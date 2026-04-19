Los mejores libros de literatura internacional para regalar (y regalarse) este Sant Jordi 2026

Tras el traspié que supuso ‘Yoga’, su anterior novela, para nuestra alegría lectora Emmanuel Carrère ha culminado el que sin duda es uno de sus libros más importantes y también más personales: 'Koljós'. Si eso es posible en un autor que como él, ha utilizado su experiencia sin tapujos como materia prima en distintas novelas de no ficción. En esta ocasión es la larga sombra de la madre, rusa exiliada -o más precisamente, georgiana-, aristócrata venida a menos, prestigiosa historiadora de la URSS y por lo tanto de Rusia, secretaria vitalicia de la Academia Francesa, admiradora de Putin hasta la invasión de Ucrania, amiga de fascistas, madre amorosa pero también rigurosa y a menudo cruel.

Koljós / Kolkhoz Emmanuel Carrère Anagrama 23,90 €

El autor de ‘Limónov’ y ‘Una novela rusa’ -donde revelar el pasado colaboracionista del abuelo le valió el alejamiento de su madre durante dos años- tiene en la historia de la saga familiar su mejor baza pues cuenta en ella con un regicida, una dama de honor de la última zarina, una prima presidenta de Georgia y una antigua propiedad de los Medici donde el clan recibía a los aristócratas exiliados. Sin olvidar que a la abuela la educaron seis institutrices con la que practicaba en seis idiomas distintos de lunes a sábado. Carrère no esconde y de nada se envanece, todo transcurre sin dramatismo hasta llegar al final, la muerte de la progenitora, que despreció sin compasión al padre, para quien ella significaba todo.

Despedidas / Comiats Julian Barnes Anagrama / Angle 19,90 €

“He dicho todo lo que tenía que decir” escribe un ya octogenario Julian Barnes en la que anuncia como su última novela, 'Despedidas', y la verdad es que no podía despedirse mejor. Aunque el más afrancesado de los autores británicos ya había utilizado el tema de la muerte como eje gravitatorio de sus novelas, en ninguna como en esta se explora con tanta maestría a la vez que con elegancia el asunto de cómo encaramos el final.

Caída de las nubes Violaine Bérot Las afueras 16,95 €

La francesa Violaine Bérot abandonó una prometedora carrera como investigadora en inteligencia artificial para dedicarse a la cría de cabras en los Pirineos y ya llegados los 40 años, a la literatura. Tras su descubrimiento en ‘Como bestias’, llega esta novela sobre una mujer que da a luz sin saber que estaba embarazada con un estilo rudo y directo, marca de la casa.

Tinta y sangre / Tinta i sang Han Kang Random House / Magrana 22,90 €

Escrita inmediatamente después de 'La vegetariana' y antes de 'La lección de griego', esta novela de la premio Nobel coreana incide de nuevo en la dificultad de conocer a los demás. En 'Tinta de sangre', Han Kang plasma esta idea en la investigación que lleva a cabo la mejor amiga de una famosa pintora que acaba de morir de en un accidente de tráfico. ¿Ha sido fortuito o bien un suicidio?

Good Girl Aria Aber Reservoir Books 19,25 €

Aria Aber, joven poeta de origen afgano nacida en Berlín que ha elegido el inglés como lengua literaria, debuta en la novela con esta poderosa narración de carácter generacional. La protagonista de 'Good Girl', también afgana, también nacida en Berlín, brega a sus 19 años con grandes contradicciones identitarias mientras apura la noche berlinesa en medio de sus obsesiones por el sexo y el arte.

Física de la tristeza Gueorgui Gospodínov Impedimenta 24,95 €

Impedimenta recupera la segunda novela del celebrado Gueorgui Gospodínov, un discípulo aventajado de Jorge Luis Borges, que aúna los mitos propios de su país, Bulgaria, con los clásicos. Lo que construye en 'Física de la tristeza' es un inesperado laberinto de situaciones -algunas muy locas- en el que se ve encerrado el protagonista, un personaje capaz de viajar a distintos tiempos gracias a su memoria.

Tareas Geoff Dyer Random House 23,90 €

'Tareas' son unas delicadas memorias de infancia y primera juventud de uno de los autores británicos con un estilo más peculiar que tiene la mejor baza en la ironía. Trasladado en los últimos años a Estados Unidos, desde allí Geoff Dyer se dedica a recuperar sin nostalgia pero sí con emoción la trayectoria que le llevó desde una pequeña ciudad de la campiña inglesa hasta la Universidad de Oxford y dejar las pequeñas miserias familiares atrás.

Indignidad / Indignitat Lea Ypi Anagrama /Angle 21,90 €

Tras haber abordado su propia experiencia en la Albania comunista donde nació, Lea Ypi se centra ahora, en 'Indignidad', en la vida de su abuela Leman a partir de una foto tomada en 1941 cuando aquella se fotografió junto al abuelo, durante su luna de miel en Cortina D’Ampezzo. Alguien colgó esa foto en las redes y las críticas proliferaron: era la Segunda Guerra Mundial y se tachó a Leman tanto de comunista como de fascista.

La reina Esther / Reina Esther John Irving Tusquets / Edicions 62 22,90 €

John Irving y su inconfundible y generoso estilo regresan en 'La reina Esther' al terreno de su obra maestra ‘Las normas de la casa de la sidra’ décadas antes de los acontecimientos de aquella novela. La Esther del título es una niña judía que con el tiempo se integrará en la emigración a Palestina, pero el verdadero protagonista será Jimmy, hijo biológico de Esther y trasunto del propio autor.

La cruz torcida Sally Carson Periférica 19,50 €

La autora británica Sally Carson escribió casi en tiempo real en 1934 el ascenso del nazismo desde la perspectiva de una familia común y corriente en el sur de Alemania, olvidada poco después, esta novela profética. 'La cruz torcida' ha resurgido ahora como un best-seller en una operación similar a la de Lucia Berlin. Alianza ha publicado también estos días otra traducción de este libro.

Ese dolor que no existe / El mal inexistent Giulia Caminito Sexto Piso / L’Altra 21,90 €

Giulia Caminito es una de las autoras jóvenes más interesantes del actual panorama italiano. 'Ese dolor que no existe', novela claramente generacional, sigue los pasos de un treintañero enfermo de literatura que malvive con un trabajo precario en un entorno hostil, debe ser ayudado por sus padres para subsistir y anda obsesionado con una posible enfermedad que lo acecha y que él percibe como una criatura mutante.

Príncipes Catherine Guérard Tránsito 16,95 €

Autora únicamente de dos novelas, con una vida oscura -de ella se supo recientemente que fue amante de François Mitterrand- y casi secreta, han tenido que pasar muchos años para que se reconozca la valía de Catherine Guérard. Tránsito ha recuperado su segunda novela, ‘Renata sin más’, y ahora ‘Príncipes’, la primera, publicada en 1955. Una pasión amorosa entre hombres que no se enfrenta a la homosexualidad como problema.

El taller negro Annie Ernaux Cabaret Voltaire 19,95 €

El particular libro del desasosiego de Annie Ernaux es este volumen que reúne las anotaciones que la premio Nobel ha ido recogiendo desde los años 80 como una forma de atrapar y dar vueltas a unas ideas no del todo concretas que solo verán la luz a base de tiempo y trabajo. En palabras de la autora francesa, 'El taller negro' es “un taller sin luz y sin salida” para encontrar las herramientas narrativas adecuadas.

Un Aladino y dos lámparas / Un Aladí i dues llànties Jeanette Winterson Lumen /Periscopi 20,90 € / 22 €

Jeanette Winterson es una de las autoras británicas 'queer' con mayor proyección internacional. En esta ocasión, la veterana escritora se ha dedicado a reescribir varios de los cuentos que componen el clásico de ‘Las mil y una noches’ dotándolos de una dimensión moral y política que los hace más contemporáneos, toda vez que se sirve de claves para analizar el presente.

Desaparecer / Desaparèixer María Stepánova Acantilado / Angle 14 € / 16,50 €

La experiencia del exilio, una decisión que María Stepánova tomó, como muchos de sus colegas, tras la invasión de Rusia a Ucrania, le sirve paras armar una simbólica narración sobre la tentación de convertirte en otra persona y con ello desaparecer de uno mismo. La protagonista de esta breve novela titulada 'Desaparecer' intenta acudir a un festival literario en su país de adopción, pero una serie de sucesos hace que no lo consiga.

Redención Hilary Mantel Destino 19,90 €

Antes de que se hiciera internacionalmente famosa por sus novelas históricas dedicadas a Thomas Cromwell, con las que consiguió dos veces el Booker, Hilary Mantel publicó casi una decena de trabajos. 'Redención' es uno de ellos, una fantasía gótica en la que un misterioso extranjero sacude las creencias de los habitantes de un pueblo. La autora volvió a afilar aquí sus críticas contra el catolicismo.

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Teléfono Percival Everett De Conatus 23,90 €

Un paleobiólogo de trayectoria académica más bien gris solo se muestra emocionado con el ajedrez y los juegos de palabras, pero su vida cambia cuando su hija, a la que adora, tenga un grave problema médico. Entonces ampliará los márgenes sociales y éticos de su existencia. 'Teléfono' es la nueva entrega de Percival Everett, premio Pulitzer, con su habitual capacidad para fustigar y hacernos reír a partes iguales.