Pretty Yende y Xabier Anduaga conquistan el Liceu con talento y juventud

Afortunadamente el Liceu sigue siendo un teatro de voces. Vale, hoy por hoy también es un lugar de encuentro de estéticas teatrales y hasta de propuestas performáticas, pero la esencia del que fuera buque insigne de la lírica española en el siglo XX sigue estando incólume. Y el secreto radicaba entonces, como hoy, en la calidad de las voces que pasaban por su escenario, muchas de ellas con vínculos estrechos con los liceístas a las que se les esperaba con pasión.

Hoy ese diálogo entre artistas y público vuelve a brillar con nombres como los de Nadine Sierra, Asmik Grigorian o Lise Davidsen, por nombrar solo a tres de las grandes estrellas del actual firmamento operístico que en el Liceu se prodigan. A ellas se une un nombre que ya se ha hecho un lugar de honor en el corazón liceísta, el del joven tenor vasco Xabier Anduaga, protagonista de noches inolvidables y que, en el Gran Teatre, debutó su hoy aclamado Alfredo de ‘La Traviata’. En breve, a comienzos de mayo, regalará a los barceloneses otro esperado debut, su primer Werther, personaje emblemático para cualquier cantante de su cuerda.

Pretty Yende y Xabier Anduaga junto a la pianista Vanessa García Diepa en el Liceu. / Toni Bofill

El domingo volvió a triunfar en una gala lírica junto a la soprano Pretty Yende, algo deslucida como ‘gala’ al no contar con orquesta, aunque sí pudo disfrutarse de una impecable Vanessa García Diepa al piano: la intérprete grancanaria volvió a demostrar su absoluto dominio del repertorio y su conocimiento de las voces, respirando con ellas, y luciéndose en las piezas para piano solo, como la "Méditation" de ‘Thaïs’ de Massenet y el ‘Intermezzo’ de ‘Manon Lescaut’ de Puccini.

Anduaga y Yende, grandes del ‘bel canto’ romántico y en plena ampliación del repertorio, comenzaron la velada, con Donizetti. Ella calentó el ambiente con “Quel guardo il cavaliere” ‘Don Pasquale’ con todos sus trinos, adornos y sobreagudos y él nada menos que con los nueve do de pecho de “Ah! Mes amis” de ‘La fille du régiment’, provocando las primeras ovaciones de la tarde ante tanto talento, proyección vocal y control del 'fiato'. En el dúo “Una parola, o Adina” de ‘L’elisir d’amore’, Pretty Yende y Xabier Anduaga jugaron en terreno conocido, fascinando sobre todo con la frescura de sus voces, más que por la dicción italiana, la perla negra entre tanta virtud.

La Juliette de la sudafricana se impuso por línea y dominio de las agilidades en “Je veux vivre”, mientras el tenor aportaba dramatismo en la escena final de ‘Lucia di Lammermoor’, con un canto melancólico que llegaba al alma. Ambos volvieron a la comedia donizettiana con “Quoi! Vous m‘aimez?...” de ‘La fille’ con ambos en su salsa, con un canto fácil y natural, y ella especialmente cómoda como Marie.

Pretty Yende y Xabier Anduaga conquistan el Liceu con talento y juventud / Toni BOFILL

En la segunda parte el ‘belcantismo’ dejó paso, sobre todo, a Giuseppe Verdi, de cuya ‘Traviata’ se interpretaron el aria del tenor “De’ miei bollenti spiriti” y el dúo “Parigi, o cara” trufados por un hermoso y casi bailado “Meine Lippen, sie küssen so heiβ” de la opereta ‘Giuditta’ de Franz Lehár con una Pretty Yende exultante.

Anduaga insistió en Verdi con la popular “La donna è mobile” de ‘Rigoletto’ cantada en plenitud de facultades, mientras Pretty Yende se atrincheraba en la opereta, esta vez con “Klänge der Heimat”, las ‘csárdás’ de ‘Die Fledermaus’ de Johann Strauss.

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Para cerrar el programa, Verdi y el dúo de amor “È il sol dell’anima” de ‘Rigoletto’, con unos Pretty Yende y Xabier Anduaga ovacionados (el tenor le debe su Duca al Liceu) antes del generoso capítulo de propinas que incluyó zarzuela, ‘musical’ y canciones populares.