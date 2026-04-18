Programación especial del Palau de la Música en Sant Jordi: una visita a través de los sentidos

El Palau de la Música Catalana se suma a la celebración de Sant Jordi con dos propuestas para esa jornada, 'Essència Palau', una visita para descubrir el edificio modernista a través de los sentidos, y la edición de un nuevo volumen de 'Altres Veus', este año obra de los escritores Jordi Lara y Lluís Calvo.

Para el día 23, a las 11:00 y las 12:30 horas, se han programado dos visitas de la experiencia 'Essència Palau', con las que se plantea un recorrido "evocador", durante el que la vista, el tacto y, de manera "muy especial", el olfato "conducen al visitante a través de la historia, los recuerdos y las emociones que despierta el edificio" de Lluís Domènech i Muntaner.

Para hacerlo, Eurofragance ha creado una serie de fragancias con las que recrear la atmósfera que envolvía al público de principios del siglo XX, desde el olor de la "piedra cálida expuesta al sol hasta la frescura de un ramo de jazmines o el ambiente de una sala de conciertos llena", según ha informado la institución barcelonesa.

Simbolismo de la arquitectura modernista

La visita busca poner en relieve el simbolismo naturalista de la arquitectura modernista y sus perfumes con el protagonismo de las más de dos mil flores repartidas por el Palau, en vitrales, mosaicos, esgrafiados y esculturas.

Coincidiendo con la diada de Sant Jordi, el Palau también presenta una nueva publicación de la colección 'Altres Veus al Palau', una serie que recoge textos escritos por los poetas y escritores invitados de las sucesivas temporadas, de diferentes géneros literarios, desde la narrativa y la poesía, al ensayo, y que se podrá adquirir a partir del día 23 en la tienda que hay en el edificio.

El opúsculo de este año incluye 'Pare Bach', de Jordi Lara, y 'Estendard' y 'Pessebre de tot l'any', de Lluís Calvo, ambos escritores invitados de la temporada 2023-2024.

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La primera de las obras presenta una mirada "combativa y simbólica sobre el mundo contemporáneo, con referencias al conflicto, la rebeldía y la búsqueda de sentido", mientras que 'Pessebre de tot l'any' introduce una "dimensión más íntima y espiritual, en la que la cotidianidad se transforma en una metáfora de la fragilidad humana y la posibilidad de redención".