Las memorias reales y el resto de libros sobre política para regalar este Sant Jordi

En los últimos meses, las memorias de Juan Carlos I y las de Iñaki Urdangarin han competido en las librerías en un intento de lavar sus imágenes, manchadas por sonados escándalos. El libro del primer rey de España tras el franquismo sirve para reivindicar su papel, empezando por el título, 'Reconciliación': "Tengo el sentimiento de que me han robado mi historia", escribe.

Reconciliación Juan Carlos I Planeta 24,90 €

Pero también está lleno de suculentos comentarios sobre Franco, sobre Corinna, sobre su hijo y sobre la reina Letizia, cuya llegada, dice Juan Carlos, "no ayudó a la cohesión familiar". En cuanto a Urdangarin, el exmarido de Cristina de Borbón sobrevuela sin profundizar en los asuntos más polémicos de una trayectoria que lo mantuvo durante casi tres años años a la cárcel.

Todo lo vivido Iñaki Urdangarin Grijalbo 22,90 €

Una lista de otros libros de política para regalar este Sant Jordi.

La ultraderecha contra la verdad Adriana Hest Grou 19,95 €

La politóloga y jurista ha logrado sumar más de 142.000 seguidores en TikTok hablando de temas como los derechos humanos y el feminismo. Ahora da el salto a las librerías para desmontar con datos y argumentos los discursos del odio.

Manual de convivencia Juanma Moreno Espasa 21,90 €

El presidente andaluz, que afronta la reválida electoral el 17 de mayo, presenta una defensa de su estilo sosegado de hacer política, alejado de la tensión imperante en los discursos de dirigentes de todos los partidos.

El caso Nóos José Castro Roca Editorial 23,90 €

Si Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin publican libro, también lo hace el juez que sentó en el banquillo a una parte de la familia real. José Castro revela los secretos de una de las investigaciones más mediáticas de los últimos tiempos.

Una verdad incómoda Jaime Mayor Oreja Espasa 22,90 €

Las memorias del exministro, uno de los dirigentes del PP más contundentes contra el nacionalismo, son una defensa cerrada de su visión de la lucha contra ETA y de la unidad de España en un momento, en su opinión, crítico.

Tertulianos Antonio Villarreal Península 19,90 €

El periodista Antonio Villarreal propone en este ensayo un "viaje a la industria de la opinión en España". Repasa cómo se han transformado las tertulias desde los 80 hasta ahora, cuando los partidos pugnan por dominarlas.

Las élites que dominan España Andrés Villena Oliver Libros del KO 23,90 €

Esta investigación sostiene que determinados lobis empresariales, bancos, sagas familiares, instituciones políticas y medios de comunicación se reparten el poder en España, y además se protegen frente a posibles alternativas.

Los dueños del Estado Rafael Méndez Península 19,90 €

Como 'Las élites que dominan España', este libro de Rafael Méndez pone el foco en el poder en la sombra que ejercen altos funcionarios del Estado, que controlan los resortes institucionales a la vez que se enriquecen.

La nueva derecha Antonella Marty Deusto 21,95 €

La socióloga argentina describe con prosa afilada a los nuevos rostros de la derecha mundial –el estadounidense Donald Trump y el argentino Javier Milei, entre otros– y el método poco ortodoxo que los ha llevado a la cima política.

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Diario secreto de José Antonio José Antonio Martín Otín Espasa 22,90 €

El fundador de la Falange escribió en una agenda que le regaló el Colegio de Abogados sus impresiones diarias el mes de marzo de 1936. José Antonio Martín Otín las recupera y las contextualiza ahora, 90 años después de su fusilamiento.