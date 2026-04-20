Anna Maria Velaz: "Ningún otro escritor ha descrito el Empordà con tanta profundidad, precisión y sensibilidad como Montserrat Vayreda. Hay que hacerle justicia"

Recorrer calles y plazas de Figueres leyendo en voz alta las palabras que le había dedicado Montserrat Vayreda Trullol, una de las grandes voces poéticas de la literatura catalana, no tiene precio. El Parc Bosc, donde ella tenía la costumbre de ir a dar una vuelta como muchos otros figuerenses, renace transformado en sus versos. "Eres el soñado amigo de la ciudad y te veo lleno de dulzura franciscana", lo describía Vayreda en su poema inédito 'El parc', de 1951. Pero también se nos despierta una sonrisa cuando leemos el "pescozón" que endosa dando su opinión sobre el monumento dedicado a Francesc Pujols que hay en la plaza Gala-Dalí: "Es el monumento de más mal gusto que tiene la ciudad". De este, la poeta solo salvaba el tronco de olivo que tiene por base.

Ambos son fragmentos —uno poético, el otro narrativo— que la filóloga Anna Maria Velaz, gran experta en Vayreda y quien comisarió el 'Any Vayreda', ha seleccionado, entre muchos otros, para dar forma al 33º volumen de los 'Itineraris Literaris Autoguiats' que publica la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages desde el año 2008. Un proyecto en el cual ha creído firmemente la doctora en filología clásica, Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra desde los inicios, el 2004, que pronto, como avanzó el pasado viernes durante la presentación del volumen en Figueres, dará un paso al lado y pasará a ser directora honorífica de la institución.

Figueres ha sido una ciudad muy protagonista de estos itinerarios, ya que, en todos estos años, se han dedicado a Maria Àngels Anglada, a Carles Fages de Climent y a Federico García Lorca —siempre es requisito que sean autores fallecidos— pero se podrían hacer muchos más porque el legado de los escritores es muy grande. "Incluso podríamos hacer uno que cruzara los que ya existen", propuso Vilallonga a la concejala de Cultura, Mariona Seguranyes, quien recogió el guante recordando, sin embargo, que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando y dignificando muchas paredes y rincones de la ciudad dentro del proyecto de "un museo al aire libre" y, en este caso, lo han hecho con el poder transformador de las palabras forjadas por grandes nombres de las letras figuerenses y empurdanesas.

Montserrat Vayreda es una de ellas, "una poeta en mayúsculas que llevaba la poesía en la sangre, impregnada en su ADN", como la describió Velaz mostrando una fotografía muy poco vista de la poeta donde se la veía fumando un cigarrillo. Para Velaz, Vayreda era capaz, "con solo cuatro versos, de sintetizar la esencia del Empordà". La poeta, añadió, "hace fácil lo que no lo es en absoluto" con su poesía neopopularizante que también practicaban poetas como Tomàs Garcés, Josep Maria de Sagarra o Joan Salvat-Papasseït. "Pero mientras que ellos son conocidos en toda Cataluña y son estudiados en las aulas de las universidades, no es el caso, por desgracia, de nuestra poeta", se lamentó Velaz.

Pisar los rincones más escondidos

Montserrat Vayreda había dedicado muchas páginas al Empordà y a sus personajes. "Es quien lo conocía de manera profunda, vivida, porque había pisado los rincones más escondidos y se había documentado con una bibliografía rigurosa y había vivido, desde niña, cerca de la tierra. Lo conocía como la palma de su mano". Para Anna Maria Velaz queda claro que ningún otro escritor "lo ha descrito con tanta profundidad, precisión y sensibilidad". Y asegura que hay que "hacer justicia" y no dejar de proclamarlo "porque todavía no es suficientemente conocida, ni valorada como se merece". En el deambular por todo el país que hizo Velaz generosamente llevando la voz de Vayreda a todas partes lo constató: "En muchos lugares ni siquiera habían oído hablar de ella, ni personas del ámbito de la cultura. Todos se enamoraron de ella".

Este olvido de la poeta es extensible a muchos otros nombres que surgen del corazón de las comarcas catalanas. "En este país no se han hecho bien las cosas porque no se ha extendido la mirada más allá de Barcelona y a menudo se les ha juzgado por criterios extraliterarios", concluyó deseando, además, que Vayreda sea traducida en toda Europa y el mundo. El volumen dedicado a la Figueres de Montserrat Vayreda, con el cual se pueden redescubrir veinticinco rincones bajo su voz rítmica, seductora, crítica, pero que profesa un amor profundo a la ciudad, es un paso más en este camino de reivindicación de la poeta, pero también de los muchos otros legados literarios dejados por aquellos que la vivieron y la quisieron inmortalizar a través de las palabras.