El confesionario de Rosalía: estos han sido todos sus invitados (y sus secretos), de Aitana a Bad Gyal

El 'Lux Tour' está dando mucho de qué hablar: desde la no entrada de fotoperiodistas en los conciertos, pasando por la interacción con los fans instantes antes de cantar 'Sauvignon Blanc' hasta los invitados del confesionario y sus rocambolescas historias. De hecho, este fragmento del espectáculo se ha convertido en uno de los más sonados, tanto antes de que suceda como a posteriori.

En la era de TikTok y lo viral, Rosalía ha logrado encontrar una baza para sorprender en cada concierto y generar expectativa por ver quién va a acudir. Este fenómeno es similar al que sucedía con Taylor Swift y sus 'surprise songs' (canciones sorpresa), que eran una serie de temas que variaban en cada espectáculo. En este caso, la cantante catalana ha logrado que la incertidumbre y la curiosidad lleguen también a aquellos que no son fans.

La artista empezó la gira haciendo subir a gente anónima al escenario. Fue el caso del primer concierto, en Lyon, en el que un hombre le confesaba “sus pecados” a Rosalía y le contaba sobre el acto de venganza que le hizo a su ex. Pero a partir de Madrid, los elegidos para subir al confesionario ya no eran anónimos.

🔴 Los conciertos en Madrid

Allí fue donde Rosalía empezó a invitar a artistas e 'influencers'.

La primera invitada fue Esty Quesada, 'Soy Una Pringada' en redes. La 'youtuber' estrenó el confesionario español y le relató "una tragedia" a Rosalía, según lo definió la misma creadora de contenido. Su historia iba de cómo un hombre pasó de decirle que se quería casar con ella a comunicarle que eran solo amigos. El protagonista de la historia le pedía una prueba de fertilidad porque decía que era "la mujer de su vida". A lo que Rosalía contestaba: "Siempre dicen eso" y Quesada complementaba con: "Los locos solo hacen locuras".

A Quesada la siguió Metrika. La cantante contó que su expareja, con la que había estado dos años, se iba a casar con otra mujer mientras estaba con ella. La cantante asegura que tenía las contraseñas de sus cuentas porque tenían "toda la confianza del mundo", por lo que le llegaron varios mensajes de la aplicación de apartamentos Airbnb. En entrar vio el texto: '¿Tenéis champán? Es que estoy aquí con mi prometida y lo queremos celebrar'", aseguraba a Rosalía. "¡Se iba a casar con otra!", concluía la rapera.

La rapera Metrika se une al confesionario del 'Lux Tour' / EP

Luego llegó el turno de Aitana, una de las invitadas que más revuelo generó. Y es que la artista –sin decir nombres en ningún momento– hizo referencia a unas declaraciones de Sebastián Yatra, que había afirmado que a partir del año de relación podía "ser infiel". La cantante, entre risas, aseguraba que pensó: "Bueno, por lo menos es sincero". Además, Rosalía explicó que el cantante había usado su figura para una campaña de marketing y que ella aún no lo había perdonado.

El Periódico

Shannis fue la invitada de la última noche en la capital. La 'influencer' confesó que "es mejor irse con una mujer que con un hombre", momento que causó revuelo en redes por el silencio de Rosalía que siguió con: "¡Shannis, no me empieces, eh! ¡No me empieces!". Y es que Shannis contó que estando con un maquillador, este se equivocaba de nombre, hecho que no le hizo gracia: "Hice una investigación, me quedé con las paletas más caras y el resto se las puse en la puertecita. Conmigo no", explicaba la 'influencer'.

🔴 El confesionario portugués

La gira de la cantante se desplazó a Lisboa durante dos noches. En la ciudad portuguesa, los confesionarios tampoco pasaron desapercibidos.

En el primer concierto, la catalana subió al escenario a Marcelo Wang, 'influencer' con el que había hecho vídeos previamente aprendiendo palabras en chino. Así, cuando Wang le contaba sobre cuando le robaron el móvil en Barcelona, Rosalía preguntaba: "¿Cómo se dice 'eres una perla’ en chino?"

PI STUDIO

En la segunda noche, la protagonista de este espacio fue la futbolista Kika Nazareth, que le contaba la historia de un triángulo amoroso en el que estuvo involucrada durante un tiempo largo. La futbolista habló de un ligue con el que se llevaba "muy bien desde el principio" su grupo de amigas, lo que terminó en una relación entre la nueva integrante y una de sus colegas. Pero la relación se complicó: "Estaban juntas y se liaba conmigo", explicó.

Kika Nazareth y Rosalía durante la confesión / @updaterosalia

🔴 La vuelta a Barcelona

La cantante catalana se encuentra ahora de gira por Barcelona y dará esta noche su tercer concierto en el Palau Sant Jordi. Había mucha expectativa ante quiénes serían los invitados del confesionario. Entre los nombres más repetidos estaban Bad Gyal -quién se rumorea que pueda asistir esta noche-, Alexia Putellas y Estopa. Sin embargo, la cantante ha sorprendido con otros invitados.

Durante la noche del lunes, al otro lado de la celosía apareció la actriz Yolanda Ramos, que protagonizó uno de los confesionarios más largos, de unos diez minutos. Ramos, mezclando el catalán y el castellano, explicó una curiosa experiencia que tuvo con un músico: "Me vio y me dijo: '¿Te puedo depilar?'", lo que terminó con un fatal desenlace en el que, por error, la actriz terminó bebiendo del vaso equivocado.

EPC

En el segundo concierto en la capital catalana el invitado al confesionario fue Guitarricadelafuente. El cantante de Benicàssim le contó su primera experiencia con un hombre que conoció un tren camino de Andalucía y quien, tras rechazarlo después de algún escarceo, años más tarde le pidió entradas para uno de sus conciertos. La respuesta estaba clara.

El Periódico

La del Maresme ha empezado con su historia con una 'perla' de la que no le interesaba mucho su personalidad o carácter, sino otra cosa. Y ya desde el primer momento notó esa sensación que le decía que no. "Me llenaban otras cosas", ha dicho, seguido de un "me iba bien para quitarme el estrés, la tensión y estas cosas". Pero resultaba que, a medida que lo iba conociendo más, era muy arrogante. "Era de una familia de bien, que no se esforzaba mucho para conseguir las cosas", continuaba la cantante.

Pero su línea roja fue cuando, un día, le dijo: "¿Y no has pensado en ponerte tetas?". A lo que ella no se calló y le respondió con un elegante "¿y tú no has pensado que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?". La cantante de 'Fiebre' explicaba apenada que si eso era realmente lo primero que se le pasaba por la mente después de haber intimado. A lo que Rosalía ha replicado con un: "Y no ha pensado en trabajar el cerebro, ¿no?". "No lo usaba mucho, no. Debía tenerlo como el tamaño de una nuez", respondía la de Vilassar.

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Todos los artistas quieren pasar por el icónico confesionario de Rosalía. Tras el anónimo 'fan' que se sinceró en su estreno en Lyon, decenas de famosos han querido contar sus anécdotas con verdaderos 'perlas'. Después del "nunca te vayas con un músico" de la actriz Yolanda Ramos, de la primera decepción amorosa de Guitarricadelafuente y de una esperadísima y crítica Bad Gyal, ha sorprendido por partida doble la confesión del artista 'Rojuu', por ser el primer hombre hetero y por atreverse a ignorar las vergüenzas de sus amantes para contar las suyas propias.