, ya que su estreno llegó en la primavera pospandémica de 2021, 'annus horribilis' de mascarillas y zonas perimetradas.

También repite Agnès Marquès, la última en aparecer —cosas de aparcar en el centro— y quien, por algo es periodista además de escritora, titula lo que está por venir. "Es una conquista que gente que lee compre un libro", asegura. Ganadora del último Premi Ramon Llull con 'La segona vida de Ginebra Vern', Marquès recuerda que en 2022, cuando publicó ‘Ningú sap que soc aquí’, hubo momentos en que el título de la novela fue descripción gráfica y estuvo de brazos cruzados mientras a un 'influencer' de salud mental que firmaba a su lado se le multiplicaban las peticiones. Nada que ver, seguro, con lo que ocurra este 23 de abril, Diada a la que llega como una de las favoritas para hacer podio gracias a un libro que lleva casi dos meses entre los diez más vendidos en catalán. Si está nerviosa, no se le nota demasiado. “Llevo un mes prácticamente sin parar por casa”, reconoce.

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Suena el obturador, la primera pose da paso a una segunda en la rampa de acceso al centro y a punto está de colarse en la fotografía la omnipresente Lucía Solla Sobral, entrevista de portada del especial Sant Jordi del suplemento 'abril' e invitada por el CCCB a una visita guiada a la espléndida exposición de Mercè Rodoreda. Fuera de plano por motivos logísticos varios, otros autores y colaboradores con novedad como Juan Tallón, Care Santos, Josep Maria Fonalleras, Rafael Vallbona, Anna R. Alós, Violeta Serrano, Ana Bernal Triviño y Jorge Dezcallar. "Pues ya estaría, ¿no?", desliza Marquès. Casi da apuro decirle que en realidad no ha hecho más que empezar.