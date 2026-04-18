Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas

Superilla de Sant Jordi 2026 en Barcelona: calles afectadas, cortes de tráfico y horarios

Mapa de Sant Jordi 2026 en Barcelona: todas las paradas, nuevas zonas y recomendaciones

Buscador de firmas de libros de Sant Jordi 2026.

Buscador de firmas de libros de Sant Jordi 2026.

David Morán

David Morán

No todo los días aterriza una premio Nobel de Literatura como Han Kang en pleno Sant Jordi o se celebra la vitalidad del sector con un nuevo récord de paradas de venta de libros y rosas en Barcelona, así que para que nadie pierda detalle, EL PERIÓDICO pone a disposición de sus lectores un buscador que irá actualizándose hasta el miércoles 23 de abril con los posibles cambios o cancelaciones que puedan surgir, con información facilitada por las librerías y las editoriales. ¿Dónde firma David Uclés? ¿Volverá a lancear Eduardo Mendoza al legendario (nunca mejor dicho) caballero medieval? ¿Descorcharán en Anagrama el champán que compraron el año pasado segundos antes de que Amèlie Nothomb cancelase su viaje a Barcelona? Ante la duda, el ‘click’.

Para empezar a entrar en materia, unos cuantos datos logísticos. Las superillas literarias repartidas por la ciudad contarán este año con 364 puestos de venta de libros, 257 de los cuales con firma de autores. Por distritos, el Eixample, con 243, y Ciutat Vella, con 110, concentran la mayoría de actividad. Le siguen Gràcia (35), Poblenou (15), Les Corts (14), Sant Andreu (5) y Sarrià (3). En Horta-Guinardó y Sants-Montjuïc se habilitarán nuevos nuevas zonas de agrupación de librerías y flores, mientras que la actividad de La Rambla se traslada por obras al entorno de la Catedral: Portal de l’Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral.

Firmas destacadas

AM

Agnès Marquès

11.00-12.00 h
El Corte Inglés Espacio Paseo de Gracia
16.00-17.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
17.00-18.00 h
FNAC Passeig de Gràcia
18.00-19.00 h
Laie La Pedrera
David Uclés

David Uclés

11.00-12.00 h
Laie Passeig de Gràcia / Gran Via
12.00-14.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
18.00-19.00 h
FNAC Portal de l’Àngel
19.00-20.00 h
FNAC Portal de l’Àngel
DD

Desirée de Fez

11.00-12.00 h
FNAC Passeig de Gràcia
12.00-13.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza

13.00-14.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
17.00-18.00 h
El Corte Inglés Espacio Paseo de Gracia
18.00-19.00 h
Laie Passeig de Gràcia / Gran Via
EB

Eva Baltasar

17.00-18.00 h
FNAC Passeig de Gràcia
18.00-19.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
J.D. Barker

J.D. Barker

12.00-13.00 h
FNAC Portal de l’Àngel
17.00-18.00 h
El Corte Inglés Espacio Paseo de Gracia
Joan Laporta

Joan Laporta

11.00-12.00 h
FNAC L’Illa
12.00-13.00 h
El Corte Inglés Diagonal
16.00-17.00 h
Casa del Llibre (Pg. Gràcia 29)
17.00-18.00 h
Documenta
18.00-19.00 h
Abacus (Pg. de Gràcia-Provença)
19.00-20.00 h
ONA
Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar

17.00-19.00 h
La Central (Consell de Cent)
Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega

11.00-12.00 h
El Corte Inglés Plaça Catalunya - Carpa 1
12.00-13.00 h
FNAC Portal de l’Àngel
13.00-14.00 h
Santos Ochoa
17.00-18.00 h
La Central (Mallorca / Passeig de Gràcia)
18.00-19.00 h
Casa del Llibre (Pg. de Gràcia 56)

Lista completa

Este buscador permite saber dónde y a qué hora firmará cada autor presente en Sant Jordi 2026. En él podrás filtrar esta búsqueda por escritor, día y hora e, incluso, por cada uno de los 257 puestos profesionales donde acudirán los autores a recibir a los lectores.

08:00 - 22:00
1104 firmas encontradas
Autor/a Día y Hora Localización
Ada Klein
23-abr
10.00-11.00 h
Ada Parellada
23-abr
18.00-19.00 h
Adrián Suárez Mouriño
23-abr
17.00-18.00 h
Adriana Criado
23-abr
13.00-14.00 h
África Vázquez
23-abr
12.00-13.00 h
Agnès Marquès
23-abr
20.00-21.00 h
Agnès Marquès
23-abr
10.00-11.00 h
Agnès Marquès
23-abr
19.00-20.00 h
Agnès Marquès
23-abr
11.00-12.00 h
Agnès Marquès
23-abr
12.00-13.00 h
Agnès Marquès
23-abr
17.00-18.00 h
Agnès Marquès
23-abr
16.00-17.00 h
Agnès Marquès
23-abr
18.00-19.00 h
Agnès Marquès
23-abr
13.00-14.00 h
Agustina Guerrero
23-abr
13.00-14.00 h
Aida Sunyol
23-abr
13.00-14.00 h
Aida Sunyol
23-abr
11.00-12.00 h
Aida Sunyol
23-abr
12.00-13.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
10.00-11.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
11.00-12.00 h
Aida Sunyol Sánchez
23-abr
12.00-13.00 h
Alán Barroso
23-abr
12.00-13.00 h
Alba Cardalda
23-abr
17.00-18.00 h
Alba Cardalda
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Cargol
23-abr
16.00-17.00 h
Alba Cargol
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Castellvi
23-abr
19.00-20.00 h
Alba Castellví
23-abr
18.00-19.00 h
Alba Castellví
23-abr
16.00-17.00 h
Alba Castellví
23-abr
19.00-20.00 h
Albert Casals
23-abr
17.00-18.00 h
Albert Casals
23-abr
19.00-20.00 h
Albert Casals
23-abr
16.00-17.00 h
Albert Casals
23-abr
11.00-12.00 h
Albert Espinosa
23-abr
18.00-19.00 h
Albert Martí
23-abr
16.00-17.00 h
Albert Pijuan
23-abr
17.00-18.00 h
Albert Pijuan
23-abr
18.00-19.00 h
Albert Sánchez Piñol
23-abr
11.00-12.00 h
Albert Sánchez Piñol
23-abr
12.00-13.00 h
Alberto Edjogo-Owono
23-abr
11.00-12.00 h
Alberto Edjogo-Owono
23-abr
18.00-19.00 h
Alejandra G. Remón
23-abr
18.00-19.00 h
Alejandra G. Remón
23-abr
12.00-13.00 h
Alejandra Scherk
23-abr
16.00-17.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
18.00-19.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
17.00-18.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
19.00-20.00 h
Alejandro Palomas
23-abr
16.00-17.00 h
Álex Clavero
23-abr
16.00-17.00 h
Alexandra García Tabernero
23-abr
13.00-14.00 h
Alexandra Henríquez
23-abr
19.00-20.00 h
Alexandre Escrivá
23-abr
18.00-19.00 h
Alfonso Goizueta
23-abr
18.00-19.00 h
Alfonso Goizueta
23-abr
12.00-13.00 h
Alfonso Reyes
23-abr
13.00-14.00 h
Alfred Bosch
23-abr
10.00-11.00 h
Alfred Bosch
23-abr
12.00-13.00 h
Alfred Bosch
23-abr
11.00-12.00 h
Ali Smith
23-abr
11.00-12.00 h
Alice Kellen
23-abr
11.00-14.00 h
Alice Kellen
23-abr
17.00-18.00 h
Alice Kellen
23-abr
17.00-20.00 h
Alice Kellen
23-abr
18.00-19.00 h
Alice Kellen
23-abr
19.00-20.00 h
Alicia Kopf
23-abr
10.00-11.00 h
Alina Not
23-abr
12.00-13.00 h
Alina Not
23-abr
13.00-14.00 h
Alma Obregón
23-abr
13.00-14.00 h
Alma Obregón
23-abr
18.00-19.00 h
Alma Obregón
23-abr
11.00-12.00 h
Alma Obregón
23-abr
17.00-18.00 h
Alma Obregón
23-abr
16.00-17.00 h
Alma Obregón
23-abr
12.00-13.00 h
Amarna Miller
23-abr
20.00-21.00 h
Amarna Miller
23-abr
11.00-12.00 h
Amélie Nothomb
23-abr
12.00-14.00 h
Amélie Nothomb
23-abr
17.00-19.00 h
Ana Garriga
23-abr
18.00-19.00 h
Ana Garriga
23-abr
12.00-13.00 h
Ana Merino
23-abr
20.00-21.00 h
Ana Merino
23-abr
17.00-18.00 h
Ana Milán
23-abr
12.00-13.00 h
Ana Milán
23-abr
13.00-14.00 h
Ana Milán
23-abr
17.00-18.00 h
Ana Milán
23-abr
18.00-19.00 h
Andoni Luis Aduriz
23-abr
20.00-21.00 h
Andoni Luis Aduriz
23-abr
11.00-12.00 h
Andrea Longarela
23-abr
16.00-17.00 h
Andrea Longarela
23-abr
17.00-18.00 h
Andrea Vilallonga
23-abr
11.00-12.00 h
Andrés Jiménez
23-abr
16.00-17.00 h
Àngel Iturriaga
23-abr
12.00-13.00 h
Àngel Iturriaga
23-abr
16.00-17.00 h
Angela Banzas
23-abr
12.00-13.00 h
Ángela Banzas
23-abr
11.00-12.00 h
Ángela Banzas
23-abr
13.00-14.00 h
Ángela Banzas
23-abr
12.00-13.00 h
Ángela Banzas
23-abr
19.00-20.00 h
Ángela Banzas
23-abr
17.00-18.00 h
Ángela Banzas
23-abr
18.00-19.00 h
Anna Terés
23-abr
11.00-12.00 h
Antoni Pladevall
23-abr
19.00-20.00 h
Antònia Carré-Pons
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Ayuso
23-abr
17.00-18.00 h
Antonio Maestre
23-abr
12.00-13.00 h
Antonio Maestre
23-abr
19.00-20.00 h
Antonio Orozco
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Orozco
23-abr
12.00-13.00 h
Antonio Orozco
23-abr
13.00-14.00 h
Antonio Orozco
23-abr
18.00-19.00 h
Antonio Orozco
23-abr
11.00-12.00 h
Antonio Orozco
23-abr
17.00-18.00 h
Antonio Orozco
23-abr
19.00-20.00 h
Antonio Pampliega
23-abr
16.00-17.00 h
Antonio Valenzuela
23-abr
13.00-14.00 h
Antonio Valenzuela
23-abr
16.00-17.00 h
Arantxa Portabales
23-abr
13.00-14.00 h
Arnau París
23-abr
13.00-14.00 h
Arnau París
23-abr
16.00-17.00 h
Arnau París
23-abr
20.00-21.00 h
Arnau París
23-abr
18.00-19.00 h
Arnau París
23-abr
12.00-13.00 h
Arnau París
23-abr
11.00-12.00 h
Arnau París
23-abr
11.00-12.00 h
Àrtur Martínez
23-abr
16.00-17.00 h
Arturo del Burgo
23-abr
17.00-18.00 h
Arturo González Campos
23-abr
11.00-12.00 h
Ascen Capel
23-abr
18.00-19.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
10.00-11.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
12.00-13.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
13.00-14.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
18.00-19.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
19.00-20.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
11.00-12.00 h
Ascen Capel Cilla
23-abr
16.00-17.00 h
Audur Ólafsdóttir
23-abr
16.00-17.00 h
Àurea López
23-abr
19.00-20.00 h
Àurea López
23-abr
13.00-14.00 h
Aurelio Rojas
23-abr
12.00-13.00 h
Ayesha L. Rubio
23-abr
12.00-13.00 h
Beatriz Bena
23-abr
16.00-17.00 h
Bego Arretxe
23-abr
15.00-16.30 h
Bego Arretxe
23-abr
11.00-12.00 h
Bego Arretxe
23-abr
12.30-14.00 h
Bego Arretxe
23-abr
17.00-18.00 h
Bernat Castany
23-abr
12.00-13.00 h
Bernat Castany
23-abr
11.00-12.00 h
Bernat Castany
23-abr
17.00-18.00 h
Bernat Castany
23-abr
19.00-20.00 h
Bernat Castany Prado
23-abr
11.00-12.00 h
Berta Jardí
23-abr
16.00-17.00 h
Berta Jardí
23-abr
12.00-13.00 h
Biel Mesquida
23-abr
17.00-18.00 h
Blanca Arias
23-abr
13.00-14.00 h
Blanca Busquets
23-abr
10.00-11.00 h
Blanca Busquets
23-abr
17.00-18.00 h
Blanca Busquets
23-abr
19.00-20.00 h
Blanca Busquets
23-abr
11.00-12.00 h
Blanca Busquets
23-abr
18.00-19.00 h
Blanca Busquets
23-abr
16.00-17.00 h
Blanca Busquets
23-abr
13.00-14.00 h
Blanca García-Orea
23-abr
11.00-12.00 h
Blanca Lacasa
23-abr
17.00-18.00 h
Blue Jeans
23-abr
11.00-12.00 h
Blue Jeans
23-abr
12.00-13.00 h
Blue Jeans
23-abr
13.00-14.00 h
Blue Jeans
23-abr
17.00-18.00 h
Blue Jeans
23-abr
18.00-19.00 h
Blue Jeans
23-abr
19.00-20.00 h
Borja Vilaseca
23-abr
20.00-21.00 h
Bosco Castro
23-abr
17.00-18.00 h
Brigitte Vasallo
23-abr
11.00-12.00 h
Brigitte Vasallo
23-abr
12.00-13.00 h
Brigitte Vasallo
23-abr
13.00-14.00 h
Care Santos
23-abr
10.00-11.00 h
Care Santos
23-abr
11.00-12.00 h
Care Santos
23-abr
12.00-13.00 h
Care Santos
23-abr
19.00-20.00 h
Care Santos
23-abr
16.00-17.00 h
Care Santos
23-abr
20.00-21.00 h
Carla Clavera
23-abr
12.00-13.00 h
Carla Clavera
23-abr
19.00-20.00 h
Carla Clavera
23-abr
11.00-12.00 h
Carla Clavera
23-abr
18.00-19.00 h
Carla Costa
23-abr
12.00-13.00 h
Carla Gracia
23-abr
13.00-14.00 h
Carla Gracia
23-abr
18.00-19.00 h
Carla Gracia
23-abr
17.00-18.00 h
Carla Gracia
23-abr
11.00-12.00 h
Carla Gracia
23-abr
12.00-13.00 h
Carla Gracia
23-abr
16.00-17.00 h
Carla Gràcia
23-abr
12.00-13.00 h
Carla Montero
23-abr
18.00-19.00 h
Carla Montero
23-abr
12.00-13.00 h
Carla Traver
23-abr
17.00-18.00 h
Carla Traver
23-abr
18.00-19.00 h
Carles Esquembre
23-abr
16.00-17.00 h
Carles Esquembre
23-abr
17.00-18.00 h
Carles Esquembre
23-abr
19.00-20.00 h
Carles Miralles
23-abr
19.00-20.00 h
Carles Miralles
23-abr
12.00-13.00 h
Carles Miralles
23-abr
18.00-19.00 h
Carles Rebassa
23-abr
16.00-17.00 h
Carles Rebassa
23-abr
19.00-20.00 h
Carles Rebassa
23-abr
12.00-13.00 h
Carles Rebassa
23-abr
13.00-14.00 h
Carles Rebassa
23-abr
17.00-18.00 h
Carles Rebassa
23-abr
11.00-12.00 h
Carles Rebassa
23-abr
18.00-19.00 h
Carles Tamayo
23-abr
12.00-13.00 h
Carlos Sisí
23-abr
11.00-12.00 h
Carlos Zanón
23-abr
16.00-17.00 h
Carlos Zanón
23-abr
13.00-14.00 h
Carlota Gurt
23-abr
19.00-20.00 h
Carlota Gurt
23-abr
13.00-14.00 h
Carlota Gurt
23-abr
18.00-19.00 h
Carlota Gurt
23-abr
12.00-13.00 h
Carlota Gurt
23-abr
11.00-12.00 h
Carme Riera
23-abr
12.00-14.00 h
Carme Riera
23-abr
17.00-18.00 h
Carme Riera
23-abr
16.00-17.00 h
Carmen Domingo
23-abr
19.00-20.00 h
Carmen Domingo
23-abr
12.00-13.00 h
Carmen Mola
23-abr
11.00-12.00 h