Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches, y ahora mismo se encuentra en Barcelona.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Ignasi Fortuny Crónica del 4º concierto de Rosalía en Barcelona La artista de Sant Esteve Sesrovires se despidió este sabado de la capital catalana con otro majestuoso concierto en el Palau Sant Jordi, con la sorpresa de Rojuu en el papel de “perla reformada”, en un Palau Sant Jordi entregado con orgullo a una vecina convertida en divinidad del pop mundial "Rosalía salió delicada de nuevo esta noche de una gran caja escondida tras un enorme lienzo. “¿Yo? Una obra de arte”, viene a decir. Nadie dijo que no al empezar, nadie pudo pestañear al terminar, convencidos algunos que si alguien puede transitar por ese largo y sinuoso camino entre el mundo y Dios, en el que nos sitúa con la apertura de ‘Sexo, violencia y llantas’, es ella, con el don del descaro, aprendido “por ahí por Barcelona”, como respondió el Sant Jordi durante ‘Reliquia’ y con una Rosalía casi levitando como bailarina clásica. “Barcelona me conmueve, me lleva hacia atrás y me hace ilusionar hacia adelante”, dijo, emocionada al tomar por primera vez la palabra en la reunión de vecinos". Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

Los diseñadores de la 080, en éxtasis con Rosalía: "Ella es lo máximo"

Accesos y apertura de puertas del Palau Sant Jordi de Barcelona para el segundo concierto ‘Lux Tour’ de Rosalía este miércoles Puedes leer la crónica entera, aquí.

Bad Gyal sube al confesionario Tercera noche de 'Lux' en Barcelona y, oh milagro, Rosalía ha cumplido el deseo más compartido por sus fans estos últimos días, que no es otro que Bad Gyal pasara por el confesionario a poner verde a algún 'perla'. Alba Farelo ha sido la invitada de la artista de Sant Esteve Sesrovires este viernes en el Palau Sant Jordi, en el penúltimo concierto de la gira del cuarto disco de la 'motomami'.

El penúltimo concierto en Barcelona, en marcha El tercero de los cuatro conciertos de Rosalía en casa ya está en marcha. La artista catalana vuelve a llenar este viernes el Palau Sant Jordi de Barcelona, recinto del que se despediá mañana sábado con otro 'sold out'.

Próximos pasos de Rosalía Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).