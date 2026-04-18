Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas

No todo los días aterriza una premio Nobel de Literatura como Han Kang en pleno Sant Jordi o se celebra la vitalidad del sector con un nuevo récord de paradas de venta de libros y rosas en Barcelona, así que para que nadie pierda detalle, EL PERIÓDICO pone a disposición de sus lectores un buscador que irá actualizándose hasta el miércoles 23 de abril con los posibles cambios o cancelaciones que puedan surgir, con información facilitada por las librerías y las editoriales. ¿Dónde firma David Uclés? ¿Volverá a lancear Eduardo Mendoza al legendario (nunca mejor dicho) caballero medieval? ¿Descorcharán en Anagrama el champán que compraron el año pasado segundos antes de que Amèlie Nothomb cancelase su viaje a Barcelona? Ante la duda, el ‘click’.
Para empezar a entrar en materia, unos cuantos datos logísticos. Las superillas literarias repartidas por la ciudad contarán este año con 364 puestos de venta de libros, 257 de los cuales con firma de autores. Por distritos, el Eixample, con 243, y Ciutat Vella, con 110, concentran la mayoría de actividad. Le siguen Gràcia (35), Poblenou (15), Les Corts (14), Sant Andreu (5) y Sarrià (3). En Horta-Guinardó y Sants-Montjuïc se habilitarán nuevos nuevas zonas de agrupación de librerías y flores, mientras que la actividad de La Rambla se traslada por obras al entorno de la Catedral: Portal de l’Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral.
Firmas destacadas
Agnès Marquès
David Uclés
Desirée de Fez
Eduardo Mendoza
Eva Baltasar
J.D. Barker
Joan Laporta
Pedro Almodóvar
Sonsoles Ónega
Este buscador permite saber dónde y a qué hora firmará cada autor presente en Sant Jordi 2026. En él podrás filtrar esta búsqueda por escritor, día y hora e, incluso, por cada uno de los 257 puestos profesionales donde acudirán los autores a recibir a los lectores.
|Autor/a
|Día y Hora
|Localización
|Ada Klein
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Ada Parellada
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Adrián Suárez Mouriño
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Adriana Criado
|
23-abr
13.00-14.00 h
|África Vázquez
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Agnès Marquès
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Agustina Guerrero
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Aida Sunyol
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Aida Sunyol
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Aida Sunyol
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Aida Sunyol Sánchez
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Aida Sunyol Sánchez
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Aida Sunyol Sánchez
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alán Barroso
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alba Cardalda
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Alba Cardalda
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alba Cargol
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Alba Cargol
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alba Castellvi
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alba Castellví
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alba Castellví
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Alba Castellví
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Albert Casals
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Albert Casals
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Albert Casals
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Albert Casals
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Albert Espinosa
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Albert Martí
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Albert Pijuan
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Albert Pijuan
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Albert Sánchez Piñol
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Albert Sánchez Piñol
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alberto Edjogo-Owono
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Alberto Edjogo-Owono
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alejandra G. Remón
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alejandra G. Remón
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alejandra Scherk
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Alejandro Palomas
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alejandro Palomas
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Alejandro Palomas
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alejandro Palomas
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Álex Clavero
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Alexandra García Tabernero
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Alexandra Henríquez
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alexandre Escrivá
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alfonso Goizueta
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alfonso Goizueta
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alfonso Reyes
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Alfred Bosch
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Alfred Bosch
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alfred Bosch
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Ali Smith
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Alice Kellen
|
23-abr
11.00-14.00 h
|Alice Kellen
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Alice Kellen
|
23-abr
17.00-20.00 h
|Alice Kellen
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alice Kellen
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Alicia Kopf
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Alina Not
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Alina Not
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Alma Obregón
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Amarna Miller
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Amarna Miller
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Amélie Nothomb
|
23-abr
12.00-14.00 h
|Amélie Nothomb
|
23-abr
17.00-19.00 h
|Ana Garriga
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Ana Garriga
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ana Merino
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Ana Merino
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Ana Milán
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ana Milán
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Ana Milán
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Ana Milán
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Andoni Luis Aduriz
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Andoni Luis Aduriz
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Andrea Longarela
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Andrea Longarela
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Andrea Vilallonga
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Andrés Jiménez
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Àngel Iturriaga
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Àngel Iturriaga
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Angela Banzas
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Ángela Banzas
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Anna Terés
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Antoni Pladevall
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Antònia Carré-Pons
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Antonio Ayuso
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Antonio Maestre
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Antonio Maestre
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Antonio Orozco
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Antonio Pampliega
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Antonio Valenzuela
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Antonio Valenzuela
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Arantxa Portabales
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Arnau París
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Arnau París
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Arnau París
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Arnau París
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Arnau París
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Arnau París
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Arnau París
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Àrtur Martínez
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Arturo del Burgo
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Arturo González Campos
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Ascen Capel
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Ascen Capel Cilla
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Audur Ólafsdóttir
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Àurea López
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Àurea López
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Aurelio Rojas
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Ayesha L. Rubio
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Beatriz Bena
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Bego Arretxe
|
23-abr
15.00-16.30 h
|Bego Arretxe
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Bego Arretxe
|
23-abr
12.30-14.00 h
|Bego Arretxe
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Bernat Castany
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Bernat Castany
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Bernat Castany
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Bernat Castany
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Bernat Castany Prado
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Berta Jardí
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Berta Jardí
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Biel Mesquida
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Blanca Arias
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Blanca Busquets
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Blanca García-Orea
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Blanca Lacasa
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Blue Jeans
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Borja Vilaseca
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Bosco Castro
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Brigitte Vasallo
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Brigitte Vasallo
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Brigitte Vasallo
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Care Santos
|
23-abr
10.00-11.00 h
|Care Santos
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Care Santos
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Care Santos
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Care Santos
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Care Santos
|
23-abr
20.00-21.00 h
|Carla Clavera
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carla Clavera
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carla Clavera
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Carla Clavera
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carla Costa
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carla Gracia
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Carla Gràcia
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carla Montero
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carla Montero
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carla Traver
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Carla Traver
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carles Esquembre
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Carles Esquembre
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Carles Esquembre
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carles Miralles
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carles Miralles
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carles Miralles
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Carles Rebassa
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carles Tamayo
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carlos Sisí
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Carlos Zanón
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Carlos Zanón
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Carlota Gurt
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carlota Gurt
|
23-abr
13.00-14.00 h
|Carlota Gurt
|
23-abr
18.00-19.00 h
|Carlota Gurt
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carlota Gurt
|
23-abr
11.00-12.00 h
|Carme Riera
|
23-abr
12.00-14.00 h
|Carme Riera
|
23-abr
17.00-18.00 h
|Carme Riera
|
23-abr
16.00-17.00 h
|Carmen Domingo
|
23-abr
19.00-20.00 h
|Carmen Domingo
|
23-abr
12.00-13.00 h
|Carmen Mola
|
23-abr
11.00-12.00 h