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Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches, y ahora mismo se encuentra en Barcelona.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Inés Sánchez
'Rojuu', en el confesionario de Rosalía, en el 4º concierto en Barcelona
"Yo soy la Perla, conocí al amor de mi vida y ella me quedó grande", con esta frase se recordará a 'Rojuu', el primer hombre hetero en el confesionario de la gira de Rosalía.
El cantante barcelonés Roc Jou, el último invitado al confesionario de Barcelona, es en realidad un abanderado de las letras nostálgicas y de desamor. Pero este sábado se ha distanciado de su 'yo' melancólico para definirse como el 'perla' de su última relación. "Yo soy la perla. Conocí al que era el amor de mi vida y ella me quedó grande y la situación enorme", ha reconocido.
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Alba Giraldo
Del confesionario de Rosalía al sarcasmo de Sabrina Carpenter: las artistas se ríen de sus fracasos amorosos
Cada vez más mujeres artistas, sobre los escenarios y en sus discos, se ríen de sus propios fracasos amorosos. Las desilusiones ya no son un estigma, sino un relato compartido, anecdótico y una manera de encontrar consuelo entre amigas. Ese espacio de conversación y desahogo es precisamente el que ha creado Rosalía en los confesionarios de su gira 'Lux', donde en cada concierto invita a una persona -normalmente popular- para que hable de algunos 'perlas' -siempre hombres- que se ha encontrado a lo largo de su vida amorosa.
Además de la artista catalana, también practican el mismo método Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Raye y Lily Allen, entre otras, que han convertido sus discos en relatos sobre el desamor, utilizando la ironía y el sarcasmo para narrar sus experiencias personales.
Jordi Bianciotto
Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
El especialista musical Jordi Bianciotto analiza las fortalezas de la gira de Rosalía, 'Lux tour', que la han convertido en la artista mundial del momento. "La expedición internacional de la cantante catalana rompe moldes, hace historia y excita la discusión pública en torno a temas candentes relativos al formato de concierto, la alta y baja cultura, las barricadas ideológicas, la hegemonía ‘anglo’ o la convivencia entre la prensa y las redes".
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Ignasi Fortuny
Crónica del 4º concierto de Rosalía en Barcelona
La artista de Sant Esteve Sesrovires se despidió este sabado de la capital catalana con otro majestuoso concierto en el Palau Sant Jordi, con la sorpresa de Rojuu en el papel de “perla reformada”, en un Palau Sant Jordi entregado con orgullo a una vecina convertida en divinidad del pop mundial
"Rosalía salió delicada de nuevo esta noche de una gran caja escondida tras un enorme lienzo. “¿Yo? Una obra de arte”, viene a decir. Nadie dijo que no al empezar, nadie pudo pestañear al terminar, convencidos algunos que si alguien puede transitar por ese largo y sinuoso camino entre el mundo y Dios, en el que nos sitúa con la apertura de ‘Sexo, violencia y llantas’, es ella, con el don del descaro, aprendido “por ahí por Barcelona”, como respondió el Sant Jordi durante ‘Reliquia’ y con una Rosalía casi levitando como bailarina clásica. “Barcelona me conmueve, me lleva hacia atrás y me hace ilusionar hacia adelante”, dijo, emocionada al tomar por primera vez la palabra en la reunión de vecinos".
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Bad Gyal sube al confesionario
Tercera noche de 'Lux' en Barcelona y, oh milagro, Rosalía ha cumplido el deseo más compartido por sus fans estos últimos días, que no es otro que Bad Gyal pasara por el confesionario a poner verde a algún 'perla'. Alba Farelo ha sido la invitada de la artista de Sant Esteve Sesrovires este viernes en el Palau Sant Jordi, en el penúltimo concierto de la gira del cuarto disco de la 'motomami'.
El penúltimo concierto en Barcelona, en marcha
El tercero de los cuatro conciertos de Rosalía en casa ya está en marcha. La artista catalana vuelve a llenar este viernes el Palau Sant Jordi de Barcelona, recinto del que se despediá mañana sábado con otro 'sold out'.
El salto a Latinoamérica
Está previsto que dé el salto a Latinoamérica a partir del 16 de julio, con su primer concierto en Bogotá, al que seguirán otras paradas en ciudades como Santiago de Chile (24, 25, 27 y 29), Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), México (22, 24, 26 y 28 de agosto) y el final en San Juan de Puerto Rico (3 de septiembre).
EFE
Próximos pasos de Rosalía
Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).
Los confesionarios virales
La artista empezó la gira haciendo subir a gente anónima al escenario. Fue el caso del primer concierto, en Lyon, en el que un hombre le confesaba “sus pecados” a Rosalía y le contaba sobre el acto de venganza que le hizo a su ex. Pero a partir de Madrid, los elegidos para subir al confesionario ya no eran anónimos.
La relación con Rauw Alejandro, a través del videoclip
La canción 'Focu'Ranni' simboliza la liberación personal que ha sentido Rosalía tras romper su compromiso con el cantante Rauw Alejandro. La canción dice así: "Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales. Tarde o temprano el destino te golpea, aunque ignores sus señales".
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